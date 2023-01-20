Ностальгия: каким был зимний Калининград 40 лет назад

1981 год. Вечер на стадионе «Балтика».
Фото: В. Макеенко
Блистал мороз. И рады были мы проказам матушки-зимы. Слегка перефразированные строки из «Евгения Онегина» (да простит нас Александр Сергеевич) как нельзя более точно воссоздают атмосферу того времени, когда в Калининградской области с декабря по февраль температура воздуха уверенно держалась ниже ноля, а осадки в виде снега отнюдь не были редкостью, приводящей в шок и трепет местных коммунальщиков.
Санки (для дошкольной детворы и младшеклассников) и лыжи (для тех, кто постарше) в магазинах считались вполне себе ходовым товаром и, уж поверьте, на антресолях без дела не пылились! Да и другие зимние зрелища, как говорится, имели место быть. Подтверждение чему – предлагаемая вниманию наших читателей подборка снимков из фондов Государственного архива Калининградской области. Отдельно редакция «Комсомолки» благодарит за помощь Варвару Егорову, начальника отдела научной информации и публикации документов ГАКО.
1979 год. Зимние соревнования автолюбителей на стадионе «Балтика».
Фото: М. Константинова
1981 год. Рабочие Светловского судоремонтного завода после лыжного пробега.
Фото: Валерий Маначин
1981 г. Парк имени 40-летия ВЛКСМ. Семья Тюсенковых на лыжне.
Фото: Н. Петухов
1983 год. Зимние забавы детворы в Славском районе.
Фото: Ф. Бойко
Учащиеся школы № 5 Калининграда на лыжне.
Фото: Н. Петухов