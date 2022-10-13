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Общество13 октября 2022 13:45

«Подрядчик явно обманывает»: Почему в Калининграде бессовестно затянули ремонт улицы Соммера

Даже по самым смелым оценкам, завершить благоустройство рабочие смогут не раньше весны 2023 года
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Так улица выглядит сегодня.

Так улица выглядит сегодня.

Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

В Калининграде срываются все сроки завершения реконструкции улицы Генерала Соммера. Власти встревожены ситуацией: завершить улицу должны были этой осенью, однако до финала там еще очень далеко. Речь идет об участке от улицы Рокоссовского до улицы Подполковника Иванникова.

Проблему обсудили на прошедшем в четверг, 13 октября, заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству. Депутаты обозначили: «Мы видим риски». Потому что впереди зима и холода, а ничего не сделано.

- Подрядчику выставляются еженедельные претензии, на них он не реагирует. Срок окончания контракта 30 ноября, но мы видим, что к этому сроку он работы не завершит. До конца недели готовится доклад главе администрации с тем, чтобы можно было принять решение либо о продолжении контракта, либо о его расторжении, - рассказал Александр Запивалов, председатель комитета городского хозяйства и строительства мэрии. – Отставание очень больше. По тем темпам, которые сегодня видим на объекте, срок окончания контракта возможен в феврале-марте 2023 года при условии благоприятной погоды.

При этом отмечается, что подрядчик уже получил аванс - 11,7 миллиона. Сделано это было, по словам чиновников, для того, чтобы рабочие не останавливались и у компании были оборотные средства. Но и здесь не все гладко.

- Увеличения темпа производства работ на объекте нет, людей и техники не добавляется. Подрядчик явно нас обманывает. Потому что три недели назад мы проводили выездное совещание, и подрядчик нас заверил, что на 100 процентов он купил все материалы, плитку, кабельную продукцию. Сказал, что все находится на объекте. Сейчас мы связываемся с поставщиками и выясняем, что подрядчику отгрузили не все строительные материалы, а сам он находится в долгах у поставщиков. Мер по погашению не происходит: в банк он идти не хочет, кредит брать не хочет. Ситуация тяжелая. Мы пока не видим, что этот объект можно «вытащить» до конца года, - признал Запивалов.

В итоге решение должна принять глава администрации Калининграда.

Ранее темпы работ неудовлетворительными называл зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев. Он сообщил, что общее исполнение работ составляет всего 14 процентов.

Контракт с калининградской компанией «Гала Строй» был заключен еще в марте. Общая стоимость работ оценивалась в 42,4 миллиона рублей.

В этом году подрядчик исполнил в срок обязательства, работая на двух объектах управления образования в Калининграде: в детсаду и школе.

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