Некоторым придется раскошелиться: Как теперь калининградцам платить за содержание общедомового имущества

В феврале мы, как и жители других российских городов, получим первые жировки с по-новому начисленными суммами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября 2022 года в России вступило в силу постановление Правительства РФ № 92, в котором определен новый порядок начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Для чего приняты новые правила? На сколько увеличатся наши с вами коммунальные платежи? Как понять, что ты платишь только за себя, а не за соседа? На эти и другие вопросы «Комсомолке» ответила начальник департамента жилищного контроля и надзора Министерства контроля (надзора) Калининградской области Юлия ИВАНОВА.

Не нарушать порядок

- Новые правила начисления платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах – это инициатива региона?

- Порядок начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества устанавливается федеральным законом. Это не является требованием правительства Калининградской области или нововведением

региональной службы по тарифам. Этот порядок прописан в статье 156 Жилищного кодекса России («Размер платы за жилое помещение»), в федеральном постановлении № 354 («О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Порядок установлен, и мы должны его придерживаться, не нарушать.

Одной из важнейших целей совершенствования сферы ЖКХ является реализация понятного принципа: любой потребленный ресурс должен был учтен. И для этого мы движемся к тому, чтобы все жилые и нежилые помещения были оснащены приборами учета, а все многоквартирные дома - общедомовыми приборами учета. По закону, собственник обязан поставить счетчик. Правда, там, где индивидуальный жилищный фонд, никто не может заставить собственника установить прибор учета, и никакая административная ответственность не предусмотрена. А вот в ситуации с общедомовым счетчиком в многоквартирном доме действует норма федерального закона: в частности, ресурсоснабжающая организация обязана его установить, а все расходы по его установке распределить между собственниками. И на сегодня порядка 60 процентов всех многоквартирных домов Калининградской области (всего в регионе 22 тысячи многоквартирных домов) оснащены общедомовыми приборами учета.

Ищите разницу

- Что такое коммунальный ресурс на содержание общего имущества?

- Опыт работы с обращениями жителей Калининградской области показывает, что довольно часто в обсуждении темы оплаты коммунального ресурса на содержание общего имущества можно услышать, мол, почему я должен платить за водоотведение или холодную вод – ведь на лестничной площадке у меня нет унитаза и крана с холодной водой?

Хочется, чтобы калининградцы понимали – федеральный закон не ставит оплату в зависимость от того, есть потребление этих ресурсов в местах общего пользования или нет. Жилищный кодекс четко гласит: если дом оснащен инженерными системами (электропроводка, канализация, водопроводные трубы), то собственникам обязаны начислять плату за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества.

Можно сказать еще проще. Коммунальный ресурс на содержание общего имущества – это разница между тем, сколько коммунальных ресурсов пришло в дом по показаниям приборов, и тем, какой объем поступивших ресурсов оплачен собственниками помещений.

- И эта разница может быть равна нулю? И тогда собственникам ничего платить не нужно?

- Да, такое может быть. Но при условии, если в доме наведен порядок. Что это значит? Когда нет утечек на сетях, когда количество зарегистрированных граждан в квартирах равно количеству реально проживающих, когда все собственники корректно и вовремя передают показания индивидуальных счетчиков, когда налажен хороший контакт между собственниками и управляющей организацией. Может показаться, что это - идеальная ситуация, что так не бывает. Но она вполне реальна. И к этому мы все и должны стремиться.

Выбрать модель оплаты

- Что же меняется для собственников, проживающих в многоквартирных домах?

- С 1 сентября 2022 года вступили в силу постановление Правительства РФ № 92, которое ввело формулы расчета платы за содержание общего имущества. Согласно этому постановлению уже сегодня существует три модели расчетов.

Первая модель. Речь идет о домах, где нет общедомового прибора учета. В таких случаях будет применяться норматив, как это было и ранее, для таких домов ничего не изменится.

Вторая модель. Касается домов, где есть общедомовой прибор учета. И собственники такого дома на общем собрании приняли решение оплачивать содержание общего имущества, исходя из показаний общедомового прибора учета. В Калининграде в ряде домов задолго до 1 сентября 2022 года такая модель расчета принята, доказала свою эффективность.

И третья модель. Дома, где собственниками никакого решения не принято (на сегодня таких домов в Калининградской области – большинство!), и есть общедомовой прибор учета. В течение года плата будет начисляться по нормативу (то есть привычные нам 70-100 рублей). А в первом квартале следующего года делается перерасчет, исходя из показаний общедомового прибора учета.

- Если постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 года, то и перерасчет за 2022 год будут делать с этой даты?

- По инициативе регионального министерства контроля (надзора) прошло совещание с представителями управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК), ресурсоснабжающими организациями. Принято совместное решение о том, что расчетная дата – 1 сентября 2022 года. Если кто-то из управляющих организаций сделает перерасчет полностью за прошлый год, то мы будем это расценивать как нарушение, примем меры, собственникам сделают перерасчет.

Кроме этого, нами рекомендовано управляющим организациям в ближайшее время провести собрания собственников, вынести на обсуждение вопрос выбора модели расчета платы. И здесь мы советуем собственникам остановиться на варианте, когда ежемесячно проводить расчет по фактическому приходу коммунального ресурса на общедомовой счетчик. Если каждый месяц проводить такой анализ, это позволит вовремя выявлять причины начислений большого объема, в конечном итоге навести тот самый порядок в доме.

Если есть сомнения

- В феврале, марте, апреле калининградцы получат жировки с перерасчетом. Что делать, если сумма – очень большая, и ты не согласен ее оплачивать?

- Можно обратиться с заявлением в свою управляющую организацию. В нем попросите разъяснить объем полученного перерасчета. Заявление у вас должны принять официально, с номером входящего. Если ответ не удовлетворил, если управляющая организация никак не отреагировала на ваше обращение, тогда можно подавать заявление нам – через порталы: госуслуги, ГИС ЖКХ, через интернет-приемную («окно» размещено на официальном сайте Министерство контроля (надзора) Калининградской области). Кроме этого, мы принимаем обращения, направленные по Почте России. Обязательно прикладывайте копии платежек!

- Допустим, по результатам проверки выяснится, что сумма платежа – корректная, никакого обмана. А человек не готов сразу оплатить выставленный счет, он большой. Что тогда?

- Управляющие организации могут оформить этот платеж в рассрочку. Закон не запрещает это делать.

- Есть опасение, что при перерасчете за календарный год, «под шумок» управляющие организации могут разбросать на всех жильцов коммунальные долги соседей…

- Управляющая организация этого никак не может сделать по той просто причине, что выставленные платежки каждому собственнику – это именные платежи. Если у собственника скопилась большая задолженность, то управляющая организация должна вести с ним претензионную, досудебную работу. И вот, кстати, если такая работа не ведется, а долг копится, это тоже серьезный звоночек для нас, органа контроля, провести определенную работу с управляющей организацией и напомнить основные принципы работы с нарушителями общедомовой финансовой дисциплины.

Расчет платы за коммунальный ресурс на содержание общего имущества – это не разбрасывание именных долгов!