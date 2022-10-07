50 жемчужин Калининградской области. Мосты Калининграда: Деревянный, Медовый, Высокий и другие

Нынешний Деревянный мост стоит на том же месте, что и его исторический предшественник, построенный в самом начале XV века. Фото: Иван МАРКОВ

В 1736 году выдающийся швейцарско-прусско-русский математик, профессор Петербургской академии наук Леонард Эйлер, опубликовал статью, в которой предложил решение задачи о семи мостах Кёнигсберга. Суть состояла в следующем: как пройти по семи городским мостам, при этом не ступив ни на один из них дважды. Эйлер доказал, что это невозможно. Позднее, в начале XX века, как рассказывает городская легенда, эту задачку предложили в шутку решить германскому императору Вильгельму II. Кайзер не растерялся – он приказал построить восьмой мост, благодаря которому задача Эйлера потеряла смысл.

Сегодня от тех старинных мостов Кёнигсберга сохранилось не так много, как хотелось бы. По-прежнему стоит Деревянный мост, некогда соединявший Альтштадт (самую древнюю часть Кёнигсберга) с островом Ломзе (сегодня – остров Октябрьский). Сохранился Медовый – между Кнайпхофом (нынешний остров Канта) и Ломзе. Не так давно был реконструирован Высокий мост – между тем же Ломзе и Форштадтом (часть Кёнигсберга к югу от Преголи). Можно сказать, что в какой-то степени дошел до нас и мост, возведенный в 1905 году по распоряжению кайзера и «решивший» задачу Эйлера. Нет, сам Императорский мост (именно такое он получил название) был разрушен, но к 2005 году, когда город отмечал 750-летие со дня своего основания, на его месте появился новый путепровод – Юбилейный.

А теперь поговорим о мостах Калининграда подробнее.

ОДИН ВМЕСТО ДВУХ

Самыми старыми мостами Кёнигсберга были построенный в 1286 году Лавочный (между Альтштадтом и Кнайпхофом) и Зеленый (между Кнайпхофом и Форштадтом). Его возвели в 1322 году. Возможно, они уцелели бы до наших дней, но в начале 1970-х годов в Калининграде было принято решение строить новый большой мост, который заменил бы два предыдущих. И в 1972 году был торжественно открыт эстакадный мост, без которого сегодня практически невозможно представить себе Калининград.

Этот путепровод с четырьмя полосами движения значительно облегчил транспортное сообщение между северной и южной частями города. Очевидным же минусом стало то, что мост рассек на две части остров Канта (бывший Кнайпхоф), в результате чего часть городского пространства осталась если не заброшенной, то как бы не у дел. Однако понятно, что в 1990-е и нулевые годы, когда в Калининграде очень сильно вырос автомобильный трафик, два старых моста без их радикальной реконструкции с транспортными потоками не справились бы. Эстакадный пока справляется, хотя уже нуждается в капитальном ремонте – все-таки в этом году ему исполняется уже 50 лет. Серьезный возраст!

Эстакадному в этом году стукнуло ровно 50 лет! Фото: Александр КАТЕРУША

Помочь «старичку» обеспечить быстрое и бесперебойное сообщение между севером и югом Калининграда был призван так называемый второй эстакадный мост. Строить его начали еще в середине 1980-х годов, но потом на долгие годы проект был остановлен. Открылась «вторая эстакада», к радости автомобилистов, только в 2017 году.

СОМ И БОЧКА МЕДА

Из исторических мостов, фигурирующих в задаче Эйлера, в Калининграде осталось всего три. Это Медовый мост, ныне соединяющий остров Канта и остров Октябрьский (построен в 1542 году). Легенда гласит, что за разрешение построить этот мост жители Кнайпхофа пожаловали жителям соседнего Альтштадта бочку меда. Сохранился также Деревянный мост, связывавший некогда Альтштадт и Ломзе. Его возвели в самом начале XV века. А название он получил из-за того, что поначалу по этому путепроводу в Альтштадт из Ломзе шла древесина, которую там активно заготовляли. Мост был реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года и сегодня выглядит очень симпатично. Кстати, с него открывается совершенно роскошный вид на Кафедральный собор. Не пропустите!

Высокий – еще один мост, который фактически восстановили к футбольному чемпионату. Изначально он соединял Ломзе и Форштадт, теперь – остров Октябрьский и улицу Дзержинского. К сожалению, от того, исторического Высокого моста, построенного в далеком 1506 году, осталось не так много, как хотелось бы. Однако выглядит все равно колоритно, еще и потому, что со стороны улицы Дзержинского мост как бы охраняет милое, словно игрушечное здание – Домик смотрителя Высокого моста.

Кстати, с реконструкцией Высокого моста связана одна городская легенда. Дело в том, что, когда реконструировали путепровод к мундиалю, неожиданно столкнулись с противодействием огромного - двухсоткилограммового - сома, который жил в одном из омутов и всячески мешал рабочим. Дело пришлось даже брать на карандаш тогдашнему губернатору Николаю Цуканову. Сома удалось победить, а спустя несколько лет даже выловить (правда, того ли сома или другого – доподлинно неизвестно). А позже, в августе 2018-го, возле моста появился памятник легендарному сому работы калининградского скульптора Андрея Шевцова.

А ЧТО ЕЩЕ?

Есть в Калининграде еще несколько мостов, которые определенно заслуживают внимания. В первую очередь это двухъярусный мост, построенный в 1926 году. По этому путепроводу осуществляется как автомобильное, так и железнодорожное движение. Что интересно, изначально мост был оборудован удивительным поворотным механизмом, открывающимся словно калитка. После войны мост сохранил привычный внешний облик с двумя высокими башнями, но механизм заменили – мост стал подъемным. Пару лет назад над этим историческим путепроводом (фигурирующим, кстати, в заставке популярного сериала «Налет») нависла угроза – из-за крайней степени износа конструкций двухъярусный решили снести. Однако общественность возмутилась, и власти приняли в конце концов компромиссное решение: в настоящее время рядом со старым возводится новый автомобильный мост.

Двухъярусный мост особенно эффектно смотрится в темное время суток. Фото: Иван МАРКОВ

А вот легендарному Берлинскому мосту повезло куда меньше. Помните же, как выглядел этот мост на окраине Калининграда? Как будто был разведен на веки вечные. Сюда специально привозили даже туристические группы: «Вот, смотрите, какой мост сохранился у нас со времен войны». Однако перед тем как начать строить Северный обход Калининграда, привели в порядок и этот «разведенный» мост. Старый снесли, и теперь на его месте совершенно новый, который практически ничем не напоминает предшественника. Кстати, «Берлинский» - это народное название моста. Настоящее же, то есть историческое – Пальмбургский. Он был построен в Кёнигсберге в 1938 году.