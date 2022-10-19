Мобилизованным калининградцам начали выплачивать по 100 тысяч рублей

Областные власти также выделили 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

14 октября губернатор Антон Алиханов сообщил, что единовременная выплата мобилизованным жителям Калининградской области составит 100 тысяч рублей. Ранее власти выделили 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей области. Еще 100 млн рублей было собрано через региональные благотворительные фонды.

«Конечно, придется пересмотреть многие статьи расходов: уже отказались от городской елки, многие урбанистические проекты отложим на пару лет, - зато поддержим наших ребят. Калининградская область своих не бросает!» - написал тогда губернатор.

Во вторник, 18 октября, власти начали перечислять единовременные выплаты мобилизованным жителям области. О том, как получить деньги, глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ

Сам мобилизованный, его представитель по доверенности, супруга, а в случае ее отсутствия - один из родителей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ

В Центр социальной поддержки населения Калининградской области по месту жительства, либо МФЦ.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

1) паспорт с калининградской пропиской;

2) свидетельство о браке (если за выплатой обращается супруга мобилизованного);

3) свидетельство о рождении мобилизованного (если за выплатой обращается один из родителей);

4) справка из военкомата или из воинской части, подтверждающая призыв гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

КАК БЫСТРО НАЗНАЧАЕТСЯ ВЫПЛАТА

В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления о выплате.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

По телефону 8-800-201-39-00 (доб. 3).