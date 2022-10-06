Инновационные переходы и сквер во дворе: Какой будет территория за Музеем Мирового океана

Речь идет о территории в границах улиц Баграмяна – Мариупольская – Красноярская. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде, кажется, решили сделать идеальный для комфортной жизни квартал. Такой, где все продумано и всем удобно. Его уже называют репрезентативным и, вероятно, именно на него будут ориентироваться, приводя в порядок другие городские пространства. Речь идет о территории за Музеем Мирового океана в границах улиц Баграмяна – Мариупольской – Красноярской.

Обсуждение транспортно-пешеходной схемы прошло в рамках проекта «ГорПросвет». Как рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, эта территория является частью Музейного квартала. То есть потенциально – наполненное туристами и горожанами место. Но сейчас там все плохо - во дворах даже отсутствует ливневая канализация.

- Здесь средоточие разных нарезанных «лоскутов», которые сложились стихийно. Там каждый живет своей жизнью. Люди, машины, велосипедисты мешают друг другу. Территория требует переосмысления. Это сложный кусок с огромным количеством противоречий планировочных и документальных, благоустроительных и инженерных, - обрисовал проблему Андрей Анисимов.

Проектировщиком территории выступил Виталий Русакович. Среди своих задач он называет такие: соединить два основных направления – остров Канта и парк Победы, организовать удобные проходы, проезды и пешеходный транзит мимо спорткомплекса «Юность» и через арку с выходом на Московский проспект (там, где офис Сбербанка).

Напротив парка Победы на улице Буткова решено сделать пешеходный переход со светофором, поскольку дорога очень широкая (шесть полос) и опасная.

- У нас появится устойчивое пешеходное движение к парку Победы с острова Канта через будущий мост у «Юности», - отметил руководитель дорожно-транспортного управления администрации города Дмитрий Гулевских.

В планах у проектировщиков - грамотно изменить транспортные связки внутри квартала и перераспределить потоки автомобилей так, чтобы они не мешали пешеходам и местным жителям. Как рассказал культуролог Александр Попадин, в этом районе Калининграда (да на самом деле и не только в этом) многие жалуются именно на дикие парковки во дворах и скорости, с которыми проносятся машины. Дмитрий Гулевских предложил поднимать пешеходные переходы и делать их вровень с тротуарами.

- Эта зона превратится в зону успокоенного движения. Уже не будет понижения бортового камня у пешеходных тротуаров. У автомобилистов появится необходимость снижать скорость для пересечения с пешеходным движением. Это инновационное решение, таких решений у нас в городе немного, - сказал Гулевских, отметив, что вскоре будет разработан проект организации дорожного движения.

По словам проектировщиков и архитекторов, на внутридомовых территориях улицы Буткова можно сделать пешеходно-парковую часть. Тем более что тематика уже определена: море, Музейный квартал, сквер Великого Посольства и Петр Первый.

В жилом квартале у улицы Мариупольской сейчас есть нечто похожее на площадь. Жители высказались не за то, чтобы ее замостить, а за то, чтобы превратить ее в сквер. Как рассказали проектировщики, там появится уличная композиция, а по кругу – 12 деревьев. Под крупными деревьями есть идея разместить площадки для отдыха.

Опрошенные жители будущим благоустройством, понятное дело, обеспокоены. В частности, есть недовольные… количеством спортивных площадок. Мол, на районе не найдется столько желающих заниматься спортом.

- Спортивных площадок много не бывает, - заверил Андрей Анисимов. – У нас запрос на такие места, как и на детские площадки, очень высокий. Если посмотреть на уже сделанные площадки в центральной части города, то туда приезжают люди из других районов. Когда площадка хорошая и она кооперируется с дополнительными сервисами, то люди так или иначе потянутся.

Еще один вопрос поступил от местных предпринимателей, владельцев торговых точек. Они опасаются, что их палатки снесут, а взамен поставят эти самые площадки для детей и спортсменов. Но, как оказалось, таких кардинальных решений у проектировщиков нет.

- Взять и убрать магазины – это неправильно, это не в силах чиновников. Проектируемая площадка не заходит на территорию торговых павильонов. Другое дело, что они не соответствуют по внешнему виду критериям качественных объектов. Проектом предлагается их переформатировать. Их внешний вид изменится, они, может быть, сдвинутся. Но проектом все объекты предусмотрены. Территория возле палаток будет благоустроена и освещена, - пообещал Андрей Анисимов.

Последним штрихом стала экология. Эксперты вспомнили, что необходимо предусмотреть места для раздельного сбора отходов, поставить специальные контейнеры. В мэрии такую идею должны поддержать.