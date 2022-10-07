«ЕР» стала первой партией, открывшей региональные отделения в новых субъектах РФ

.

«Единая Россия» стала первой российской партией, открывшей отделения в четырех новых субъектах Российской Федерации. Как отметил Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», на новых территориях РФ инфраструктура будет функционировать в полном объеме.

Также Медведев заявил, что установление обратной связи с населением, проживающим в Запорожской области, в ДНР и ЛНР, а также на Херсонщине, будет зависеть от качества работы специалистов, вовлеченных в процесс. Успех интеграции и продолжение гуманитарной миссии партии также будут обеспечены за счет работы команды “Единой России”.

По данным Дениса Пушилина, назначенного секретарем отделения ЕР в Донецкой народной республике, за восемь с половиной лет партия во многом оказала помощь Донбассу. Он рассказал, что три тысячи активистов крупнейшего в республике общественного движения «Донецкая Республика» вступили в партию, а свыше 13,5 тысячи участников ОД являются ее сторонниками, информирует rostovgazeta.ru.

В ЛНР сторонниками партии считают себя свыше 100 тысяч участников ОД «Мир Луганщине». Эти данные озвучил Денис Мирошниченко, председатель народного совета Луганской республики и секретарь Луганского регионального отделения “Единой России”.

Игорь Кастюкевич, координатор гуманитарной миссии и секретарь ЕР в Херсонской области, рассказал о готовности большого количества жителей Херсонщины присоединиться к партийной команде.

Как сообщает портал "Единой России", для оперативного решения вопросов региональных отделений партии будут созданы оргкомитеты. Руководить ими будут секретари. В новых регионах страны сформируют персональные составы местных политсоветов партии, которые будут представлены для утверждения президиуму генсовета ЕР.

Депутат Виктор Водолацкий считает, что приток людей, желающих сотрудничать с ЕР, обусловлен высокой степенью доверия населения к партии. Парламентарий выразил уверенность, что новые члены команды помогут “Единой России” в налаживании активной и спокойной мирной жизни в свободной стране.