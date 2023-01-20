Туристы – о зимнем Калининграде: Дорогие продукты и атмосфера Средневековья

Многие приезжают к нам в первую очередь за историей. Фото: Александр Подгорчук

По официальным данным, с 31 декабря по 8 января Калининградскую область посетили около 55-57 тысяч туристов. Этот показатель соответствует прошлогоднему уровню. Пассажиропоток в аэропорту «Храброво» в новогодние праздники составил более 110 тысяч человек. Учреждения культуры при этом отметили высокий наплыв посетителей в первые дни января - посещаемость музеев возросла на 41% по сравнению с 2022-м.

«Комсомолка» изучила в интернете отзывы гостей о нашем городе и регионе и узнала, что им понравилось, а что – не очень.

В поисках старой Европы

Конечно, главные ожидания от Калининграда – погружение в историю. Причем не такую, которую можно встретить в Питере или городах Золотого кольца. «Русская Европа», «Наш ответ Германии», «Русское Средневековье» - каких только сравнений не встретишь в соцсетях в описаниях нашего региона. И само собой, начитавшись этих определений, туристы пакуют чемоданы. Многие при этом про Калининград не знают ровным счетом ничего и, приехав, иногда разочаровываются. Истории оказывается не так много, как хотелось бы.

«Это не импортозамещение Европы! – категорично заявляет в своем отзыве девушка под ником Red_Smile, побывавшая у нас в конце декабря. - Если вы думаете, что, съездив в Калининград, сможете посмотреть на архитектуру «как там», то лучше съездить в Питер и думать, что все европейские города как минимум не хуже (но поскромнее). Это грустный город, который по полной раскатала история: сначала Вторая мировая война, потом - Советы, а потом и безденежье 90-х. И только сейчас Калининград стали потихоньку восстанавливать».

Свой отзыв туристка проиллюстрировала несколькими снимками. На одном из них – перекресток Ленинского проспекта и улицы Шевченко (возле «Плазы»).

«Выглядит совсем не как «центр» города, а как главная улица в каком-нибудь спальном районе, - подписала фотографию ее автор и добавила: - Весь центр города испорчен разномастными вывесками и баннерами. Просто кровь из глаз».

Ха! Это она еще Ленинский проспект в середине 2000-х не видела. И Центральный рынок не застала с его палатками.

«Что меня неприятно удивило в Калининграде – огромное количество торгово-развлекательных комплексов в центре города. Но, с другой стороны, они хоть маскируются под исторические здания», - пишет еще одна девушка и выкладывает на форуме фотографию «Калининградского пассажа» с часовой башней. В темноте она действительно смотрится солидно.

За перекус - 500 рублей

Цены в магазинах и на рынках, которые ругают сами калининградцы, гостей тоже неприятно удивили. Нередко приходится читать о том, что продукты и напитки у нас дороже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. По целому ряду позиций так и есть.

«Калининград – это очень дорогой город в плане продуктов питания. Мне даже небольшой обед в фастфуде обошелся почти в 500 рублей», - пожаловалась туристка и в доказательство опубликовала фотографию, на которой стаканчик с кофе, цветная капуста в панировке и две ложки мяса с тушеными овощами.

«И калининградский аэропорт ужасно дорогой! Кружка кофе – почти 500 рублей!» - дополнила отзыв гостья.

Места для фотографий

Судя по отзывам, многие туристы, гуляющие по Ленинскому проспекту, принимают оштукатуренные хрущевки за сохранившиеся немецкие дома. Наверное, таких гостей не будем и переубеждать, чтобы не расстраивать лишний раз. Главное - в подъезд такого «немецкого домика» не заходить.

Восторг гости испытывают, когда видят здание биржи Кёнигсберга, в котором ныне расположен Музей изобразительных искусств. Впечатляет туристов и вид на набережную у Музея Мирового океана. Корпус-шар они ошибочно называют «Планета вода». Но даже туристы уже знают, что эффектное шарообразное здание на набережной – это по-прежнему «неработающее отделение музея».

А вот что туристов всегда радует, так это относительно недорогие услуги гидов и билеты для посещения достопримечательностей с экскурсиями. В Музее Мирового океана в числе лидеров снова оказывается подводная лодка.

От острова Канта – тоже восторг. Не зря, получается, там делали реконструкцию дорожек с всеобщим благоустройством. Впечатляет приезжих не только Кафедральный собор, стены которого теперь подсвечиваются, а подход к освоению пространства. Тут отмечают спортивные площадки под эстакадным мостом.

Любят гости фотографировать сияющую синагогу, недавно отремонтированное здание сиротского приюта рядом и Рыбную деревню (хотя многие уже раскусили, что это новодел).

«Вечером синагога еще прекраснее, когда внутренний свет озаряет витражные стекла. Это выглядит волшебно! Великолепен вид с Медового моста на реку Преголя, на Рыбную деревню», - пишут туристы.

И вот уже не таким страшным кажется им Дом Советов. Гости ласково называют его «голова робота» и, всматриваясь, различают глаза и нос.

Создать праздничное настроение помогли многочисленные украшения. Фото: Александр Подгорчук

Приятное впечатление у многих оставили кирхи.

«Кирхи, переоборудованные внутри под православную церковь, - этот феномен известен только в Калининградской области и вызывает некий диссонанс в сознании», - признался один из туристов.

Вместо вывода

Несмотря на не всегда сбывающиеся ожидания, в целом впечатления у гостей остаются позитивные.

«Старая» часть города великолепна. Даже без всяких особых развлечений можно просто гулять и разглядывать дома. Ну а советская часть совершенно банальна – серые кубики, как везде», - отмечает москвичка Марина.

«Стоит ли ехать в Калининград? Да. Стоит ли от него ждать европейского уровня – нет. Это грустный, разрушенный и кое-как восстановленный город», - резюмирует одна из отдыхающих.

ДОСЛОВНО

Что точно нравится гостям

- Общественный транспорт и погода.

- «Город чистый, красивый».

- Архитектура, «спокойный ритм жизни».

- Доступность. «Все рядом, можно дойти пешком». «Если взять машину, то вообще можно посмотреть все достопримечательности».

- Новогоднее украшение города. «Есть куда сходить и что посмотреть».

- Уютный город, «отличная атмосфера Средневековья». Красивые замки, очень много арт-объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр культуры и туризма Андрей Ермак:

- Загрузка отелей на побережье и в Калининграде на новогодних каникулах была на уровне 79%, при этом в некоторых отелях она достигала 96-97%. В целом по региону загрузка средств размещения была на уровне 72%. Снижение среднего показателя наполняемости по сравнению с прошлым годом произошла за счет отелей востока области, где отдыхали, как правило, сами калининградцы.