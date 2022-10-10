Крепость для Криве-Кривайто: с чего начинался Пиллау-Балтийск

Старинная гравюра: Пиллауский полуостров с горой Пфундбуденберг на переднем плане.

От Видевута до Свайно

Бывший Пиллау - нынешний Балтийск ведет свою историю от крепости Нойтто. Ее в незапамятные времена построил на полуострове между морем и заливом (по другим, менее достоверным данным, посреди Фришской косы) легендарный король Видевут, пришедший, как считается, в страну эстиев вместе с готами в VI веке нашей эры. Причем сильное укрепление на искусственно насыпанном холме правитель воздвиг не для себя лично, а для своего брата Брутена. Чуть позже тот стал верховным жрецом пруссов Криве-Кривайто.

После вторжения в Пруссию рыцарей Тевтонского ордена крепость Нойотто стала одним из важных опорных пунктов сопротивления захватчикам. В орденских хрониках она удостоилась отдельного упоминания в связи с прусским вождем Рейком Свайно, жившем в Замланде и доставлявшем тевтонцам «разные неприятности». В одном из боестолкновений с крестоносцами из Любека на берегу Фришского залива Свайно погиб. В отместку его брат Больтцо обрушился на любекцев, нанес им поражение и взял нескольких в плен. Но затем со всеми своими воинами также был уничтожен отрядом под командованием рыцаря Иоганна Оцемунта. Подступив к крепости, тот взял ее приступом и разрушил до основания – это произошло то ли в 1260, то ли в 1275 году. Считается, что тогда-то эту местность и стали именовать «Пиллав» - от прусского «пиле», что буквально означало «крепость на холме».

Секретный фарватер

В ту эпоху Балтийское море частенько прорывало узкую полоску песка Фрише-нерунг. Впервые это было официально задокументировано в 1376 году, когда в районе будущего Пиллау появился вполне себе судоходный пролив. Проблема была в том, что аналогичный уже имелся, и орденское государство приняло все меры для того, чтобы новая промоина не расширялась, уменьшая тем самым роль действующего пути. Точно так же поступали и в последующих случаях такого рода. Еще бы – например, в 1445 году с каждого корабля, желавшего попасть во Фришский залив, тевтонцы брали по 50 марок, а то и больше!

В 1479-м на Балтике разразился особо свирепый шторм, продолжавшийся четыре дня кряду. Коса вновь не выдержала, и образовался пролив в 9 саженей (примерно 16 метров) глубиной. Моментально засыпать его было невозможно, но хитроумные пруссаки вышли из положения, забив в дно промоины деревянные столбы, расположив их хаотично, дабы невозможно было просчитать фарватер. Тем самым удалось предотвратить несанкционированное прохождение судов в акваторию залива. С течением времени этот пролив все больше заносился песком и мельчал, но в 1630 году еще служил местом стоянки рыбацких лодок.

Доходное место

Годом образования современного Балтийского пролива прусский краевед Оскар Шлихт считал 1510-й. Сообщение того времени гласило:

«…в день святой Евфимии случился весьма сильный шторм с севера, и опрокинул много крыш, и прорвал новый пролив между двумя предшествовавшими – Бальгой и тем, что под Лохшдетом. Он был сначала глубиной три сажени, однако со временем очень уменьшился. Тут было раньше лучше и отсутствует хороший фарватер. Такова была воля Божья».

Согласно другим источникам новый пролив образовался 20 годами позже. Как бы то ни было, именно ему и обязан своим возникновением город Пиллау. Хотя первое каменное строение здесь появилось лет за полтораста до этого – это была таможня, по-немецки «Пфундбуде». После долгих и яростных споров изрядные доходы от сборов с кораблей распределили так: две трети получал Тевтонский орден, одна треть шла в города на побережье залива. Здание таможни было капитальным - высоким и вместительным, с двухъярусными подвалами. Окрестности славились редкостной красотой. Вплоть до 1657 года вся местность была покрыта великолепным лиственным лесом, изобиловавшим дичью. Немудрено, что во времена герцогства старая, но добротная таможня служила еще и охотничьим замком для прусских правителей.

