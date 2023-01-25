85-летие Высоцкого в Калининграде: первая выставка личных вещей и именная библиотека

Выставка в Музее Мирового океана открылась 25 января. Фото: Предоставлено музеем

Пожалуй, самому знаменитому советскому барду – Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 85 лет. Все мы, конечно, знаем, насколько Калининград связан с именем любимого артиста, ведь именно у нас в июне 1980 года прошли его последние гастроли.

Теперь в Калининграде есть еще одно примечательное место. В честь Владимира Семеновича решено назвать городскую библиотеку № 20, расположенную на улице Бакинской, 13. Решение было принято комитетом горсовета по социальной политике. Документ уже подписан заместителем главы городской администрации Алексеем Силановым.

А ведь между прочим, добиться заветной цели поклонникам легендарного певца и актера было совсем непросто - клуб «Высоцкий в Калининграде» и его руководитель Марина Цветкова проделали для этого огромную работу. В течение года в библиотеке силами энтузиастов проводились тематические мероприятия, которые посетили несколько сот человек. Также был организован конкурс чтецов, посвященный творчеству прославленного поэта, прошла памятная яхтенная регата, имели место и другие памятные мероприятия.

Сам клуб «Высоцкий в Калининграде» существует уже много лет и считается одним из самых активных в стране. В частности, это признавал сын Владимира Высоцкого - Никита, который последний раз приезжал в Калининград в июле прошлого года.

- Нет какого-то центра, который я возглавляю и откуда мы все регулируем, создавая программы для регионов. Все наоборот. Инициатива исходит от людей из разных городов: подключают меня, благотворительный фонд Высоцкого, - рассказывал тогда Никита Владимирович в интервью «Комсомолке». - В Самаре, в Калининграде, во Владивостоке... Такие клубы везде разные, со своими целями и задачами. Главное, что их объединяет, – желание оставить Высоцкого в дне сегодняшнем и завтрашнем.

В честь юбилея барда в Музее Мирового океана в среду, 25 января, открылась уникальная выставка «Возьмите меня в море, моряки» (6+). Впервые в Калининград привезли не только музыкальные записи, но и личные вещи певца.

Среди экспонатов - гитара Высоцкого и свитер, в котором он играл Гамлета в нашумевшем спектакле театра на Таганке. Фото: Предоставлено музеем

Экспозицию музей подготовил совместно с Государственным культурным центром-музеем имени Высоцкого. На выставке, в частности, представлена гитара артиста, его гримерный столик, свитер, в котором он играл Гамлета в нашумевшем спектакле Театра на Таганке. Кроме того, посетители могут увидеть фото- и видеоматериалы о жизни музыканта, оригинальные афиши к фильмам и спектаклю «Гамлет», дневники артиста. А еще виниловые диски, которые записывались Владимиром Высоцким в Европе. В частности, речь идет о «Прерванном полете» - эта пластинка создавалась во Франции и вышла уже после смерти поэта.

Выставка будет работать до 17 апреля в музейном центре «Пакгауз».