Цены в Калининграде: Лук и огурцы подорожали, чай и рыбное филе подешевели

Огурцы за месяц подорожали на 30 процентов. Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в декабре 2022 года и сравнил их с ценами в ноябре 2022 года и в декабре 2021 года.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В декабре 2022 года самым подорожавшим по сравнению с ноябрем продуктом стал репчатый лук. За месяц овощ прибавил в цене 43,42 процента. На второй позиции оказались свежие огурцы, подорожавшие на 31 процент.

На 23 процента подорожал виноград, а белокочанная капуста выросла в цене на почти на 18 процентов. Более чем на 11 процентов стала дороже свекла.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

В декабре в Калининградской области, по сравнению с ноябрем, наиболее значительное снижение цен зафиксировано на рыбное филе, которое подешевело на 5,35 процентов. На 5 процентов стал дешевле черный чай, а гречка и пшеничная мука – почти на 4 процента. Подешевел и кофе в зернах – на 3 процента.

Цены на черный чай продемонстрировали одно из наиболее существенных снижений. Фото: Виктор Сергеев

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом разрезе наиболее подорожавшим продуктом в регионе (декабрь 2022 к декабрю 2021 года) стала обычная поваренная соль. По сравнению с декабрем 2021 года она подорожала на 52 процента. Вторую позицию занимает охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, она стала дороже на 45,5 процентов.

За год соль подорожала на 52 процента. Фото: Виктор Сергеев

На 44 процента подорожали за год овощные консервы для детского питания, а замороженные ягоды прибавили в цене 41,6 процентов. Почти на столько же подорожали и фруктовые соки.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

В декабре 2022 года в Калининградской области белокочанная капуста стоила на 48,7 процентов дешевле, чем годом ранее. На 40 процентов подешевел картофель, а груши – на 16 процентов. Почти 13 процентов потерял в цене виноград, а чеснок – 12 процентов.

Белокочанная капуста вновь стала доступной для калининградцев. Фото: Виктор Сергеев

На цены повлияли издержки тепличных хозяйств и усложнение логистики

Продовольственная инфляция в Калининградской области в декабре 2022 года составила 12,87 процентов после 12,53 процентов месяцем ранее. Основной вклад в ускорение внесла динамика цен на плодоовощную продукцию и кондитерские изделия. Об этом сообщает территориальное управление Центробанка.

По данным Банка России, в декабре 2022 года увеличились издержки у тепличных хозяйств. Затраты на обогрев в ряде регионов-поставщиков увеличились из-за более холодных, чем обычно, погодных условий. Не стоит забывать и про индексацию тарифов на коммунальные услуги. В результате в годовом выражении ускорился рост цен на огурцы и замедлилось снижение цен на помидоры.

На фоне усложнения международной логистики уменьшились поставки цитрусовых из зарубежных стран. Под влиянием сокращения предложения в годовом выражении подорожали апельсины и ускорился рост цен на лимоны. Ну и конечно, дополнительное влияние на динамику цен на продукты оказало увеличение затрат на их доставку в наш «эксклавный» регион.