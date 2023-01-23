Почему калининградцы продолжают ежедневно умирать от ковида

Каждые сутки ковидом по-прежнему заболевают десятки жителей нашей области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за все время пандемии зафиксировано 2028 летальных случаев (по данным на 20 декабря 2022-го) в результате заболевания коронавирусом. К сожалению, есть умершие уже и в наступившем году.

- Если кто-то думает, что это все закончилось… Вот мы каждый день разбираем летальные случаи. Каждый день! И каждый день их регистрируем, - вздыхает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Елена Бабура.

Казалось бы, штамм «Омикрон», который циркулирует в регионе все последние месяцы, легче переносится. Кроме того, круглый год бесплатно проводится вакцинация и ревакцинация, медики уже имеют большой опыт по лечению, спасению пациентов с корнавирусом, все жители области так или иначе уже встретились с вирусом, прошли иммунизацию. И при всех этих позитивных факторах калининградцы не справляются с вирусом, умирают. Почему?

С начала пандемии все летальные случаи подробно анализирует специально созданная комиссия в региональном Роспотребнадзоре. В работе участвуют представители поликлиник, стационаров, министерства здравоохранения и самого Роспотребнадзора. Мы попросили предоставить несколько примеров такого анализа за период с 1 октября по 20 декабря 2022 года. Конкретно за этот промежуток в результате заражения covid-19 умерли 60 жителей Калининградской области.

«Сгорают» за считанные дни

Одной из жертв ковида в конце прошлого года стал 81-летний калининградец. Инвалид. Заболел за три дня до обращения за медицинской помощью. Сначала почувствовал дискомфорт, покалывание в левой половине грудной клетки, потом поднялась температура до 38 градусов. Спустя три дня вызвал врача. Рентгенография показала затемнение с нечеткими контурами в левом легком. Тест подтвердил наличие коронавируса подтвердилось. На второй день после обращения за медицинской помощью больного доставили на «скорой» в областную инфекционную больницу. У пенсионера уже развилась внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония и синдром респираторного расстройства (дистресса), острая респираторная недостаточность и цитокиновый шторм (агрессивный ответ иммунной системы). Несмотря на активную терапию, состояние больного прогрессивно ухудшалось. После семи дней на аппарате ИВЛ мужчина скончался.

По данным Роспотребнадзора, у пациента был целый букет сопутствующих заболеваний, включая ожирение 3-й степени и хроническую ишемическую болезнь сердца. От коронавируса мужчина вакцинировался в декабре 2021 года. Ревакцинацию не проходил.

Еще один печальный пример из сводки – 62-летняя женщина. Поступила в инфекционную больницу на четвертый день заболевания уже с диагнозом «вирусная двусторонняя полисегментарная пневмония». Также страдала лишним весом, гипертонией и ишемической болезнью сердца (к сожалению, не такой уж редкий набор недугов). В реанимации спасти пенсионерку не смогли. Как выяснилось, от ковида она не была привита вовсе...

Серьезно рискуют и те, кто злоупотребляет алкоголем. В списке умерших есть 57-летняя женщина, которая к моменту заражения коронавирусом находилась в серьезной зависимости. К участковому терапевту она обратилась с температурой 39 и кашлем. Врач назначил ей необходимые препараты, но, со слов сына, лекарства калининградка не принимала. Через 10 дней ее госпитализировали с выраженной дыхательной недостаточностью. Женщина были привита в январе 2022 года, но преморбидный фон (накопленные патологические изменения в организме до начала развития инфекционного процесса) не позволил справиться с болезнью. Исход – смерть.

