Золотой октябрь: рыбалка в «калининградской Голландии» и прогулки по дикому лесу

Роминтская пуща - самый крупный лесной массив на территории нашей области. Фото: Анастасия РАДЮК.

Если летом, в хорошую солнечную погоду, трудно найти равноценную замену отдыху на морском побережье, то осенью все иначе. Душа настоятельно требует тишины, спокойствия, созерцания. В октябре, когда леса горят невероятными красками, хочется найти такое место, где можно почувствовать единение с природой. Чтобы в полной мере насладиться осенней красотой. И тогда на смену отелям на первой линии от берега приходят скромные, но вполне комфортные турбазы, которые ждут своих посетителей в совершенно разных уголках нашей области. Без особого труда можно выбрать себе уютное местечко на любой вкус и кошелек.

И все-таки море…

Для многих Балтийское море – это понятие священное. И поэтому даже осенью, когда купальный сезон далеко позади, они выбирают отдых на морском берегу. Главное – чтобы вокруг было красиво. Про Светлогорск, Зеленоградск и Куршскую косу писать не будем – это общеизвестные и популярные места буквально круглый год. Порекомендуем для осеннего морского отдыха менее «продвинутые» направления: поселок Отрадное под Светлогорском, а также поселок Донское, который находится на крайнем северо-западе Самбийского полуострова.

В Отрадном не очень хороший пляж, чрезвычайно каменистый, поэтому для летнего отдыха этот курорт совсем не идеален. Но вместе с тем здесь очень красивый – высокий и поросший лесом – берег. Поэтому осенние прогулки возле моря не оставят равнодушным даже самого черствого и неромантичного человека. Кстати, в один из погожих дней можно осуществить большой тур по пляжу – добраться из Отрадного до живописнейшей Филинской бухты и даже до мыса Таран. Предупреждаем, путь неблизкий, поэтому выходить нужно рано.

В Донском берег еще выше, чем в Отрадном, и, пожалуй, еще красивее. Чем-то похоже на берега Мальты. Здесь лес как будто нависает над морем, и с высоты открывается совершенно невероятный вид. Люди на пляже – не крупнее муравьев. А море… Есть что-то величественное в суровой осенней Балтике.

Донское – не самое значимое для туризма место, турбазу найти здесь не очень просто. Но кое-что есть. А на крайний случай можно просто снять на несколько суток обычную квартиру. Желательно, чтобы дом находился поближе к прибрежному лесу.

Страна каналов

От морского побережья отправляемся к берегам Куршского залива. Славский и часть Полесского района называют «калининградской Голландией». И совсем неспроста. Это так называемые польдерные земли – находящиеся ниже уровня моря. Территорию прорезают мелиоративные каналы. И на этих каналах, а также на соседних реках, впадающих, как правило, в Куршский залив, – небольшие уютные турбазы.

Наиболее популярным местом в этих краях является поселок Матросово. Здесь расположено сразу несколько турбаз, в которых можно очень неплохо отдохнуть. К услугам постояльцев, как правило, баня, рыбалка, пикники и прочие виды незамысловатого и, что называется, экологически чистого отдыха. Можно взять напрокат байдарку и походить по каналам. Или размять мышцы, сев за руль старого доброго велосипеда…

В глушь, в Роминтен!

Тем, кто желает оказаться в настоящей глуши, нужно отправляться на крайний юго-восток Калининградской области. Это Роминтская пуща, или, как назвали ее средневековые хронисты, просто Пуща. Самый крупный лесной массив на территории региона.

Впрочем, богато это место не только лесом. По диагонали лесной массив пересекает стремительная река Красная (считается, что именно в ней самая чистая в области вода), с востока пуща ограничена Виштынецким озером – самым крупным, самым глубоким и самым чистым в наших краях. Есть и множество озер поменьше, причем очень живописных. Например, озеро Мариново, на берегу которого располагается довольно крупная турбаза. Вообще же турбаз и гостевых домов в Роминтской пуще сейчас довольно много. Отыскать их можно и в поселке Краснолесье – пожалуй, главном населенном пункте этих мест, и в укромных уголках, что называется, «на краю цивилизованного мира». Несколько привлекательных турбаз располагается на берегу Виштынецкого озера.

А ЧТО ЕЩЕ?

Добавим, что кроме природных красот практически по всем предложенным направлениям можно встретить и множество культурно-исторических достопримечательностей. Среди них старинные мосты (самый впечатляющий – арочный мост в поселке Токаревка, что недалеко от Краснолесья), бывшие дворянские усадьбы, руины средневековых кирх и замков, водонапорные башни, маяки (например, на мысе Таран и в поселке Заливино Полесского района), заброшенные шлюзы и прочие примечательные объекты.