Владимир Путин подчеркнул важность стабильной работы калининградской инфраструктуры

По словам главы государства, экономическая привлекательность области будет только возрастать. Фото: пресс-служба президента РФ

Калининград - один из важнейших регионов России, форпост на западе, и нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с избранными губернаторами.

«Чтобы никакие сбои, возможные при недружественных действиях наших соседей, не влияли бы на жизнедеятельность экономики», - сказал глава государства, общаясь с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам Путина, такие составляющие, как цены, как инвестпривлекательность, «чрезвычайно важны». Однако не менее важна и стабильность работы всей инфраструктуры, ее независимость.

«Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, в том числе и в значительной степени с вашей подачи, по вашему предложению, мы будем, конечно, наращивать, обеспечивая эту самую надежность, не забывая и про экономическую привлекательность, а она в регионе очень большая. Уверен, будет только возрастать».

Губернатор Антон Алиханов отметил, что транспортный вопрос – важнейший аспект в развитии региона.

«Буквально в четверг на прошлой неделе мы поднимали флаг на пароме «Генерал Черняховский», который по вашему поручению был построен специально для Калининградской области. Он стал уже одиннадцатым судном в так называемом морском мосту, который связывает Калининград и Ленинградскую область, Санкт-Петербург. Буквально в конце прошлой недели вышло еще двенадцатое судно. Спасибо большое за поддержку», - сказал он.

Губернатор поблагодарил президента за субсидирование морских перевозок на калининградском направлении, которое позволит не допустить роста цен для потребителей и бизнеса. По его словам, весь регион, все жители, предпринимательское сообщество очень ценят это внимание.

«Конечно, это важно для нас, в том числе для инвестиционной активности, потому что без поддержания высокого уровня нам тяжело будет двигаться вперед. И я хочу сказать, что мы на этой неделе будем закладывать первый камень в основание нового завода, который будет строить у нас дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Это будет крупнейшее предприятие региона, которое будет заниматься выпуском литийионных батарей, аккумуляторов. Все планы по развитию, по строительству новых заводов и предприятий мы не просто не сокращаем – они, наоборот, пополняются новыми проектами. Уверен, что так будет и впредь, будем для этого делать все», - заявил Алиханов.

В завершение общения Путин пожелал Алиханову удачи, подчеркнув, что у губернатора «в целом все получается».

«Вы достаточно уверенно преодолеваете все сложности, с которыми сталкивается регион. Результаты хорошие за предыдущий период вашей работы. Желаю вам успехов», - добавил Владимир Путин.