Sound Around Kaliningrad-2022: чем удивит Международный фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки

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Балтийский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Калининград) представляет XII Международный фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки Sound Around Kaliningrad.

Ключевой метафорой фестиваля в 2022 году выбран маяк — символ жизни, света и надежды. Среди участников — ведущие российские саунд-художники, кураторы и музыканты из Архангельска, Калининграда, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Они представят перформансы, произведения и проекты, связанные со спецификой регионов. Во время фестиваля состоятся концерты экспериментальной и академической современной музыки, аудиовизуальные перформансы, презентации и лекции о музыкальных экспериментах.

Так, саунд-художник и математик Сергей Костырко выступит с перформансом, основанном на анализе миграционных процессов в Мурманской области. Илья Пучеглазов (Symphocat) и Виктор Тяпков представят аудиовизуальный перформанс, посвященный китам и проблеме звукового загрязнения Мирового океана. Арт-группа «Кирилл и Виталик» и их куратор Ксения Ануфриева из Нижнего Новгорода выступят с импровизацией-рассуждением об уникальности эстетического переживания. Арт-группа «ЖЖЖ» из Калининграда проведет аудиовизуальный эксперимент, посвященный истории города, а с актуальными академическими произведениями нас снова познакомит выдающийся Московский Ансамбль Современной Музыки.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда креативных индустрий «Креспектива». Партнерами выступили Школа креативных индустрий РГИСИ, пространство «Сигнал», Центр электроакустической музыки Московской консерватории, администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова, Колледж агротехнологий и природообустройства города Гусева.

ПРОГРАММА:

Калининград

14 октября (пятница)

16.00–18.00 — презентации проектов художников, музыкантов и кураторов фестиваля «Инверсия»: Инны Федоровой, Ильи Пучеглазова (Symphocat), Сергея Костырко, Виктора Тяпкова.

Адрес: пространство «Сигнал», ул. Космонавта Леонова, 22.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

19.00–23.00 — концерт: арт-группы {instead} ensemble, Crimson Butterfly, саунд-художники Илья Пучеглазов (Symphocat) и Виктор Тяпков.

Адрес: кинотеатр «Заря», пр-т Мира, 41/43. Вход по билетам.

15 октября (суббота)

12.00–15.00 — презентации художников: арт-группы «ЖЖЖ» и Crimson Butterfly.

Адрес: Школа креативных индустрий РГИСИ, ул. Азовская, 4. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

19.00 — лекция «Опыт музыкального куратора на территории современного искусства. Что делает музыка в музее современного искусства?». Лектор: Ксения Ануфриева, куратор, ведущий научный сотрудник Волго-Вятского филиала Пушкинского музея.

20.00–23.00 — концерт: Московский Ансамбль Современной Музыки , саунд-художник Сергей Костырко, арт-группа «ЖЖЖ».

Адрес: кинотеатр «Заря», пр-т Мира, 41/43. Вход по билетам.

Гусев

16 октября (воскресенье)

14.00 — презентация фестиваля Sound Around Kaliningrad. Ведущий: куратор фестиваля Данил Акимов.

14.30 — лекция «Приключения музыки и звука в ХХ–ХХI веках». Лектор: Ксения Ануфриева, куратор, ведущий научный сотрудник Волго-Вятского филиала Пушкинского музея.

Адрес: Гусевский историко-краеведческий музей, ул. Московская, 36а. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

17.00 — концерт Московского Ансамбля Современной Музыки (МАСМ).

Адрес: Колледж агротехнологий и природообустройства, ул. Тимирязева, 3. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Подробная информация об участниках и расписание мероприятий — на сайте nccakaliningrad.ru/soundaround2022 и в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.