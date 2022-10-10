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Общество10 октября 2022 10:20

Владимир Путин подчеркнул важность стабильной работы калининградской инфраструктуры

Недружественные действия наших соседей не должны влиять на жизнедеятельность экономики региона, заявил президент
Виктор Сергеев
По словам главы государства, экономическая привлекательность области будет только возрастать.

По словам главы государства, экономическая привлекательность области будет только возрастать.

Фото: пресс-служба президента РФ

Калининград - один из важнейших регионов России, форпост на западе, и нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с избранными губернаторами.

«Чтобы никакие сбои, возможные при недружественных действиях наших соседей, не влияли бы на жизнедеятельность экономики», - сказал глава государства, общаясь с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам Путина, такие составляющие, как цены, как инвестпривлекательность, «чрезвычайно важны». Однако не менее важна и стабильность работы всей инфраструктуры, ее независимость.

«Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, в том числе и в значительной степени с вашей подачи, по вашему предложению, мы будем, конечно, наращивать, обеспечивая эту самую надежность, не забывая и про экономическую привлекательность, а она в регионе очень большая. Уверен, будет только возрастать».

Губернатор Антон Алиханов отметил, что транспортный вопрос – важнейший аспект в развитии региона.

«Буквально в четверг на прошлой неделе мы поднимали флаг на пароме «Генерал Черняховский», который по вашему поручению был построен специально для Калининградской области. Он стал уже одиннадцатым судном в так называемом морском мосту, который связывает Калининград и Ленинградскую область, Санкт-Петербург. Буквально в конце прошлой недели вышло еще двенадцатое судно. Спасибо большое за поддержку», - сказал он.

Губернатор поблагодарил президента за субсидирование морских перевозок на калининградском направлении, которое позволит не допустить роста цен для потребителей и бизнеса. По его словам, весь регион, все жители, предпринимательское сообщество очень ценят это внимание.

«Конечно, это важно для нас, в том числе для инвестиционной активности, потому что без поддержания высокого уровня нам тяжело будет двигаться вперед. И я хочу сказать, что мы на этой неделе будем закладывать первый камень в основание нового завода, который будет строить у нас дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Это будет крупнейшее предприятие региона, которое будет заниматься выпуском литийионных батарей, аккумуляторов. Все планы по развитию, по строительству новых заводов и предприятий мы не просто не сокращаем – они, наоборот, пополняются новыми проектами. Уверен, что так будет и впредь, будем для этого делать все», - заявил Алиханов.

В завершение общения Путин пожелал Алиханову удачи, подчеркнув, что у губернатора «в целом все получается».

«Вы достаточно уверенно преодолеваете все сложности, с которыми сталкивается регион. Результаты хорошие за предыдущий период вашей работы. Желаю вам успехов», - добавил Владимир Путин.

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