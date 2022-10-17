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Общество17 октября 2022 8:34

В Калининграде пройдет круглый стол о работе и преимуществах новых электронных сервисов Фонда социального страхования РФ

Актуальную информацию можно будет узнать в прямом эфире
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Главная тема дискуссии - «Новые электронные сервисы Фонда социального страхования РФ».

Главная тема дискуссии - «Новые электронные сервисы Фонда социального страхования РФ».

«Комсомольская правда» - Калининград» и Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования 19 октября 2022 года в 10.00 проведут круглый стол, тема которого - «Новые электронные сервисы Фонда социального страхования РФ».

Главный вопрос, который обсудят участники круглого стола, - реализация прав граждан Российской Федерации на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата Фонда социального страхования Российской Федерации.

О проектах электронных сервисов, успешно работающих на территории Калининградской области («Электронный сертификат», «Прямые выплаты», «Электронный листок нетрудоспособности» и др.), а также о планируемых новшествах в работе фонда расскажет управляющий Калининградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Людмила Вологжина.

Среди участников мероприятия – сотрудники-руководители профильных отделов Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования, а также руководители региональных общественных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прямая трансляция будет доступна на сайте kp.ru с 10.00 19 октября 2022 года.

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