«Пфундбуде был так прекрасен, что превосходил все описания в мире», - свидетельствовал один из современников.

Маяк на холме

На содержание таможни и дюжины проживавших рядом с ней лоцманов проходившие по проливу корабли выплачивали особый сбор. Кроме того, лоцманы получали отдельное жалованье, а также имели право беспошлинно ловить рыбу в заливе и море. С 1430 года поселок проходил в документах под наименованием «Пилен», затем как «Пиле», пока в 1445-м не преобразовался в «Пилав» или, на немецкий лад, «Пиллау». Известно, что по состоянию на 1631 год здесь функционировали три трактира. В XVIII веке селение уже считалось «Старым Пиллау».

Начиная с 1657 года здание таможни то и дело приспосабливали под другие цели. То проводили там богослужения, то давали квартиры морякам, то устраивали солдатские казармы, а некоторое время в нем находилась Янтарная палата этого участка взморья. Сообразив, что строение на высоком холме может служить отличным навигационным ориентиром, в 1741 году его крышу увенчали башенкой с фонарем. Топливом был уголь, а свет пламени усиливали металлические зеркала, направленные в сторону моря.

А вот военные были не слишком довольны данным объектом. Дело в том, что от Пфундбуде полностью просматривалась крепость Пиллау, и это обстоятельство в случае войны грозило большими неприятностями. Поэтому в 1800-м здание вознамерились снести, а гору – срыть, обустроив на ее месте шанец в виде звезды. Осуществить этот план удалось только через 4 года, отказавшись от строительства укрепления, а только разрушив таможню и несколько понизив крутой холм. Фортификационное сооружение в непосредственной близости появилось гораздо позже и получило название Пфундбуденберг.

В дальнем углу

Напоследок немного о рыбацкой деревне Камстигаль, некогда располагавшейся на самой оконечности Пиллауского полуострова. Дважды ее разрушали практически полностью – сначала поляки в 1455-м, потом данцигцы в 1520-м, но деревушка неизменно возрождалась, как феникс из пепла. Считается, что ее название происходит от прусских терминов «камстес», то бишь «угол», и «галес» - «край». Вместе можно перевести как «край суши». Оно и сейчас фигурирует в неофициальной топонимике Балтийска, адаптировавшись до «Камсигала».

КСТАТИ

Прусский «Кулибин» и его линемет

До сих пор бытует мнение, что это в России-де всегда скептически относились к техническому прогрессу и изобретателям. Фамилия гениального Ивана Кулибина даже стала ироническим обозначением инженеров-самоучек. Однако и в «продвинутой Европе» проявления косности не были редкостью. Пример тому - судьба технического ноу-хау от пруссака Эрготта Шефера.

В 1784 году проживавший у моря мещанин (как и наш Кулибин) додумался до оригинального способа спасения терпящих бедствие в прибрежных водах судов. Шефер сообразил, что линь - тонкий канат, за который потом подтягивается толстый, - с суши на борт корабля удобнее не швырять вручную, а выстреливать при помощи специальной мортиры. И представил на рассмотрение компетентного ведомства чертежи своего «линемета». Но прусские чинуши отправили изобретателя восвояси. Мол, негоже простому ремесленнику лезть в дела господ инженеров, пусть лучше доски для спасательных шлюпок строгает.

В августе 1818 года на подходе к гавани Пиллау английский бриг «Индустрия» угодил в свирепый шторм, оказавшись на мели. Местные лоцманы погрузились в лодку и отправились выручать терпящих бедствие. Но едва успели подойти к борту корабля, как сорвавшийся с того якорь рухнул прямо на лоцманский бот! Выплыть не удалось почти никому.

Вот тут-то отцы Пиллау, опасаясь расправы со стороны разъяренных гибелью земляков горожан, и вспомнили о Шефере! Злосчастный линемет по-быстрому собрали, оперативно испытали и тут же поставили на вооружение портовых служб. Больше того, в дальнейшем линеметами оснащали суда и даже рыбацкие лодки. Изобретение Шеффера используется по сей день.