Банк «Открытие»: 43% жителей Северо-Запада уверены в возможности обеспечить полную защиту персональных данных

Большинство жителей Северо-Запада – 43% – уверены, что при желании государства вполне возможно полностью защитить персональные данные. Впрочем, доля тех, кто считает это в принципе невозможным, отличается ненамного и составляет 39%. Таковы результаты исследования*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Международному дню защиты персональных данных 28 января.

Между тем, как показал опрос, в возможность полной защиты верят 42% россиян и 47% москвичей. При этом 37% россиян уверены, что утечки не остановить, а в Москве и Московской области доля согласных с подобным утверждением и вовсе составляет 30%.

Жители Северо-Запада чуть спокойнее, чем россияне в целом, относятся к утечке персональных данных. Опасаются ее 70% респондентов, тогда как в целом по стране доля людей, выбравших такой ответ, составляет 72%, в Москве и Московской области – 74%, а в Южном федеральном округе и вовсе 87%.

Нет опасений утечки персональных данных у 21% жителей СЗФО (у 20% скорее нет, у 1% совсем нет), тогда как в целом по стране таких страхов нет лишь у 16% россиян.

70% респондентов в СЗФО считают, что защитой персональных данных должны совместными усилиями заниматься сам человек, компании и банки, а также государство. По мнению 9%, защита персональных данных – исключительная ответственность самого человека. Ровно столько же полагают, что за сохранность персональных данных граждан должно отвечать только государство. С точки зрения 5% жителей федерального округа, за это несут ответственность только компании и банки.

48% жителей СЗФО дают организациям согласие на обработку персональных данных только тогда, когда этого требует закон (в целом по РФ такой вариант выбрали 51% респондентов), 19% дают такое согласие редко (17% россиян, соответственно). При этом 33% соглашаются на обработку персональных данных всегда, когда просят (31% россиян, соответственно).

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 18-24 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.