Как 10 лет назад Калининград чуть снова не стал Кёнигсбергом

Вернуть городу прежнее имя – все равно что перечеркнуть всю послевоенную историю столицы янтарного края. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Эта затянувшаяся история началась во времена перестройки, когда в числе прочего был запущен процесс развенчания советских ценностей. Переосмыслив по-быстрому историю, демократически настроенные граждане ужаснулись. Все, мол, было у нас не так, как надо. А руководили нами какие-то монстры.

Как следствие, многие жители Калинина сочли, что такая личность недостойна именовать их город. В 1990 году ему было возвращено историческое название Тверь, Тверской стала и Калининская область. В 1996-м подмосковный тезка нашего Калининграда превратился в город Королев.

У нас на той волне особо «опруссевшие» граждане предлагали вернуть прежние имена как можно большему числу населенных пунктов области. Другие калининградцы с активной жизненной позицией, понимая сомнительность переименований «взад», долго тужились придумать что-то новое. Однако все потуги оказались напрасны – даже в самые смутные времена большинство было против любых переименований.

Потом острота момента прошла, казалось, пора эту историю списывать в архив. Как вдруг в январе 2013-го в областную думу (ныне – Законодательное собрание) поступила петиция с просьбой переименовать Калининград в Кёнигсберг. Причем за смену имени нашего города нас тогда начали агитировать… иногородние.

Каковы же были аргументы у инициативной группы, может, что-то новенькое придумали? Нет, песенка стара: негоже, мол, городу носить имя «аморальной личности». Тем не менее было и «ноу-хау»: собравшие подписи энтузиасты подчеркнули, что делали это не только у нас, но и в других регионах РФ. Дескать, даже там уже понимают: пора калининградцам сменить название своего города. Подписей, кстати, они насобирали «аж» четыре сотни. И ведь это, повторимся, еще с помощью жителей «большой» России…

В думе инициативу, разумеется, зарубили. А как отреагировала местная общественность? Иногородних энтузиастов попросили за нас не беспокоиться, в своих делах мы как-нибудь сами разберемся. Доморощенным же активистам посоветовали лучше изучить «матчасть» по Калинину. Несолидно, мол, трясти в наши дни пыльными агитками времен оголтелого охаивания всего и вся. Не говоря о том, что ныне мало кто воспринимает Калининград как «город имени Калинина». Калининград и Калининград.

Подчеркивалось также, что Кёнигсберга давно нет. Остался в прошлом. Причем – все-таки в чужом прошлом. А история современных жителей, как ни крути, – это уже Калининград. И вернуть городу прежнее имя, стать калининградцам «новыми кёнигсбержцами» – все равно что перечеркнуть свое прошлое. Тем самым заявив, что все было неправильно, зря, что сами мы ни на что не способны, можем лишь идти по чьим-то следам, копировать.

В общем, самокритика – штука, конечно, полезная. Только все же до известных пределов.

70 лет назад:

Сталин с нами!

На 22 февраля 1953-го были назначены выборы в горсовет областного центра. И 19 января коллектив вагоностроительного завода на предвыборном собрании выдвинул кандидатом в депутаты по избирательному округу № 96 самого Сталина. А 29 января стало известно: Иосиф Виссарионович дал согласие баллотироваться в Калининграде!

29 января 1953-го в Калининграде торжественно зарегистрировали Сталина кандидатом в депутаты горсовета. Фото: архив Владислава РЖЕВСКОГО.

Радостная весть из Москвы вызвала у наших земляков огромное воодушевление. По всему городу начались митинги, участники которых обещали товарищу Сталину добиться новых успехов в борьбе за выполнение и перевыполнение великих задач пятой пятилетки. Так, токарь Николаев вызвал продолжительные аплодисменты, сказав, что «этот светлый день войдет в историю нашей молодой области. Нет ничего прекраснее, чем жить и трудиться под солнцем самой демократической в мире Сталинской конституции».

22 февраля в выборах приняло участие 99,99% избирателей. Кандидат Сталин был избран в горсовет. А в списке депутатов его имя в порядке исключения стояло первым (прочих народных избранников перечислили согласно алфавитному принципу).

И снова было ликование – в связи с тем, что «гений всего прогрессивного человечества» стал калининградским депутатом. И никто еще и подумать не мог, что уже 5 марта он умрет…

50 лет назад:

А много ль корова дает молока?

Соревнуясь за получение наибольшего выхода молока на сотню гектаров сельхозугодий, совхоз «Неманский» попутно добился рекордных успехов в снижении себестоимости этой продукции. В январе 1973-го, когда подводили итоги 1972 года, было подсчитано: один килограмм молока обходился хозяйству всего в десять копеек. И это означало, что здесь производили самое дешевое молоко в РСФСР!

Лучшие доярки совхоза «Неманский» (слева направо): Марина Дегтярева, Мария Румянцева, Любовь Солдатова и Мария Гаврилюк. Фото: архив Владислава РЖЕВСКОГО.

Было решено, что опыт «Неманского» будет полезен многим хозяйствам страны. В связи с чем по горячим следам события издательство «Калининградская правда» выпустило в свет брошюру о том, как совхозу удалось добиться столь высоких результатов.

Вместе с тем стоит отметить, что и до 1972 года на протяжении ряда лет калининградское молоко считалось самым дешевым в России. А в 1970 году Центральное ТВ посвятило этой теме целую передачу, которую Калининградская студия телевидения подготовила на базе нашего совхоза «Васильково».