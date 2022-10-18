Банк «Открытие»: жители Северо-Запада ставят на вклады

Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами на Северо-Западе, их используют 53% жителей федерального округа. При этом почти четверть из них не пользуются ни инвестиционными, ни сберегательными инструментами. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

В целом, отношение жителей СЗФО к инвестициям за последний год изменилось в лучшую сторону. Лишь 15% опрошенных заявили, что раньше инвестировали деньги в различные финансовые инструменты, но в последние месяцы перестали. А вот 24%, напротив, год назад ни во что не инвестировали деньги, а сейчас начали это делать. Для сравнения, в целом по России аналогичные ответы дали 19% и 17% респондентов соответственно.

Самыми популярными инвестиционными инструментами у жителей СЗФО остаются вклады и накопительные счета: ими пользовались раньше или пользуются сейчас 53% жителей федерального округа. Почти треть респондентов (31%) заявили, что имеют опыт инвестиций в акции и облигации. Впрочем, на этот неожиданно высокий результат оказали влияние результаты опроса в Санкт-Петербурге, жители которого за минувший год, как выяснилось, инвестировали в ценные бумаги чаще, чем в недвижимость. При этом, в целом по России в ценные бумаги инвестировали 24% респондентов, и даже в Москве этот показатель достиг лишь 28%.

На третьем месте, с результатом в 23% опрошенных, оказались вложения в иностранную валюту. Ровно столько же жителей СЗФО заявили, что не пользуются сейчас сберегательными или инвестиционными инструментами. В недвижимость инвестировали 17% респондентов на Северо-Западе – чуть ниже, чем в целом по стране: этот вариант выбрали 20% россиян.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации (можно было давать более одного варианта ответа), жители СЗФО чаще всего называли недвижимость (49%), золото и драгоценные камни (31%), вклады и накопительные счета (25%), акции и облигации (19%). По мнению 19% опрошенных, перспективных инструментов для сбережений и инвестиций сейчас нет.

Из тех жителей СЗФО, кто инвестируют деньги прямо сейчас, 43% вкладываются в банковские депозиты, 23% – в недвижимость, 23% – в акции и облигации. 12% выбирают золото или драгоценные камни. При этом 33% сообщили, что не инвестируют или не имеют на это денег.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 10-15 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.