В Черняховске хотят построить первую на востоке области подземную парковку

Примерно так может выглядеть после реконструкции площадь Ленина.

В Черняховске завершилось голосование по выбору территории для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Большинство жителей, 13 528 человек, проголосовало за ревитализацию общественного пространства «Две площади». Реконструкция коснется площади Ленина и затронет прилегающие к ней улицу Партизанскую и частично улицу Калининградскую. Также в рамках проекта будет благоустроена площадь в районе улицы Садовой.

Примерно так может выглядеть после реконструкции площадь Ленина.

- Мы хотим включить в конкурсную заявку нашу Театральную площадь, которая ограничена с одной стороны улицей Садовой, с другой стороны - Домом офицеров (или городским театром, как его еще называют) и рынком. Сегодня на этой площади организовано парковочное пространство. Мы хотим попытаться, и я думаю, что это будет проба пера на востоке области, сделать там подземный паркинг, - рассказал «Комсомолке» глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.

По его словам, лишать город парковки нельзя, потому что место популярное, а над паркингом территория преобразится и станет одной из лучших в городе.

- Хотим сделать интересную территорию, чтобы замкнуть улицу Калинина, улицу Театральную. Чтобы это пространство было завершено. Это должна быть классная территория! С деревьями, цветами, скамейками, фонарями, - сказал глава администрации.

Примерно так может выглядеть после реконструкции площадь Ленина.

В этом году власти рассчитывают победить в конкурсе.

- Этому предшествует заседание областной конкурсной комиссии, защита заявки, потом выходим на федеральный конкурс, должны там победить. До конца года – представить в министерство ЖКХ и строительства контракт с подрядчиком. Реализация проекта будет уже в следующем году, - заключил Сергей Булычев.