На неделе в Калининград придет резкое похолодание

Погода поменяется довольно быстро. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на неделю 17-23 октября в Калининграде. После нескольких теплых дней температура в нашем городе резко понизится.

Бабье лето продержится еще двое суток - сегодня и завтра. По данным Гидрометцентра России, за окном будет +17...18 градусов днем и около +14...+15 ночью. Не исключен небольшой дождь.

В среду нас накроет стремительное похолодание. За окном будет всего +11 градусов. Вновь ожидаются осадки.

Во второй половине недели температурный фон останется на уровне +12...+14 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и время от времени дожди.

Атмосферное давление с понедельника по четверг будет повышенным, после чего уйдет ниже нормы. На выходных в наши края должен заглянуть циклон, который принесет усиление ветра до 12-13 метров в секунду.