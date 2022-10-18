Книги по психологии и новый роман Пелевина: Что читают калининградцы этой осенью

Новые книги поступают в областную библиотеку постоянно в течение всего года. Фото: Александр Подгорчук

В нашей области продолжаются Дни литературы. По этому приятному поводу директор Калининградской областной научной библиотеки Елена Кошемчук стала гостем программы «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда - Калининград».

НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

По словам Елены Кошемчук, этой осенью у калининградцев очень востребованы лекции и книги на тему психологии и личностного роста, изучения себя.

- Если проанализировать топ-10 книг в «ЛитРесе», то только 4 книги – художественная литература. Остальное - это книги по психологии и изучению себя. На первом месте - книга Ольги Примаченко, которая на лидирующей строчке уже год. Называется она «К себе нежно» - о том, как ценить и беречь себя. Эту книгу берут и в бумажном, и в электронном виде. Мы даже докупили несколько экземпляров, потому что просто не можем обеспечить спрос. Востребованность невероятна, это ни с чем не сравнить. Рейтинги, конечно, заставляют обратить на книгу внимание. Читайте! Польза есть, вреда не будет, - советует директор библиотеки.

В лидерах также книга «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» (Эдит Ева Эгер), «Сказать жизни «Да!» (Виктор Франкл). Это работы о том, как реализовывать свои внутренние возможности, как противостоять трудностям.

Пользуются популярностью и художественные книги в электронном виде.

- Давно удерживает позицию книга «1984» Джорджа Оруэлла. Нельзя сказать, что она популярна последнее время. Она популярна давно, вызывает огромный интерес и является культовой у многих поколений. Трудно назвать кого-то рядом. Но последнее время очень востребован шведский писатель Фредрик Бакман и его книга «Тревожные люди», - говорит Елена Кошемчук.

В списках топовых бумажных книг немного другая картина. Хотя и там лидирует Фредрик Бакман! В топе Виктория Токарева и Александра Маринина, Виктор Пелевин и Марина Степнова, Дина Рубина. У них интереснейшие книги. Последнее время часто спрашивают книги нового автора Криса Уитакера.

В ОЧЕРЕДЬ ЗА НОВИНКОЙ

Новые книги поступают в областную библиотеку постоянно в течение всего года. Это и те книги, которые часто спрашивают горожане, но которых нет в наличии, и новинки художественной и научной литературы.

- Новая книга Виктора Пелевина у нас вот-вот появится. На следующей неделе за ней уже можно приходить и пытаться взять, встать в очередь. Да, на книги бывают очереди. Когда книга новая, мы не можем сразу купить 20 экземпляров. Стараемся, конечно, но всех отправляем на «ЛитРес», там проще и быстрее происходит процесс. Хотя и там очереди. Пользоваться библиотекой электронных книг «ЛитРес» читатели нашей библиотеки могут бесплатно, - говорит Елена Кошемчук.

«ВОСПИТЫВАТЬ СЕБЯ»

Отдельная тема сегодня – как привлечь ребенка к чтению. И у специалистов, которые ежедневно имеют дело с книгами, есть советы.

- Тут поможет только личный опыт. Если вы будете сидеть с книгой, а не с телефоном, то будет польза. Причем не с телефоном, в котором книга, а именно с книгой. Ребенок должен видеть предмет. Телефон – это другая история. Нужно брать книгу и читать ребенку (это очевидно), но и самим читать. Лев Толстой говорил: «Не надо воспитывать ребенка, надо воспитывать себя, и тогда ребенок будет таким, как вы хотите», - напоминает Елена Кошемчук.

Сама областная научная библиотека без цифровизации тоже обойтись не может.

- Мы оцифровываем свои архивы. Важно обеспечить возможность читателю получить информацию в более удобном виде и сохранить ее. Например, газеты у нас хранятся с 1946 года издания. Если каждый раз приносить их в читальный зал, читатели будут их каждый раз листать, то мы газеты не сохраним. Мы архивные печатные издания стараемся поэтому переводить в электронный вид, - рассказала директор библиотеки.

ЧТО В ПРОГРАММЕ?

За время, прошедшее с момента старта Дней литературы, уже состоялся спектакль-открытие, литературный флешмоб, посвященный творчеству Роберта Рождественского, 90-летие со дня рождения которого отмечали минувшим летом. Но много интересного еще впереди!

Специальные гости фестиваля в Калининградской области – писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» и Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева Андрей Геласимов (Москва) и прозаик, музыкант, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер» Михаил Елизаров (Москва). Творческие встречи состоятся 19 и 25 октября в 19.00 в Калининградской областной научной библиотеке. Подробная программа Дней литературы опубликована на сайте библиотеки.