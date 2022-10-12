Рассказывал о вещих снах, а потом насмерть забил молотком

На свою жертву обиженный нелегал напал сзади. Фото: Иван МАКЕЕВ

У дома «на Победы»

Вечером 17 февраля этого года житель поселка Нивенское Багратионовского района Сергей Снуров (все фамилии изменены. – Ред.) направлялся домой по тропинке, ведущей от здешнего заводика по производству тротуарной плитки к улице Победы. Этой дорогой обычно возвращались с работы все, кто трудился на предприятии. Подходя к дому № 11, Сергей заметил лежавшего на земле лицом вниз мужчину. Подойдя ближе, узнал в нем Вячеслава Кокшенова, который ушел с работы немного раньше него. Слава едва заметно шевелился, а из-под его головы растекалась большая лужа крови. Перепугавшийся Снуров кинулся обратно и через несколько десятков метров столкнулся с еще одним заводчанином – Андреем Перфиловым.

- Там со Славкой что-то случилось, идем скорее!

Оценив состояние раненого товарища, Андрей по мобильному телефону вызвал сначала скорую, а затем позвонил в полицию. Медики прибыли где-то через полчаса, погрузили пострадавшего в свою машину и увезли в больницу. Следом за ними на месте происшествия появились правоохранители. Кого именно стоило подозревать в нападении, стало понятно практически сразу.

Его звали Юсуп

Летом прошлого года в поселке объявился Аюбидин Алимов. Хотя, что зовут его именно так, никто из местных даже не догадывался, поскольку уроженец Таджикистана предпочитал представляться другим именем – Юсуп.

В Калининградскую область Аюбидин-Юсуп приехал на заработки несколько лет назад, в дальнейшем умудрился потерять (во всяком случае, как он уверяет) все свои документы и с тех пор перешел на нелегальное положение. Перебивался случайными заработками, жил где придется. Вот и оказавшись наконец в Нивенском, нашел пристанище на заброшенной даче на территории садоводческого товарищества «Елочка». В поселке часто видели его раскатывающим на велосипеде и облаченным в один и тот же наряд из серых штанов и темно-синей куртки. На лице у таджика так же неизменно красовалась медицинская маска, но не только поэтому его считали человеком со странностями.

Как беспаспортный бродяга смог устроиться на завод «Виттенберг», смогут объяснить разве что руководители предприятия (которое вроде бы уже не функционирует). Но с Вячеславом Кокшеновым Алимов не сошелся характерами практически сразу же.

- Этот самый Юсуф или Юсуп, как его там, часто лез с глупыми разговорами, - рассказывал позже следователям еще один рабочий завода Вячеслав Колобов. – Говорил, что якобы сны ему вещие снятся, вообще нес какую-то чепуху. Славку это здорово бесило, а выражений он особо не выбирал и в перепалках, которые у них частенько случались, мог таджика и обозвать по-всякому, чего уж...

18 ударов

После того как гастарбайтер-нелегал, некоторое время поработав на заводе, куда-то пропал, казалось бы, и межличностный конфликт сошел на нет. Однако, безрезультатно помыкавшись по области в поисках другого заработка (не все работодатели были такими добрыми, как в Нивенском), Алимов вернулся на «Виттенберг». И вражда между ним и Кокшеновым вспыхнула с новой силой.

Накануне 17 февраля они снова поссорились, и Вячеслав пообещал сообщить о Юсупе в полицию. Испугавшись неизбежной в его случае депортации, Алимов решил действовать на упреждение. В тот день он пришел на работу с портфелем, в котором лежал увесистый молоток. Дождавшись окончания смены, нашел в цеху целлофановый пакет, отправился в вагончик, служивший рабочим раздевалкой, вытащил из портфеля молоток и положил его в пакет, а потом притаился у заводских ворот.

Некоторое время он беззвучно крался за ничего не подозревавшим Кокшеновым, а затем, улучив момент, подбежал к нему сзади и обрушил свое оружие на голову жертвы. Потом еще и еще раз, нанеся в общей сложности, как потом подсчитали судмедэксперты, не менее 18 ударов. Продолжал бить, даже когда Вячеслав уже упал, и остановился, лишь подумав, что наверняка лишил жизни своего врага. Завершив расправу, рванул напрямик через поле к своей даче, по дороге выбросив окровавленный молоток.

Вячеслав Кокшенов, несмотря на все усилия врачей, скончался через несколько дней.

Сдался властям

Когда примерно три часа спустя за убийцей пришли, Алимов не предпринял ни малейшей попытки сопротивления, покорно отдав себя в руки полицейских.

- И на допросах не запирался, сразу же сознавшись в содеянном, - подтверждает следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Олег Булгаков. – Объяснял, что, мол, не мог больше терпеть оскорблений со стороны потерпевшего. Показал, куда выбросил молоток – тот благополучно нашли и в качестве улики приобщили к уголовному делу. В присутствии понятых рассказал, как наносил удары...

Правда, потом, уже по ходу судебного процесса, Алимов, говорят, предпринял слабую попытку уйти от ответственности. Заявил, что, хотя и бил свою жертву молотком по голове, эти удары вряд ли стали причиной смерти Кокшенова, который мог и сам оступиться, неудачно упав.

Ага, и так 18 раз. В общем, откровенно жалкая отговорка не сработала. Багратионовский районный суд своим приговором от 30 августа 2022 года признал Аюбидина Алиева виновным в совершении убийства. Следующие 9 лет таджикистанцу предстоит провести в стенах исправительной колонии строгого режима.

Редакция «КП» - Калининград» благодарит следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области за помощь в подготовке данного материала.

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Старому бандиту дали 20 лет строгача

Сотрудники регионального управления СКР раскрыли преступление, совершенное больше 11 лет назад.

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- Следователи СУ СКР по Калининградской области совместно с оперативниками управления уголовного розыска регионального УМВД все это время продолжали кропотливую работу по установлению личности нападавшего, - рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Наконец правоохранителям удалось напасть на след подозреваемого, который, как выяснилось, успел совершить еще одно тяжкое преступление. В ноябре 2018 года он и двое его подручных напали на жителя улицы Суворова, жестоко избили его металлическими прутьями и трубой, после чего отняли свыше 130 тысяч рублей.

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