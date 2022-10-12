Новая жизнь замка Тапиау: Коллекция оружия, мертвый епископ и небо в клеточку

Красивое краснокирпичное здание было построено в 1906 году и нуждается в противоаварийных работах - одна из стен заметно накренилась. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Первые разговоры о том, что исправительную колонию, размещенную в замке Тапиау в Гвардейске, следовало бы переместить в другое место, а замок превратить в культурный объект, прозвучали больше десяти лет назад. Лед тронулся в прошлом году, когда замок передали из УФСИН в собственность Калининградской области. А в этом году замок Тапиау уже полноценно начал работать как туристический центр – древняя цитадель распахнула свои двери перед всеми желающими.

- Каждый час мы проводим экскурсии, причем независимо от того, сколько приедет туристов. Группа – хорошо, один человек – значит, проведем экскурсию для одного человека, - рассказывает историк-консультант Альберт Адылов.

Летом начались активные работы по превращению бывшей тюрьмы в крупный туристический комплекс. Общая сумма инвестиций – два миллиарда рублей. Из них 600 миллионов арендатор Тапиау получит по губернаторской программе льготного кредитования на восстановление объектов культурного наследия. Постройки вдоль Преголи уже снесены, сейчас проводятся противоаварийные работы в красивом краснокирпичном здании.

- Многие думают, что это и есть замок, но нет, это здание построено в 1906 году, - говорит арендатор Тапиау, генеральный директор компании «Башни Востока» Алексей Павликов. – И сейчас нуждается в спасении, потому что мы заметили, что одна из стен накренилась. Видимо, когда строили это здание, часть фундамента поставили на то место, где находился замковый ров. Вот стена и начала проседать.

- А можно остановить просадку? Есть технологии?

- Можно, - отвечает Павликов. – Сейчас вот этим и занимаемся.

Все неприглядные постройки вдоль Преголи уже снесены. Фото: Александр Подгорчук

Сам замок, – а от него сохранился один-единственный флигель из четырех (при этом остальные три были снесены еще в немецкое время), – будет отреставрирован.

- К концу апреля ждем проект восстановления флигеля, после чего он пойдет на экспертизу, которая продлится около трех месяцев, - поясняет Алексей Павликов.

Собственно, от самого замка сохранился только один флигель из четырех. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Во флигеле разместится музей. Впрочем, экспозиция уже есть и сегодня. Например, выполненный из дерева макет замка Тапиау по состоянию на начало XV века. На макете все в целости и сохранности: и четыре флигеля самого замка (или как он назывался – хохбурга), и форбург, то есть предзамковое укрепление, и крепостные рвы, и две высокие башенки, нависающие над рекой.

- Это данцкеры, то есть туалеты, - объясняет Альберт Адылов. – А назвали их так, чтоб унизить жителей Данцига, сегодняшнего Гданьска, с которым воевал Тевтонский орден.

Но самые интересные экспонаты музея находятся в соседнем помещении. Это поистине уникальная коллекция холодного оружия. Несколько сотен экземпляров. Боевые топоры, мечи, копья, ножи, наконечники стрел, арбалетные болты… Временной охват – от восьмого века до нашей эры до шестнадцатого столетия эры новой.

В уникальном (без преувеличения) музее собраны более 450 единиц холодного оружия Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Здесь более 450 экспонатов, - говорит владелец коллекции Владимир Гущян. – Все это методично собиралось в течение двух десятилетий. Результат вы видите. Тут и оружие скифов, и первых славян-антов, и германцев-готов, и викингов, и рыцарей Тевтонского ордена, и русских дружинников… А вот это древнеримский топор – долабра…

Все образцы оружия – оригиналы. Некоторых нет даже в профессиональных каталогах.

- Вот, обратите внимание на эти тевтонские топоры. На них даже сохранились клейма мастеров-оружейников. Величайшая редкость! – говорит коллекционер.

Впрочем, посетителям Тапиау предлагают не только погрузиться в Средневековье. На территории бывшей тюрьмы было решено оставить несколько помещений, в которых содержались заключенные. В частности, каждый желающий может осмотреть узкие камеры штрафного изолятора (ШИЗО) и сделать несколько шагов по крохотному прогулочному дворику. Тому самому, где небо в клеточку.

- И знаете, процентов пятьдесят посетителей замка желают посмотреть именно бывшие тюремные помещения, есть такой интерес, - говорит Алексей Павликов.

Разумеется, имеется в замке Тапиау и свое собственное привидение. По словам Альберта Адылова, обитает призрак в подвале одного из разрушенных флигелей, когда-то находившемся под замковой часовней. Мы спустились в тот самый подвал, оказались под тяжелыми сводами.

- Вероятно, именно здесь по приказу великого магистра ордена был заморен голодом епископ Замланда Дитрих фон Куба. И после своей смерти Куба ночью явился к магистру… Уже в образе привидения.

Возможно, и сейчас епископа можно увидеть в злосчастном подвале. Жаль, в Тапиау пока не предусмотрено ночных экскурсий.

СПРАВКА «КП»

Программа восстановления объектов культурного наследия и дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот была разработана по инициативе губернатора Антона Алиханова в 2020 году. Для предпринимателей это дополнительный стимул создавать в Калининградской области точки притяжения для туристов и новые рабочие места. На эти цели инвестор, который является собственником или арендатором объекта культурного наследия, может получить беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет, причем выплата займа происходит в последние 5 лет. Кроме того, заявителю одобряется безвозмездная финансовая поддержка в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту.