Неизвестная война. Штурм Кёнигсберга: Как 1-й батальон прошел от вокзала до замка

Советские автоматчики в бою на набережной в Кенигсберге. Фото: Сергей КОСЫРЕВ

Во втором эшелоне

К внешнему обводу столицы Восточной Пруссии части 5-й гвардейской стрелковой дивизии 8-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии вышли с юга в начале февраля 1945 года. В рядах дивизии сражался и 17-й гвардейский стрелковый полк, в составе которого среди прочих действовал 1-й стрелковый батальон. В середине марта его доукомплектовали личным составом и вооружением, а за три недели до наступления усилили взводом 57-мм противотанковых пушек, дивизионом 122-мм гаубиц, двумя взводами огнеметчиков и саперным взводом. В подразделении сформировали три штурмовых отряда, которым предстояло вести уличные бои.

Каждый штурмовой отряд, в свою очередь, делился на группы: атакующую – из 20-25 автоматчиков, а также бойцов, вооруженных ручными пулеметами и ранцевыми огнеметами, с приданными одним или двумя танками или самоходными артиллерийскими установками; группу закрепления – 8-10 стрелков, взвод станковых пулеметов, одно-два орудия и отделение саперов; огневую в составе артиллерийских или минометных подразделений и резервную из 10-12 стрелков, станкового пулемета и одного орудия.

Наконец 4 апреля командир батальона - гвардии капитан Яков Брильков получил боевую задачу: двигаться во втором эшелоне полка, которому предстояло брать предместье Понарт, овладеть опорным пунктом немцев в железнодорожном депо и затем наступать в направлении цитадели.

За успешные действия его батальона в те апрельские дни 1945-го гвардии капитан Яков Брильков удостоился ордена Александра Невского. Фото: сайт «Память народа».

В 9 утра 6 апреля советская артиллерия открыла огонь по Кёнигсбергу, а еще через три часа начался общий штурм города. Первую полосу немецкой обороны 17-й полк преодолел довольно быстро, но затем под сильным огнем врага был вынужден остановиться. Комполка – гвардии подполковник Анатолий Банкузов ввел в бой второй эшелон. Около 17.00 последовала повторная атака, однако захватить депо удалось только к 6 часам утра 7 апреля. Продвигаясь вдоль железнодорожных путей, подразделения полка к исходу того же дня ворвались в здание Главного (теперь – Южного) вокзала и очистили его от противника.

Подвиг пулеметчика

Утром 8 апреля дивизия приступила к штурму внутреннего оборонительного обвода города-крепости. Немцы встретили атакующих минометным, пулеметным и автоматным огнем из зданий, фортов и траншей. А затем ринулись в контратаку.

- Сосед справа отошел в исходное положение, - рассказывал один из офицеров 1-го батальона Анатолий Дорофеев. – Мы также были вынуждены остановиться и принялись окапываться.

Особенный героизм в критический момент боя проявил комвзвода 1-й пулеметной роты гвардии младший лейтенант Михаил Хрипунов, который со своим станкачом выдвинулся во фланг атакующим и меткими очередями истребил до 20 гитлеровцев. За свой подвиг взводный в дальнейшем получил орден Великой Отечественной войны II степени.

Под огнем хрипуновского пулемета немцы отхлынули, но и наш наступательный порыв временно иссяк. После небольшой передышки, во время которой на вражеские позиции был предпринят сильный артиллерийский налет, 1-й батальон снова пошел вперед. На этот раз удалось ворваться в первую траншею внутреннего городского обвода, частью сил блокировать равелин «Хаберберг», захватить Хабербергскую кирху и ряд других зданий. Под прикрытием пехоты на передний край выдвинулись самоходки и орудия прямой наводки.

