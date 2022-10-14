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Общество14 октября 2022 17:15

Школьница из Советска получила ответ на письмо, отправленное бойцу на Донбасс

Военнослужащий оказался выпускником той же школы
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Участниц спецоперации пришел лично поблагодарить Настю за ее теплые слова поддержки, подарил ей сладости и мягкую игрушку.

Участниц спецоперации пришел лично поблагодарить Настю за ее теплые слова поддержки, подарил ей сладости и мягкую игрушку.

Фото: школа № 8 Советска

Ученица школы № 8 Советска получила ответ на письмо, отправленное бойцу на Донбасс. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации школы.

- Акцию «Письмо солдату» наша школа поддерживает с самого начала специальной военной операции на Украине. Весной этого года наша школа откликнулась на призыв поддержать военных, дети написали письма, собрали все в посылку и, конечно, мечтали, чтобы эти послания доставили именно нашим ребятам, кто из Советска уехал в зону боевых действий, - говорит завуч Оксана Степанова.

Тогда среди участников акции оказалась и пятиклассница Анастасия Варсеева. В своем письме девочка простыми и искренними словами выразила поддержку военнослужащим.

А на днях в школу зашел молодой симпатичный человек. Одет в гражданскую одежду…

- Письмо нашей Насти оказалось в руках не просто земляка, а еще и выпускника нашей школы! – рассказывает Оксана Степанова. - Он пришел в школу поблагодарить Настю за ее теплые слова поддержки, подарил ей сладости и мягкую игрушку. По словам неожиданного гостя, письма детей поднимали боевой дух солдат и давали силы идти вперед.

- Такие пожелания, написанные детским неровным почерком, вселяют надежду, что победа - за нами! – цитируют военнослужащего педагоги.

В школе отметили также, что несколько дней назад еще двое военнослужащих также с подарками пришли в классы, к детям.

- Мы не можем называть имена военных, но один из них, лейтенант, признался, что, когда им на фронт привезли коробку с письмами от детей, он взял два конверта. И всегда носит эти письма с собой. Перечитывает. Это как оберег, как молитва, - отметила завуч.

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