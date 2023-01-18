Когда ЭВМ всех посчитали: В 1988 году число жителей Калининграда достигло 400 тысяч

По общему мнению, преодоление 400-тысячного рубежа стало вехой в истории города. Фото: Архив автора

Вот уже который год столица янтарного края стремится достичь численности населения в 500 тысяч. При этом считается, что в действительности жителей уже давно куда больше – просто многие зарегистрированы в других городах и весях. Как бы то ни было, по последним данным в областном центре проживает 498 260 человек. Таким образом, еще немного, еще чуть-чуть – и уже и официально наберутся заветные 500 тысяч. Что и звучит красиво, и на развитие городов-полумиллионников государство денег дает щедрее…

А вот 35 лет назад Калининград добрался до 400-тысячной отметки. Правда, в городском отделе статистики надеялись, что это произойдет в декабре 1987-го. Хотелось порадовать земляков, «положив под елочку» необычный подарок. Но электронно-вычислительные машины, беспристрастно всех посчитав накануне Нового года, доложили: число горожан – 399975.

Впрочем, то, что событие «опоздало к дате», не сделало его менее значимым. По общему мнению, преодоление 400-тысячного рубежа стало вехой в истории города, наглядным подтверждением того, что он развивается, растет.

Юбилей без юбиляров

По логике, 400-тысячным калининградцем вполне мог оказаться и какой-нибудь свежеиспеченный горожанин, переселенец. Однако в подобных случаях «юбиляров» все же принято искать в роддомах. Кто же из новорожденных стал тогда «юбилейным»?

До 1988 года их просто выбирали – из тех, кто родился в период, указанный статистиками. Так, когда Калининград «дорос» до 300 тысяч, «юбилярами» назвали аж двух младенцев – мальчика и девочку, увидевших свет 23 октября 1970-го. «300-тысячник» Юра Любезников родился в семье студентки физмата и рыбака, родители Оли Грицененко работали в бумажной промышленности. Чествование их состоялось в Доме счастья (этот предшественник Дворца бракосочетаний в 1965-1985 годах располагался в двухэтажном особняке на улице Нахимова, 13). Родителей поздравили, а малышам пожелали счастья, ведь «они вступили в жизнь, им продолжать биографию Калининграда, построенного руками их дедов и отцов».

Но в разгар горбачевской перестройки многим стало, в частности, казаться, что назначать «юбилейных» деток – уже как-то не комильфо. Дескать, пережиток брежневского застоя. Кроме того, возможно ли определить, кто именно из новорожденных – 400-тысячный?

– Невозможно, – заявила в январе 1988-го заведующая городским отделом статистики Лина Стеринзат. – Да и надо ли непременно искать единственного «юбиляра»?

Кто может стать «миллионером»?

В общем, в начале 1988 года выделять кого-то персонально не стали, поздравив сразу всех малышей, которые увидели свет в те дни в Калининграде. Однако потом такой подход у нас, похоже, был признан ошибочным. И когда численность населения Калининградской области впервые в ее истории пересекла отметку в миллион, то миллионным жителем объявили конкретного младенца – Киру Егорцеву из Гусева.

За 30 лет, минувшие на тот момент после 400-тысячного юбилея в областном центре, наука и техника, конечно, сильно продвинулись вперед. Только, думается, это и сегодня все еще фантастика – вычислить новорожденного-«юбиляра». Но если очень хочется… Во всяком случае не было пояснений, почему именно эта девочка из Гусева, родившаяся 18 сентября 2018-го, оказалась «миллионером». Поздравил же семью лично глава региона Антон Алиханов.

Кира – третий ребенок в семье. Вместе с ней родился брат Макар. А еще у двойняшек есть брат Семен (старше на 6 лет). Мама у них работала инженером на ТЭЦ, папа – служил по контракту. Губернатор вручил родителям ключи от корейского внедорожника, собранного в области, и сертификат на региональный материнский (семейный) капитал в 100 тысяч рублей. Местная администрация подарила набор автокресел.

Судя по всему, когда Калининград наконец официально преодолеет 500-тысячный рубеж, город тоже не откажет себе в удовольствии назвать «юбилейного» малыша. Или даже двух – как в те времена, которые сегодня чаще называют уже не застойными, а старыми добрыми.

15 лет назад:

Вот так прибавление!

9 января 2008-го у Юлии и Сергея Граховских из Балтийска родилось четверо малышей – две девочки и два мальчика. При этом в семье уже росла дочь.

Как тогда отмечалось, рождения сразу четырех детей в нашем регионе не случалось более трех десятков лет. По горячим следам, уже в апреле 2008-го, семья-рекордсмен, о которой говорила вся область, получила новое жилье – четырехкомнатную квартиру в Калининграде. Точнее, были выделены две двухкомнатные квартиры по соседству. А новоселы их объединили.

Александре, Владимиру, Дмитрию и Марии Граховским на днях исполнилось 15 лет Фото: из соцсетей

Александра, Владимир, Дмитрий и Мария Граховские, которым на днях исполнилось 15 лет, учатся в школе. Родители довольны своей великолепной четверкой.

60 лет назад:

Приходи ко мне постричься…

Не секрет, дошколят порой невозможно усадить в кресло парикмахера. Шутка ли, какая-то чужая тетя да еще с ножницами… Страшно!

А вот 60 лет назад в единственную у нас специализированную детскую парикмахерскую, располагавшуюся в ныне бывшем Балтийском районе, юные посетители шли с радостью. Еще бы, ведь там имелся целый игрушечный городок. Особым спросом (даже у девочек) пользовались детские машины. Не плачь, сейчас тебя постригут – и покатаешься!

Четырехлетний Валерий Зелинский результатом стрижки явно удовлетворен. Фото: Архив автора

Если же малыш, завидев ножницы, все-таки пугался, мастер А. Широкова быстро утешала какой-нибудь веселой историей или интересной сказкой. Родители писали благодарности в книгу жалоб и предложений. А маленькие клиенты в мастере просто души не чаяли.

Кстати, парикмахерская там по-прежнему работает. Только обслуживают в ней теперь уже и взрослых. А один из последних отзывов – такой: «Детские стрижки, к сожалению, не умеют делать…»