Археологическая сенсация: В центре Калининграда раскопали огромную крепость и старое кладбище

Сейчас археологи проводят раскопки в центральной части бывшей крепости, где располагалось здание Нового арсенала, построенное в 1796 году, Фото: Предоставлено Иваном ЕРЕМЕЕВЫМ.

Наш город не перестает удивлять - до того богата его история! В Калининграде археологи Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) откопали фундаменты крепости Фридрихсбург.

Раскопки проходят неподалеку от Фридрихсбургских ворот, которые сейчас принадлежат Музею Мирового океана. На месте, где сейчас трудятся археологи, еще недавно располагались автомастерские и склады. Разве могли мужики, работавшие там, подумать, что ходят каждый день по настоящим музейным сокровищам? Но так получилось, что эта территория попала в проект строительства автомобильного моста, который станет дублером старого двухъярусного, и тут-то все и вскрылось.

Погрузили в грунт и сохранили

Крепость Фридрихсбург была частью отдельного и самого крупного узла обороны. Она входила в состав вального укрепления, которое начали строить в первой половине XVII века и сохраняло свою актуальность до 60-70-х годов XIX века. Но уже в конце столетия эти укрепления свое значение потеряли, и на их месте немцы начали строительство огромного сортировочного узла с железнодорожной станцией. Работы наиболее активно велись в 1910-е годы, тогда же был построен мост через реку, а вся прилегающая территория оказалась преобразована.

- Были завезены большие объемы грунта, - рассказал «Комсомолке» заместитель начальника экспедиции Иван Еремеев. - Крепость была засыпана 3-метровым слоем песка. Сверху положили рельсы и сделали подъездные пути. Засыпаны были и рвы, и цокольные этажи крепостных зданий. Уникальность объекта в его великолепной сохранности! Мы получили единовременно законсервированную крепость. Да, часть построек были разобраны, какие-то находились в разрушающемся состоянии. Но все равно это целостный крепостной комплекс. Больше таких объектов на территории Калининграда нет.

Монеты, пуговицы, пули

Сейчас раскоп археологов составляет около 1,5 тысячи квадратных метров и занимает примерно пятую часть всей площади, которая должна быть исследована. При этом территория, которая запланирована к исследованию, составляет всего лишь десятую часть всей крепости.

В эти дни археологи проводят раскопки в центральной части, где располагалось огромное здание Нового арсенала, построенное в 1796 году, то есть в эпоху Наполеона. Здесь, по предположениям специалистов, хранились артиллерийские орудия и боеприпасы, военное снаряжение.

- Мы находим монеты, в основном XVII и XVIII веков, и многое, что связано с гарнизонной прусской жизнью. Это пуговицы от мундиров, пули, ядра от небольших орудий. Нашли интересный циркуль. До пола арсенала мы еще не добрались, а основные находки будут именно там, - уверены археологи. - Усилия и средства мы потратили на то, чтобы снять массив песка, которым немцы законсервировали крепость. Что-то мы вывезли, что-то осталось в отвалах. Расчищать приходилось в основном вручную.

Впереди - кирха

Пока что специалисты находятся на уровне заката XVIII века, то есть на времени строительства здания. Ниже - весь XVIII и весь XVII век. Что там можно найти – загадка. К юго-востоку от здания арсенала располагалась кирха. Это, как говорят ученые, самое интересное и перспективное место. Кроме того, должна быть раскопана часть юго-западного бастиона.

А вот вам еще одна сенсация, о которой рассказали «Комсомолке».

- В выбросах из котлована арсенала 1796 года в большом количестве встречены человеческие кости. То есть на этом месте располагалось кладбище, которое до сих пор было неизвестно и не упоминается в письменных источниках. Кладбище древнее времени постройки первых укреплений. То есть ранее 1627 года. Это кладбище XVI – начала XVII века! Интересное открытие. Это средневековый могильник на территории Кёнигсберга, - говорит Иван Еремеев.

Не знать о крепости не могли

По словам ученых, раскоп вряд ли удастся закончить в этом году. Полноценно исследовать могильник в зимних условиях невозможно. И бросить все нельзя.

- Работы идут очень медленно, потому что строители постепенно вводят в работу отдельные участки, запланированные под застройку. Где-то еще идут суды, где-то земля еще не передана строителям… Работа на много лет, - говорит Иван Еремеев. - Наши действия зависят и от динамики финансирования стройки, от их распорядка и планов. Совершенно точно, что раскопки будут продолжаться в следующем году. С учетом всего открытого и найденного строительство на этом месте без раскопок просто невозможно.

Но как так получилось, что строить дорогу вдруг решили на месте старинной крепости? Эти вопросы, сокрушаясь, озвучивают археологи, осознавая, с каким уникальным объектом имеют дело.

- Строительство затеяно вообще без учета культурных особенностей этой территории, - говорит заместитель руководителя научной экспедиции. - Все знают про крепость, она связана с историей России, там бывал Петр Первый. Но проект этого не учитывает. Поэтому трудно сказать, как все сложится. Когда будут открыты бастионы и кирха, должен встать вопрос о том, а что же с этим делать. Потому что уничтожать это все невозможно. Законсервировать все и музеефицировать, при этом не изменив проект строительства, тоже не получится. Это серьезная проблема, которая встанет перед Службой по охране объектов культурного наследия Калининградской области, перед властями. Глубина проблемы еще не осознана.

После завершения работ находки планируют передать в Музей Мирового океана.