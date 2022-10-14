50 жемчужин Калининградской области. Кирхи, храмы и соборы: культовый тур по Калининграду

В бывшей Юдиттен-кирхе сегодня располагается православный Свято-Никольский собор. Фото: prussia39.ru

Самая старая церковь

Старейшее здание Калининграда находится на Тенистой аллее. Это бывшая Юдиттен-кирха, в которой сегодня располагается православный Свято-Никольский собор. Время постройки этой церкви – вторая половина XIII века. То сеть буквально через три-четыре десятилетия после того, как на высоком берегу реки Прегель был возведен замок Кенигсберг. Почему Юдиттен? Историки предполагают, что назвали так церковь в честь прусса Юдетуса или Юдо, которому властями Тевтонского ордена были пожалованы земли в этом месте.

На протяжении столетий церковь перестраивалась и всячески украшалась. В частности, в XIV веке на стенах появились изысканные фрески, изображающие рыцарей и их гербы. Еще через сотню лет в кирхе появилась изумительная деревянная скульптура «Мадонна на полумесяце», привлекавшая толпы паломников со всей Пруссии…

Во время боевых действий 1945 года кирха почти не пострадала, до депортации жители Кенигсберга использовали ее по назначению. Но потом здание стало стремительно приходить в упадок. К концу 1970-х годов это была уже не кирха, а груда руин, окруженная перекопанным искателями сокровищ кладбищем. Интересно, что крыши древняя церковь лишилась из-за местных пацанов. Им кто-то сообщил, что под куполом, в железном шаре, спрятан клад серебряных монет. Вот детвора и подпалила крышу, чтобы обрушить шар. Клад вроде бы действительно в шаре был, только пацанам он не достался – взрослые отобрали.

На излете советской эпохи, точнее, в 1985 году, здание передали Русской православной церкви. Юдиттен-кирха превратилась в Свято-Никольский храм - первый православный храм на территории Калининградской области - и была тщательно отреставрирована. Внешне здание очень похоже на прежнее, а вот внутренняя начинка, понятное дело, отличается от того, что было. Больше всего не хватает изумительных фресок с рыцарями. Хотя, возможно, они до сих пор прячутся под слоем штукатурки.

Больше всего не хватает изумительных фресок с рыцарями, которые, возможно, до сих пор прячутся под слоем штукатурки. Фото: из соцсетей

В какой-то степени судьбу Юдиттен-кирхи повторило еще несколько культовых сооружений Кенигсберга. Например, необычная кирха Креста, возведенная на острове Ломзе (сегодня – остров Октябрьский) в 1930 году, превратилась в Крестовоздвиженский собор. Церковь, использовавшаяся в качестве промышленного цеха, была отреставрирована в 1994 году под руководством архитектора Юрия Забуги. Кирха предместья Понарт 1897 года постройки стала православным храмом Рождества Пресвятой Богородицы и главной церковью бывшего теперь уже Балтрайона. А неоготическая кирха Розенау с высокой зеленой башней превратилась в православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Бывшие храмы

Судьба нескольких значимых культовых сооружений Кенигсберга изменилась более радикально: в бывших церковных стенах разместились светские учреждения. Например, знаменитая на всю страну дискотека «Вагонка» располагается в бывшей кирхе Христа в Ратсхофе (правда, сегодня здание не очень похоже на культовое сооружение).

Другой пример - концертный зал областной Филармонии: с готическими башенками, с изящными декоративными фронтонами… До войны это была католическая кирха Святого Семейства. Ее построили в самом начале прошлого века по проекту известного кенигсбергского архитектора Фридриха Хайтманна. После войны на протяжении нескольких десятилетий церковные помещения использовались под склад удобрений, а в 1980 году в кирхе – после десятилетней реставрации - открылся органный зал. Еще через десять лет в областной Филармонии прошел первый международный фестиваль органной музыки. Сегодня ежегодно в бывшей кирхе Святого Семейства проходит популярный фестиваль органной музыки «Бахослужение», у истоков которого стоял легендарный Гарри Гродберг.

Ежегодно в бывшей кирхе Святого Семейства проходит популярный фестиваль органной музыки «Бахослужение». Фото: Александр КАТЕРУША

Похожая метаморфоза произошла с еще одним очень примечательным калининградским зданием. Проект кирхи памяти королевы Луизы в парке Луизенваль подготовил все тот же Фридрих Хайтманн. После войны в бывшей церкви долгое время размещался склад, а потом здание решили подарить детям. После реконструкции в кирхе памяти королевы Луизы открылся Театр кукол.

Православные места

Конечно, наша сегодня духовная экскурсия будет неполной без небольшого рассказа о православных храмах Калининграда, которые появились в последние двадцать лет.

Начать, разумеется, стоит с Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы. В 1995 году на месте храма появился закладной камень, в следующем году президент России Борис Ельцин и митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заложили в основание будущего храма капсулу с освященной землей из-под стен московского храма Христа Спасителя. В том же году была построена временная деревянная церковь (т.н. Малый храм Христа Спасителя) и закипела работа по возведению белокаменного собора. Она продолжалась около десяти лет. Великое освящение Кафедрального собора Христа Спасителя состоялось 10 сентября 2006 года. Храм был построен в традициях Владимиро-Суздальского храмового зодчества – с золотыми шлемовидными куполами. Проект подготовил калининградский архитектор Олег Копылов. Ему же, кстати, принадлежит проект обновленной площади Победы, а также – проект построенной по соседству с собором часовни в честь Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Из других православных церквей, построенных в Калининграде, следует отметить небольшой приземистый храм Святого апостола Андрея Первозванного на улице Комсомольской (освящен в 2007 году), храм во имя святого благоверного князя Александра Невского недалеко от административного корпуса БФУ имени Канта (первоначально его посвятили мученице Татиане), а также собор Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Этот храм был освящен совсем недавно – в 2019 году. И, несмотря на то, что заметно отличается своей архитектурой от окружающего его района Амалиенау, неожиданно вписался в ландшафт, став его, что называется, «связывающей» точкой.

Собор Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия освящен в 2019 году. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом обзоре я не коснулся еще одного значимого культового сооружения – Кафедрального собора на острове Канта. Поговорим о нем, а также обо всем острове – месте, бесспорно, уникальном - через неделю.