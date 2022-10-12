«Единая Россия» поможет семьям попавших под частичную мобилизацию

.

Представители «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России» и #МЫВМЕСТЕ займутся организацией совместных штабов, которые станут помогать семьям попавших под мобилизацию по всей стране.

Как сообщает , для этого предусмотрен формат одного окна, когда поступившие в штаб заявки от семей распределят между собой волонтеры. А работа с такими заявками будет отслеживаться в режиме реального времени.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Дарьи Лантратовой, как только началась частичная мобилизация, общественные приемные и штабы общественной поддержки партии стали базой для работы центров, помогающих семьям военнослужащих, отправленных в зону СВО.

В общественных приемных уже зафиксировали поступление свыше семи тысяч заявок. Людям нужна юридическая помощь, они просят помочь оформить документы, их интересует то, как предоставляются различные субсидии. Есть и бытовые проблемы, связанные с заботой о детях или пожилых родственниках. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

По данным председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, для приема таких заявок организована горячая линия. Он назвал ключевым направлением работы адресную помощь семьям. Речь идет о длительном сопровождении семей, за что будут отвечать конкретные люди.

По информации, озвученной начальником управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатериной Богомаз, волонтерами «Мы вместе» организован сбор просьб о помощи семьям, которые поступают непосредственно от военнослужащих. Кроме того, просьбы собираются сотрудниками органов соцзащиты.

По словам председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, их активисты в 17 регионах уже занимаются в региональных штабах социальным сопровождением семей попавших под мобилизацию.

По данным сайта партии ER.RU, «Единая Россия» также будет отслеживать, по какой цене продается экипировка для военнослужащих.

В Калининградской области 250 млн рублей пойдут на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей области.

«С 24 февраля лично несколько раз встречался с непосредственными участниками операции, чтобы из первых уст понять, что им нужно. По итогам таких встреч на сегодняшний день закуплено и доставлено техники, расходных материалов и разного оборудования на сотни миллионов рублей по линии калининградских благотворительных фондов. Указ президента теперь дает возможность закупать такого рода снаряжение и за счёт регионального бюджета. Активно начали эту работу», - рассказал губернатор Калининградской области, член генерального совета «Единой России» Антон Алиханов.

Калининградская региональная приёмная «Единой России» готова оказать семьям мобилизованных юридическую и практическую помощь. Обращаться можно по телефону: 8(4012)93-04-93, по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 8.