Школьница из Советска получила ответ на письмо, отправленное бойцу на Донбасс

Участниц спецоперации пришел лично поблагодарить Настю за ее теплые слова поддержки, подарил ей сладости и мягкую игрушку. Фото: школа № 8 Советска

Ученица школы № 8 Советска получила ответ на письмо, отправленное бойцу на Донбасс. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации школы.

- Акцию «Письмо солдату» наша школа поддерживает с самого начала специальной военной операции на Украине. Весной этого года наша школа откликнулась на призыв поддержать военных, дети написали письма, собрали все в посылку и, конечно, мечтали, чтобы эти послания доставили именно нашим ребятам, кто из Советска уехал в зону боевых действий, - говорит завуч Оксана Степанова.

Тогда среди участников акции оказалась и пятиклассница Анастасия Варсеева. В своем письме девочка простыми и искренними словами выразила поддержку военнослужащим.

А на днях в школу зашел молодой симпатичный человек. Одет в гражданскую одежду…

- Письмо нашей Насти оказалось в руках не просто земляка, а еще и выпускника нашей школы! – рассказывает Оксана Степанова. - Он пришел в школу поблагодарить Настю за ее теплые слова поддержки, подарил ей сладости и мягкую игрушку. По словам неожиданного гостя, письма детей поднимали боевой дух солдат и давали силы идти вперед.

- Такие пожелания, написанные детским неровным почерком, вселяют надежду, что победа - за нами! – цитируют военнослужащего педагоги.

В школе отметили также, что несколько дней назад еще двое военнослужащих также с подарками пришли в классы, к детям.

- Мы не можем называть имена военных, но один из них, лейтенант, признался, что, когда им на фронт привезли коробку с письмами от детей, он взял два конверта. И всегда носит эти письма с собой. Перечитывает. Это как оберег, как молитва, - отметила завуч.