Теперь советским бойцам предстояло пробиваться через густо застроенные городские кварталы с узкими улицами, в связи с чем резко возрастала роль атакующих групп штурмовых отрядов. Тактика их действий совершенствовалась буквально на ходу. Теперь группа разделялась на несколько подгрупп, одна из которых, ворвавшись в дом, сразу блокировала выходы из подвалов и уничтожала засевших там немцев гранатами, бутылками с «коктейлем Молотова» и огнеметами. Другая в это время зачищала верхние этажи от вражеских автоматчиков, фаустников и снайперов. Готовясь к штурму, часть сил и средств командир отряда непременно оставлял в резерве. Составлявшие его 5-7 самых опытных, храбрых и находчивых солдат нередко первыми проникали в здание, сеяли панику в рядах оборонявшихся и тем самым облегчали захват объекта.

Применяли и другие методы. Например, атакующая группа третьего штурмового отряда начинала штурм зданий с крыш и чердаков, пробираясь туда по пожарным лестницам. Затем, сметая врага гранатами и огнем в упор, бойцы спускались до подвальных помещений.

Отважный боец Злой

К исходу дня 8 апреля 1-й батальон с упорными боями вышел к излучине реки Альтер Прегель (теперешней Старой Преголи). Наступило относительное затишье, и комбат Брильков распорядился накормить личный состав горячей пищей – впервые за три дня. Увы, эта небольшая остановка вышла боком: едва батальон снова двинулся к реке, как оба моста (в Кёнигсберге их называли Потроховый и Зеленый) через нее поочередно взлетели на воздух.

- Надо было сначала разведать подступы к мостам и с ходу овладеть ими, - считает Анатолий Дорофеев.- А так пришлось наступившей ночью форсировать Альтер Прегель без табельных средств переправы, которые отстали. При этом выяснилось, что добрая половина солдат не умеет плавать…

И все же нашлись добровольцы, которые вызвались первыми преодолеть водную преграду, используя доски и бревна. Едва ли не самым сложным при этом было взобраться на противоположный берег, выложенный гранитной стенкой. Очень помогло то, что непосредственно на берегу гитлеровцев не оказалось, они обосновались в домах, находившихся за 50-70 метров от набережной. Когда на Кнайпхофе (современном острове Канта) удалось создать небольшой плацдарм, форсирование пошло быстрее.

В этом бою особо отличилась группа во главе с рядовым Константином Злым. Сначала тот под сильным обстрелом переплыл реку, а потом, дождавшись, когда к нему присоединятся еще 15 или 20 человек, вместе сними захватил ближайший дом, обеспечив переправу всего батальона. Замполит – гвардии капитан Ризахмед Байжанбаев тут же установил на набережной большой фанерный щит с надписью «На этом месте первым форсировал Прегель герой-гвардеец товарищ Злой. Переправившись на северный берег реки, он с группой бойцов очистил от врага дом, откуда немцы вели огонь по переправе. Следуйте примеру отважного гвардейца Злого!».

Заветный мост

Пользуясь огневым прикрытием, сосед 1-го батальона справа – 2-й батальон также успешно форсировал реку, а сосед слева – 3-й батальон переправился через Нойер Прегель и к утру завязал бой в самом центре города.

Готовясь в свою очередь перейти Новую Преголю, «комбат-один» учел недавнюю ошибку. Разведчики и саперы, усиленные взводом автоматчиков, всю ночь продвигались к реке, обходя опорные пункты немцев, и рано утром достигли Лавочного моста. Часть разведчиков переправилась на другой берег и закрепилась там. Обнаруженные под мостовыми фермами ящики с толом саперы сбросили в воду. Около 10 часов утра 9 апреля поддерживаемые артиллерией подразделения 1-го батальона стремительными перебежками преодолели мост и захватили близлежащее здание. Затем по мосту прошли танки.

После этого сопротивление немцев стало заметно ослабевать, а к 15 часам они начали массово сдаваться в плен. Вскоре пришел приказ прекратить огонь на всем фронте. Штурм завершился.

За бои в Кёнигсберге Яков Брильков удостоился ордена Александра Невского. Как гласил наградной лист, офицер «…показал себя мужественным, умелым и обладающим непреклонной волей к победе». Как посчитали штабисты, его батальон «уничтожил сотни гитлеровских солдат и офицеров, захватил богатые трофеи и до 4000 пленных».