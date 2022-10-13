«Подрядчик явно обманывает»: Почему в Калининграде бессовестно затянули ремонт улицы Соммера

Так улица выглядит сегодня. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

В Калининграде срываются все сроки завершения реконструкции улицы Генерала Соммера. Власти встревожены ситуацией: завершить улицу должны были этой осенью, однако до финала там еще очень далеко. Речь идет об участке от улицы Рокоссовского до улицы Подполковника Иванникова.

Проблему обсудили на прошедшем в четверг, 13 октября, заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству. Депутаты обозначили: «Мы видим риски». Потому что впереди зима и холода, а ничего не сделано.

- Подрядчику выставляются еженедельные претензии, на них он не реагирует. Срок окончания контракта 30 ноября, но мы видим, что к этому сроку он работы не завершит. До конца недели готовится доклад главе администрации с тем, чтобы можно было принять решение либо о продолжении контракта, либо о его расторжении, - рассказал Александр Запивалов, председатель комитета городского хозяйства и строительства мэрии. – Отставание очень больше. По тем темпам, которые сегодня видим на объекте, срок окончания контракта возможен в феврале-марте 2023 года при условии благоприятной погоды.

При этом отмечается, что подрядчик уже получил аванс - 11,7 миллиона. Сделано это было, по словам чиновников, для того, чтобы рабочие не останавливались и у компании были оборотные средства. Но и здесь не все гладко.

- Увеличения темпа производства работ на объекте нет, людей и техники не добавляется. Подрядчик явно нас обманывает. Потому что три недели назад мы проводили выездное совещание, и подрядчик нас заверил, что на 100 процентов он купил все материалы, плитку, кабельную продукцию. Сказал, что все находится на объекте. Сейчас мы связываемся с поставщиками и выясняем, что подрядчику отгрузили не все строительные материалы, а сам он находится в долгах у поставщиков. Мер по погашению не происходит: в банк он идти не хочет, кредит брать не хочет. Ситуация тяжелая. Мы пока не видим, что этот объект можно «вытащить» до конца года, - признал Запивалов.

В итоге решение должна принять глава администрации Калининграда.

Ранее темпы работ неудовлетворительными называл зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев. Он сообщил, что общее исполнение работ составляет всего 14 процентов.

Контракт с калининградской компанией «Гала Строй» был заключен еще в марте. Общая стоимость работ оценивалась в 42,4 миллиона рублей.

В этом году подрядчик исполнил в срок обязательства, работая на двух объектах управления образования в Калининграде: в детсаду и школе.