Эксперт: Калининградки рожают первого ребенка все позже, возраст уже приближается к 35 годам

За последнее десятилетие возраст первородящих женщин вырос с 25 до 30 лет. Фото: Правительство Калининградской области

Тему женского бесплодия обсудили в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда - Калининград». Главный внештатный акушер-гинеколог Калининградской области Наталья Хоменко рассказала об изменении репродуктивного возраста женщин.

- ВОЗ определяет этот возраст 15-49 лет. Но, безусловно, этот критерий имеет долю социальной составляющей. Репродуктивный возраст делится на два этапа: ранний (до 35 лет) и поздний (после 35), когда начинает снижаться функция яичников и наступает менопауза. В 20-летнем возрасте женщины обладают наибольшим детородным потенциалом, который снижается к 30 годам. С 35 лет этот потенциал ежегодно снижается на 3,5 процента, - отметила Наталья Хоменко. По словам специалиста, возраст также является фактором, который влияет на эффективность всех видов лечения бесплодия.

В Калининградской области средний возраст женщины при рождении первого ребенка – 28-30 лет. Здесь наш регион показывает такие же цифры, как в среднем по России.

Однако, как говорит Наталья Хоменко, еще 10-20 лет назад матери были существенно моложе. За последнее десятилетие возраст первородящих женщин вырос с 25 до 30 лет. И дальше продолжает двигаться, приближаясь к 35-38 годам. Мало кто задумывается, что процессы, которые снижают вероятность наступления спонтанной беременности, запускаются уже после 30. Логика простая: у 25-летней больше шансов родить здорового ребенка, чем у 35-летней. К тому же во время поздней беременности возрастают риски осложнения хронических заболеваний, есть угроза прерывания беременности и преждевременных родов, задержки развития малыша.

Врачи объясняют рост возрастного показателя современными социальными реалиями. Девушки откладывают рождение ребенка на потом и сперва занимаются своим образованием, карьерой, наконец, копят деньги и финансово готовятся к рождению малыша.

Стресс, экология, аборты

В современном ритме жизни и в нынешних реалиях мы все подвержены стрессу, который, конечно, влияет и на репродуктивное здоровье. Также негативно сказываются различные болезни, плохая экология, вредные привычки и аборты. Последние врачи называют актуальной проблемой и серьезным ударом по здоровью женщины. Ведь последствия сказываются на организме и в итоге могут привести к бесплодию.

- В мире от 8 до 10 процентов супружеских пар бесплодны. В России это 15 процентов. В Калининградской области ежегодно берется под диспансерное наблюдение порядка 0,3-0,5 процента от числа женщин детородного возраста. В настоящее время на учете состоит немногим больше 1200 женщин с бесплодием, - говорит Наталья Хоменко.

ЭКО в нашем регионе осуществляется бесплатно по ОМС. Еще 25 декабря 2020 года очередь на оказание лечения бесплодия методом ЭКО была ликвидирована. И сегодня, как говорят, с этим проблем нет. Ежегодно в Калининградской области лечат бесплодие у 500-550 женщин.

- За последние три года было пролечено более 1500 женщин, родилось у нас 656 детей, - рассказала Наталья Хоменко.

Страха быть не должно

Вопрос: как сохранить репродуктивное здоровье? Тут мы услышим от врачей слова, которые, возможно, покажутся банальными: вести здоровый образ жизни, предохраняться от инфекций, ну если уже заболели, обращаться к специалисту, а не практиковать самолечение. Естественно, предохраняться от нежелательной беременности и не стесняться обращаться к врачам, которые помогут подобрать методы контрацепции.

- Забота о репродуктивном здоровье начинается с рождения: правила гигиены, режим сна, исключение алкоголя и курения в подростковом возрасте, - напоминает врач и советует обращаться в женские консультации.

По ОМС это можно сделать бесплатно. Вы знали, например, что существуют детские акушеры-гинекологи, которые консультируют подростков? А они есть. Помогут не только советом, но и, если нужно, госпитализируют для лечения. Не бойтесь и будьте здоровы!