Ностальгия: каким был зимний Калининград 40 лет назад

1981 год. Вечер на стадионе «Балтика». Фото: В. Макеенко

Блистал мороз. И рады были мы проказам матушки-зимы. Слегка перефразированные строки из «Евгения Онегина» (да простит нас Александр Сергеевич) как нельзя более точно воссоздают атмосферу того времени, когда в Калининградской области с декабря по февраль температура воздуха уверенно держалась ниже ноля, а осадки в виде снега отнюдь не были редкостью, приводящей в шок и трепет местных коммунальщиков.

Санки (для дошкольной детворы и младшеклассников) и лыжи (для тех, кто постарше) в магазинах считались вполне себе ходовым товаром и, уж поверьте, на антресолях без дела не пылились! Да и другие зимние зрелища, как говорится, имели место быть. Подтверждение чему – предлагаемая вниманию наших читателей подборка снимков из фондов Государственного архива Калининградской области. Отдельно редакция «Комсомолки» благодарит за помощь Варвару Егорову, начальника отдела научной информации и публикации документов ГАКО.

1979 год. Зимние соревнования автолюбителей на стадионе «Балтика». Фото: М. Константинова

1981 год. Рабочие Светловского судоремонтного завода после лыжного пробега. Фото: Валерий Маначин

1981 г. Парк имени 40-летия ВЛКСМ. Семья Тюсенковых на лыжне. Фото: Н. Петухов

1983 год. Зимние забавы детворы в Славском районе. Фото: Ф. Бойко