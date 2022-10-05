В Калининграде предложили создать «Балтийскую платформу»: что это будет

Обменяться мнениями приехали ведущие эксперты и ученые, депутаты и сенаторы, представители бизнеса и гражданского общества двух стран. Фото: Правительство Калининградской области

Российско-белорусский форум по вопросам безопасности и сотрудничества «Рубежи Союзного государства» стартовал в Светлогорске вчера и завершит свою работу сегодня. Ведущие эксперты и ученые, депутаты и сенаторы, представители бизнеса и гражданского общества России и Беларуси обсуждали будущее объединения двух стран в контексте военно-политического и санкционного давления со стороны Запада. Организаторами форума выступили НИЦ «Курчатовский институт», Национальная академия наук Республики Беларусь, МГИМО МИД России, ИМЭМО имени Евгения Примакова РАН, БФУ имени Канта, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Республиканское общественное объединение «Белая Русь», Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыко и Белорусское общество «Знание».

Новый вектор

В первый же день участие в форуме принял губернатор Антон Алиханов. Он обратил внимание на возможность переформатировать программы приграничного сотрудничества. По указанию Европейской комиссии проекты «были брошены на полпути», и теперь работа будет завершена за счет собственных ресурсов.

Губернатор выступил на форуме в день его открытия. Фото: Григорий ГАНИН

- С учетом того, что в рамках Союзного государства есть совместное финансирование, мы готовы обсуждать реализацию приграничных программ с белорусской стороной, – заявил Антон Алиханов. – Калининградская область, к большому сожалению, не имеет границ с Республикой Беларусь. Но как регион, который предлагает такую инициативу, мы планируем участвовать в таких программах.

«Балтийская платформа»

Особый интерес вызвала прозвучавшая на форуме и активно поддержанная его ключевыми участниками идея создания в нашем эксклаве ежегодной «Балтийской платформы».

- Это проект большой дискуссионной площадки, которая стала бы полным региональным аналогом «Валдайского клуба», Санкт-Петербургского экономического форума и прочих существующих у нас в стране подобных проектов в политико-экспертной среде, - объясняет калининградский политолог и журналист-международник Александр Носович. – То есть ежегодный большой форум, объединяющий политиков, чиновников, ученых и бизнесменов, представляющих Россию и дружественные ей государства. И сегодняшнее мероприятие в Светлогорске – своего рода пробный шар по созданию такого проекта.

По мнению Носовича, в отличие от уже существующих международных экономических форумов, эффективность которых измеряется количеством и суммами заключенных в итоге контрактов, в случае с Калининградом все будет немного по-другому.

- Потому что положение нашей области другое, соответственно, и приоритетные вопросы, стоящие перед нашим регионом, отличаются от тех, что приходится решать в других регионах России, - комментирует эксперт. – А главное, наша экономика определяется этими самыми вызовами: необходимость энергетической автономии, развитие морской логистики, направление авиарейсов в облет Литвы и тому подобные проблемы. То есть для калининградцев безопасность и геополитика важнее, нежели экономика. Поэтому «Балтийская платформа», скорее всего, будет в первую очередь геополитическим или даже военно-политическим форумом, а уж во вторую и третью – экономическим, гуманитарным и так далее.

В подтверждение своих слов Носович привел цитату ректора МГИМО Анатолия Торкунова, который заявил, что задача нового проекта в случае его реализации – не дать странам Прибалтики захватить монополию по части региональных исследований. Ибо пока львиная доля соответствующей аналитики исходит от наших соседей. Которые все процессы, происходящие в Калининградской области, в Санкт-Петербурге или в Белоруссии (если рассматривать ее как часть балтийского региона), конечно же, преподносят исключительно в нужном им ключе.

- Для нас это очень невыгодно, поскольку за отсутствием альтернативы мы вынуждены потреблять эту информацию от враждебных нам стран НАТО, - продолжает Носович. – Поэтому необходимо лишить прибалтов монополии на прибалтийские исследования, вырабатывая самим необходимые нам знания о Польше, странах Балтии, Скандинавии и доносить эти знания, во-первых, до внутренней аудитории, а во-вторых, для аудитории внешней – при помощи иновещания.

Двери открыты для всех

Тем не менее даже при всей сложности нынешних взаимоотношений в более или менее обозримом будущем к участию в «Балтийской платформе» могут быть привлечены и литовцы, и поляки, и те же скандинавы. Александр Носович эту возможность вполне допускает:

- Если они выразят такое желание. Успех всех подобных форумов определяется тем, открытая это площадка или закрытая. Если открытая и предполагает свободу слова для всех участников и свободную дискуссию, обмен мнениями – иногда резкий и острый, то мероприятие станет привлекательным, будет вызывать интерес. Ну а закрытое мероприятие – это принципиально иной формат, форумы подобного масштаба по определению не могут быть закрытыми, это просто невозможно.