Жителей Калининграда ждет самая холодная неделя с начала года

Во второй половине недели вновь выпадет снег. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом погоды на неделю 23-29 января. Данные говорят о том, что в целом это будет самая прохладная семидневка с начала 2023 года.

В понедельник, вторник и среду дневная температура не превысит 0 градусов. По оценкам Гидрометцентра России, ночью в нашем городе будет -1...-3. Влажность воздуха составит 80-95%, из-за чего на улице покажется холоднее, чем показывают термометры.

Небольшое потепление ожидается во второй половине недели. В четверг к нам приблизится очередной циклон, который принесет мокрый снег. Воздух прогреется до +2...+3 градусов, и на этой отметке температура сохранится в Калининграде до конца рабочей недели.

На выходных прогнозируется +3...+4 градуса. Не исключены новые осадки, и это снова будет мокрый снег.

С приходом циклона начнет падать атмосферное давление. По среду включительно оно удержится выше уровня 770 миллиметров ртутного столба, в конце недели ожидается 746. Также в субботу и воскресенье усилится ветер юго-западного и западного направлений, чья скорость достигнет в порывах 15 метров в секунду.