Как школьный учитель огненных мертвецов на кладбище искал

Начинающему педагогу Анатолию Васильеву пришлось провести «урок» на кладбище. Фото: Архив автора

Старожил Калининградской области Анатолий Васильев попал в бывшую Восточную Пруссию по распределению – после педагогического училища. Два десятка молодых специалистов оказались в Калининграде ночью, никто их не встречал. Выяснив, где находится облоно, отправились туда. К утру дошли. Васильева направили на работу в поселок Садовое Озерского района.

Достался ему четвертый класс. Там особенно требовался педагог-мужчина: ученики были почти ровесниками юным учителям. Анатолий быстро нашел общий язык с великовозрастными четвероклашками. Пересказывал им прочитанные книги, ходил с ними в походы, вместе на турнике тренировались. В общем, вскоре даже на сеансе в кино ученики старались сесть поближе к классному руководителю.

А затем они доверились настолько, что рассказали тайну. Дескать, на местном немецком кладбище по ночам ходят и летают… огненные мертвецы! Бороться с суеверием входило в функции учителя. Пришлось в полночь идти с ребятами на кладбище.

– Было крайне неприятно там находиться, до мороза по коже, – вспоминал Анатолий Львович. – С парней моих весь гонор враз сошел, девчонки сгрудились возле меня. Зато, так сказать, опытным путем я доказал: никаких «огненных мертвецов» на кладбище нет.

Материально приходилось туго. Как-то Васильев съездил на родину, к матери. Вернулся без денег. Обратиться к соседям за помощью было стыдно. Учитель! А на селе это тогда звучало гордо. Да и как просить, знал ведь, каково живется всем вокруг. Месяц питался одними яблоками, старался как можно меньше ходить. Ослаб настолько, что вставать уже не мог. К счастью, в школе узнали, выходили коллегу…

– В теплое время года после уроков я с учениками помогал колхозу. Кстати, в первый же день, как приехал, меня попросили помочь подавать снопы на молотилку. Тяжело было с непривычки. К тому же пыльно, шумно. Когда закончилась работа, я уснул прямо в машине.

Даже такая простая вещь, как счеты, поначалу имелась далеко не во всех школах. Фото: Архив автора

Через три года Анатолию Львовичу предложили возглавить соседнюю школу. Плакал, как мальчишка, отказывался. И предчувствия не обманули. На новом месте пришлось быть еще и завучем, завхозом, счетоводом. За каждой бумажкой ходил за много километров. А уж как с дровами намучился. В городе, видя, что директор – совсем пацан, обманывали. Вместо полноценных дров подкладывали сучья, гнилье.

Но однажды в его школу пришла Полина Константиновна. Молодая учительница русского языка и литературы. Как говорится, полюбили друг друга с первого взгляда. И с той поры были уже вместе – и в радости, и в горе…

65 лет назад:

Дотянулись до небес

В Москве был уже поздний вечер, когда 4 октября 1957-го с полигона Тюра-Там (ныне известный как космодром Байконур) стартовала ракета Р-7, которая доставила в космос аппарат ПС-1 – Простейший Спутник-1.

Вообще поначалу планировалось запустить целую научную лабораторию. Однако работа над ней затянулась, и, чтобы успеть опередить конкурентов, решили отправить в космос ПС-1. Который был действительно проще некуда. Все, что мог, – посылать один и тот же сигнал: «Бип! Бип! Бип!» Но и этого хватило для того, чтобы по всему миру люди выбегали на улицу, всматриваясь в небо. Ведь где-то там летело первое творение рук человеческих, запущенное в космос!

Разумеется, не остались в стороне и калининградцы. Уже на другой день, 5 октября 1957-го, дежурный оператор радиокружка калининградского Дома пионеров Валерий Семенов в 10.05 первым у нас услышал позывные спутника. А 9 октября наши земляки впервые его еще и увидели.

Утром того далекого дня, в 06.53, он появился в калининградском небе под созвездием Большой Медведицы. Всего через пару минут аппарат скрылся за горизонтом, однако его тем не менее успели заметить многие. И уже вскоре очевидцы наперебой рассказывали о том, что «он не отличался по виду от обычной звезды, но быстро двигался и был хорошо освещен».

Потом, правда, специалисты уточнили: отражающая поверхность ПС-1 слишком мала для визуального наблюдения и на самом деле невооруженным глазом может быть видна лишь вторая ступень ракеты, которая вышла на ту же орбиту, что и спутник.

Калининградские карикатуристы наглядно разъясняли, что между Землей и Луной следом за спутником летит вторая ступень ракеты, которую на самом деле все тогда и видели на ночном небе. Фото: Архив автора

Однако в те дни об этом знали единицы. А тысячи, невзирая на холод, подолгу ждали появления «летящей звезды». И, увидев ее, даже взрослые радовались как дети:

– Ну, товарищи, теперь уже скоро и человек в космосе будет! А там и на Марс полетим. Пора, пора уже разобраться наконец: есть там все-таки жизнь или нет.

45 лет назад:

От депо – до самых до окраин

Надо сказать, что 1977 год вообще оказался, пожалуй, самым тучным для калининградской троллейбусной сети. Судите сами.

Так, в январе 1977-го был введен в эксплуатацию новый маршрут № 4 от Южного вокзала до улицы Брусничной. Уже в мае его продлили до поселка Александра Космодемьянского. А до этого, в феврале, был открыт 5-й маршрут: Южный вокзал – улица Ялтинская.

От улицы Мастеровой (ныне – Маршала Борзова) до Ялтинской с мая 1976-го курсировал также маршрут № 2. И вот с октября 1977-го троллейбусы получили возможность ходить до конца Московского проспекта. Сегодня конечная остановка там – «Флотская улица». А тогда на еще почти пустынных подступах к Берлинскому мосту этот остановочный пункт назывался «Станция техобслуживания».

Переживающий сегодня не лучшие времена, в 70-х калининградский троллейбус уверенно занимал лидирующие позиции. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Однако и на этом троллейбусные успехи не закончились. 30 декабря 1977-го удлинили «тройку» – от улицы Станиславского до Борисово. Кроме того, озвучивалось, что уже вскоре троллейбус пойдет еще дальше на восток – до мотеля «Балтика». А вообще декларировалось, что за этим видом общественного транспорта – будущее.

Ныне в Калининграде есть и 7-й маршрут. Но это, как говорится, де-юре. По факту же их осталось всего три. И перспективы калининградского троллейбуса – в тумане.