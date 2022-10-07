Сотрудники Калининградского Регионального центра компетенций стали сертифицированными тренерами по направлениям бережливого производства

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Программа изучения методов бережливого менеджмента для сотрудников региональных центров состоит из двух блоков. Длительность обучения по каждому составляет примерно три месяца.

На первом этапе эксперты совершенствуют знания и получают сертификацию на базе Федерального центра компетенций по методам «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Система организации рабочего пространства 5S», «Картирование процессов» и «Производственный анализ». Затем в рамках второго модуля тренеры сертифицируются по направлениям «Методика решения проблем», «Автономное обслуживание оборудования», «Быстрая переналадка SMED», «Анализ эффективности оборудования OEE» и «Стандартизированная работа».

На этой неделе сотрудники РЦК Калининградской области — Игорь Глухов и Александра Горбунова — получили высокую оценку своих знаний и тренерских компетенций и завершили сертификацию по методам бережливого производства второго модуля.

Руководитель проектов РЦК Александра Горбунова: «Сертификацию можно сравнить с многоуровневым экзаменом, поскольку она проходит в течение трёх дней на базе ФЦК и требует продемонстрировать отличные знания теории, практики, грамотную тренерскую работу. Постоянное обучение, совершенствование навыков, повышение квалификации — неотъемлемая часть работы сотрудников РЦК. Поскольку тренерам необходимо не только объяснять коллективам предприятий преимущества бережливого управления, но и показывать на практике, каких успехов можно добиться, используя предложенные инструменты, и решать реальные кейсы компаний-участников нацпроекта “Производительность труда”».

Напомним, что присоединиться к национальному проекту «Производительность труда» в Калининградской области можно, обратившись в Региональный центр компетенций. Одна из задач нацпроекта — создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для её реализации Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса: финансовое стимулирование, поддержка занятости и экспертная помощь в оптимизации производственных процессов.

Подробности — на сайте производительность.рф.