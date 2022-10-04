50 жемчужин Калининградской области. Парки: Прогулка по «городу-саду»

Высотная доминанта Центрального парка – кирха памяти королевы Луизы, в которой находится театр кукол. Фото: Александр Подгорчук

Продолжаем экскурсии по областному центру и сегодня посетим зеленые оазисы нашего города. Совсем неспроста Калининград называют «городом-садом» - процент зеленых насаждений на душу населения даже сейчас, после нескольких лет активной «предзастроечной» вырубки деревьев, довольно высок. Во всяком случае, большинство европейских городов в вопросе обилия зелени нашему городу могут только позавидовать. Не верите? Поднимитесь на колесе обозрения в парке «Юность» и посмотрите вниз. Увидите если не зеленое море, то точно зеленые озера и реки. По крайней мере, пока.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

У этого парка, который многие помнят под другим названием – имени Калинина, - есть высотная доминанта – кирха памяти королевы Луизы, в которой сегодня располагается Театр кукол. До войны вся эта зеленая зона носила имя прусской королевы – Луизенваль. Здесь очень приятно погулять среди деревьев, особенно осенью, когда краски становятся наиболее яркими. Подумать о вечном, посетив полуротонду королевы Луизы, построенную в XIX веке и отремонтированную в этом году. В парке находится знаменитая «горка», где зимой (если, конечно, капризная калининградская погода позволяет) собирается множество детей и взрослых, желающих прокатиться с ветерком на санях, «ватрушках» и просто школьных рюкзаках. Рядом находится Летний театр, где проходят концерты и кинопоказы. В частности, это пространство стало одной из главных точек популярного фестиваля короткометражных фильмов «Короче».

Администрация Центрального парка располагается в очень интересном здании. Это деревянное строение в норвежском стиле когда-то находилось далеко от Калининграда – в Роминтской пуще на юго-востоке региона, точнее, в охотничьем замке кайзера. Основная часть сооружений замка сгорела, а вот один домик перевезли. В советские годы здесь располагался зал кривых зеркал, популярная дискотека «Кегли», в конце 80-х годов прошлого века открылась одна из первых в городе студий звукозаписи.

ПАРК «ЮНОСТЬ»

Без сомнения, этот парк – любимое место для калининградских детей, потому что такого количества аттракционов нет в городе больше нигде. Здесь и «замок ужаса», и многочисленные качели-карусели, и самое высокое в Калининграде колесо обозрения, и городок для юных автомобилистов и пешеходов, и трасса картинга. Добавьте сюда маленькие кафешки, лавки, где продаются игрушки, и получите атмосферу захватывающего детского праздника. Ребятишек здесь и правда всегда очень много – и по выходным, и в будние дни.

Такого количества аттракционов, как в «Юности», нет в городе больше нигде. Фото: Александр Подгорчук

А еще в парке «Юность» есть очень интересное здание, построенное в наше время в стилистике русского классицизма. В здании располагается Центр развития межличностных коммуникаций.

ПАРК ПОБЕДЫ

Расположен этот парк на Гвардейском проспекте, в двух шагах от мемориального комплекса 1200 гвардейцам – героям, погибшим во время штурма Кенигсберга. Его открыли 22 года назад, к 55-летию Победы, и, конечно, это не место для развлечений. Можно сказать, это место для спокойствия и медитации. К этому располагают уютные аллеи, небольшой пруд… Лишь 9 мая, в День Победы, и 9 апреля, когда отмечается годовщина штурма Кенигсберга, парк наполняется народом. Здесь проводятся концерты, военно-исторические реконструкции и прочие мероприятия.

ЗООПАРК

Калининградский зоопарк - одна из визитных карточек нашего региона. Он был основан еще в 1896 году и является одним из самых старых на территории нашей страны.

Калининградский зоопарк занимает 16,5 гектара. Только представьте: здесь проживает около 300 видов животных. Закладывайте на прогулку целый день, если хотите посмотреть всех питомцев. Далеко не все зоопарки России и Европы могут похвастаться такими масштабами.

Сюда стоит прийти еще и потому, что место очень живописное. Парк зоосада, основанный в конце XIX века, был известен на всю Европу. До сих пор в центре зоопарка высится дубовая аллея, посаженная более века назад. Сохранились и отдельные уникальные деревья. Например, краснолистный бук, которому, по легенде, уже перевалило за три сотни лет. Или дерево гинкго у центрального входа. Представителя этого вида (растение — ровесник динозавров!) можно увидеть еще на фотографиях, относящихся к первой трети прошлого века.

ЮЖНЫЙ ПАРК

Многие знают этот парк по старому, советскому, названию – имени 40-летия ВЛКСМ. Это самый большой парк в городе: его площадь – около 60 гектаров. Настоящий лес! Появился он в 1920-е годы в рамках крупного градостроительного проекта «Зеленый пояс Шнайдера». Архитектор Эрнст Шнайдер и его коллеги постарались превратить ставшие ненужными крепостные сооружения города в зеленые прогулочные зоны – променады, аллеи, террасы.

Южный - самый большой парк в городе: его площадь – около 60 гектаров! Фото: Александр КАТЕРУША

В восточной части парка находится его, пожалуй, главная достопримечательность – музей «Фридландские ворота», расположенный в крепостном сооружении XIX века постройки. Здесь очень интересные экспозиции, посвященные истории города. Имеется Рыцарский зал, где можно познакомиться со средневековой истории. В другом помещении – экспонаты, которые знакомят посетителей с бытом первых переселенцев в Калининградскую область. А, кроме того, «Фридландские ворот» дают возможность совершить виртуальную прогулку по улочкам Кенигсберга…