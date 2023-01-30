Погода на неделю в Калининграде: тепло, мокрый снег и сильный ветер

Не исключено, что может быть объявлено штормовое предупреждение. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики прогнозируют в Калининграде теплую и ненастную неделю. Источниками непогоды традиционно станут атлантические циклоны.

В понедельник, 30 января, ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня скорость в порывах составит 12-17 м/с, на побережье - до 20-22 м/с. В течение дня ожидаются дожди. Атмосферное давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба – это будет минимальное значение за всю неделю.

Во вторник стихия немного отступит – ветер стихнет до 11-12 метров в секунду. Осадки тоже станут менее обильными.

В среду ветер вновь усилится – прогнозируют порывы до 13-15 метров в секунду. Дополнит картину мокрый снег.

В четверг и пятницу циклоны возьмут небольшую паузу, хотя по-прежнему будет пасмурно и местами дождливо.

На выходных, похоже, все начнется заново. Предварительные прогнозы обещают усиление ветра до 14-19 метров в секунду.

Дневные температуры останутся положительными. По данным Гидрометцентра России, термометры будут показывать +3...+4 градуса. По ночам ожидается -1...+1.