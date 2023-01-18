Крещение-2023 в Калининграде: где пройдут купания, когда в храмах освящают воду

Праздничные богослужения и освящение воды будут проходить два дня. Фото: Александр КАТЕРУША

Дата празднования Крещения, в отличие от некоторых других церковных праздников, не плавает – всегда 18-19 января. В народе считается, что исключительно в это время, после освящения, вся вода приобретает чудодейственные и целебные свойства и при этом может до следующего года храниться не портясь.

Купания

Одна из главных особенностей Крещения – купания в проруби, т. н. «иордани». Однако в нашей области медленно, но верно уходят от этой народной традиции. Впервые Калининградская епархия воздержалась в 2021 году - из-за коронавирусных ограничений. Зимой 2022-го священники тоже не стали оборудовать купели у храмов. Хотя в предыдущие годы было весело, многолюдно и, что особенно важно, без происшествий. В этом году организовывать массовые купания вновь не стали.

«Это своеобразные народные гулянья, где можно показать удаль молодецкую, если, конечно, позволяет здоровье. Церковь одобряет такие гулянья, как одобряет экстремальные и боевые виды спорта, как одобряет все, что делает человека сильным. Одобряет, но не организовывает, чтобы не сложилось мнение о какой-то таинственной, священной сути этого действия», - говорится в сообщении епископа Черняховского и Славского Николая. Он также отметил, что купание не заменяет богослужения, не спасает человека и уж точно не делает его православным.

И все же в некоторых местах купания будут. Главное управление МЧС России по Калининградской области установит временные спасательные посты в четырех пунктах.

1. Гусев, река Писса в районе улицы Л. Толстого, 2а, время дежурства спасателей: 18 января с 23.00 до 01.30 19 января.

2. Черняховск, купель «Святой источник», улица Ленинградская, 37, время дежурства спасателей: 18 января с 18.00 до 01.30 19 января.

3. Гурьевский муниципальный округ, озеро на территории «Подворья на Хуторской», поселок Константиновка, ул. Хуторская, 1, время дежурства спасателей: 18 января с 18.00 до 02.00 19 января.

4. Гвардейский муниципальный округ, территория муниципального пляжа, поселок Ровное, 1, время дежурства спасателей: 18 января с 23.00 до 05.00 19 января.

Кроме этого, дежурство сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России, спасателей и представителей полиции будет также проходить в местах возможного неорганизованного купания людей на водоемах Калининграда и области.

Службы и освящение воды

Первые праздничные службы состоялись утром 18 января. Сегодня также пройдет Всенощное бдение, которое начнется в 17-18 часов (время нужно уточнять в каждом храме отдельно).

В четверг, 19 января, Божественная литургия и первое Великое освящение воды состоятся рано утром (в 7.00 - 9.00 опять же в зависимости от храма). В некоторых храмах, включая собор Христа Спасителя, будет и повторное освящение в 10.00. Полное расписание можно посмотреть на сайте епархии.

Воду можно будет набрать в течение дня и из источников при храмах. Так, в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы краники расположены слева и справа от главной лестницы. Набрать святую воду самостоятельно можно и в соседней часовне.

СПРАВКА «КП»

Праздник Крещения является одним из самых древних праздников христианской церкви. Его начали праздновать еще в те времена, когда были живы апостолы. В этот день христиане всего мира вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча. Как повествует Евангелие, небесный голос провозгласил: этот человек - Сын Господа, поэтому праздник еще называют Богоявлением. Вскоре зародилась и традиция дважды освящать воду: первый раз - в Крещенский сочельник, в купели в центре храма. Второй раз уже в сам праздник Крещения - в любом местном водоеме.

Крещением Господним заканчиваются Рождественские святки, которые длятся с 7 по 19 января.