- Коронавирусная инфекция по-прежнему протекает крайне тяжело в группах риска – у пожилых, у людей, страдающие хроническими заболеваниями, - резюмирует Елена Бабура. - Именно эти пациенты должны профилактировать у себя заболевание, для того чтобы дать шанс себе продлить жизнь. В возрасте 65 + должны вакцинироваться и ревакцинироваться, потому что иммунная система в таком возрасте не всегда справляется. И вы видите, что это уходят люди, тяжело больные, получившие коронавирусную инфекцию. Они должны быть привитые, их иммунная система должна быть подготовлена для встречи с инфекционным заболеванием. А они не используют этот шанс. Ну что такое 57 лет? 62 года? 75 лет? Это ни о чем. Все эти люди могли еще жить – быть прекрасными папами, мамами, мужьями, женами, бабушками, дедушками, друзьями…

Отсроченные последствия

- Мы сейчас с вами говорим о заболеваемости и смертности, но мы не говорим об отсроченных последствиях ковида, которые только предстоит изучить, - продолжает главный санитарный врач региона. - Может быть, когда будут обнародованы первые результаты углубленной диспансеризации людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, мы тоже ужаснемся и скажем, что население здоровее после коронавируса никак не стало. Люди не прививаются, маски не носят, но хронические инфекции заставляют их куда идти? В аптеки, где они могут встретиться с больными. В больницы, где они могут встретиться с больными. Это огромнейший риск.

Инфекция уже идет три года. Три года! И до сих пор мы не до всех достучались: важно свою иммунную систему тренировать вакцинацией, а не госпитализацией. И все-таки когда-то мы должны стать обществом разумным. Начать думать не только о себе, но и о тех, кто живет рядом. Прививаясь, вы не только тренируете свою иммунную систему, защищая от вируса, вы ведь еще прерываете цепочку распространения вируса.

БДИ!

Как предупредить трагические последствия

- Самое главное - пройти вакцинацию! Через полгода после вакцинации - ревакцинироваться. В Калининградской области пункты вакцинации работают круглый год.

- Носить маски в магазинах, общественном транспорте, аптеках, поликлиниках и других людных местах.

- Следить за чистотой рук!

- Вести здоровый образ жизни.

- Лицам с хроническими заболеваниями следовать назначениям врача.

- При первых симптомах заболевания немедленно обратиться за медицинской помощью. Никакого самолечения!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За период с 1 октября по 20 декабря 2022 года в Калининградской области зафиксировано 60 летальных случаев (7,6 % от всего количества заболевания) в результате заражения коронавирусом.

Из 60 рассматриваемых нами случаев проведен ретроспективный эпидемиологический анализ по следующим критериями:

- по полу: 23 мужчины, 37 женщин;

- по социальному статусу: 52 пенсионера, 8 неработающих;

- по возрасту: в возрастной группе 30-49 нет – 3 человека, 50-64 года – 4 человека, возраст 65+ - 53 человека.

- по месту инфицирования: 34 – заразились в семье, либо только кто-то в семье перенес коронавирус, 15 – не установлен источник (либо жили одни, когда поступали в инфекционный стационар, они не доступны для общения, в очень тяжелом состоянии, либо не видят в окружении того, кто мог бы их заразить), 11 – лежали в других стационарах.

- по срокам обращения за медпомощью: 44 человека обратились за медицинской помощью в первый день заболевания, 16 человек – спустя 3-5, а то и 10 дней от начала заболевания (болели дома, лечились самостоятельно, обратились с отдышкой в покое, когда родственники находят больного лежачщим на полу, не реагируют на звонки по телефону);

- по месту обращения за медпомощью: 21 пациент за помощью обратились в поликлинику, 29 – уже так было плохо, что вызвали скорую помощь, еще 10 случаев – выявили в стационаре.

- какой диагноз поставлен первичный? 12 заболевшим первичный диагноз поставили ОРВИ, 24 – на момент обращения установлена пневмония. 24 случая – другие заболевания: острый коронарный сидром, обострение хронических заболеваний (сахарный диабет, болезнь Паркинсона и др.), при тестировании выявляется коронавирус.

- на каком сроке госпитализации летальный исход: менее 3 дней после госпитализации – 12 человек, более 3 дней – 48 человек.

- по прививочному статусу: 38 заболевших – не были привиты против коронавируса, 22 – вакцинированы (из них: 13 человек прошли иммунизацию в 2021 году, причем они имели лишь одну прививку от коронавируса, 9 – в начале 2022 года только одной прививкой. Никто не ревакцинирован).