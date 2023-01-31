Где и во сколько наблюдать комету 1 февраля в Калининграде

Увидеть комету будет не совсем просто. Фото: Ivan EDER.

О комете C/2022 E3 (ZTF) заговорили относительно недавно, она была обнаружена 2 марта 2022 года. Открытие сделали в Паломарской обсерватории в Калифорнии. С тех пор астрономы всего мира изучают небесное тело.

Комета имеет диаметр около километра и летит к нам из облака Оорта, которое окружает Солнечную систему. Мы уже писали, что 12 января комета достигла перигелия, то есть максимально приблизилась к Солнцу. С тех пор с каждым днем она летит все ближе и ближе к Земле и максимально приблизится к нашей планете 1 февраля, в эту среду.

- По прогнозам, у кометы будет четвертая-пятая звездная величина. Это означает, что в условиях городской засветки она, скорее всего, видна не будет, - рассказал в интервью «Бизнес ФМ Калининград» доцент БФУ имени Канта астроном Сергей Верещагин.

Однако расстраиваться не стоит. Вы всегда можете выехать за город, в любое место, где нет освещения. Там ее можно будет рассмотреть и без оптических приборов. Ну а если у вас есть телескоп, бинокль или подзорная труба – вы точно в выигрыше.

- Поскольку сложно сказать, из чего состоит комета, то очень сложно предсказать, насколько хорошо она будет видна. Но она должна быть видна невооруженным глазом, - делает прогноз ученый.

В Калининградской области самым удачным временем для наблюдения за кометой астроном назвал 22.00-23.00. Ее путь на небе будет проходить прямо между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. Небесное тело пролетит «всего» в 42 миллионах километров от нашей планеты.

- Это очень любопытное зрелище. Комета является необычной, у нее необычный зеленый цвет, который достаточно редок, - отмечает Сергей Верещагин.

Еще одна возможность обнаружить комету в небе появится 10 февраля, когда она пройдет близко к Марсу.

Последний раз C/2022 E3 (ZTF) пролетала мимо Земли в период верхнего палеолита, когда по нашей планете бродили неандертальцы. Следующий визит ожидается еще через 50 тысяч лет, но есть риск, что этого не произойдет - после нынешнего визита комету может навсегда выбросить из Солнечной системы.

Кстати, Астрономическое сообщество БФУ имени Канта планирует провести наблюдения кометы в начале февраля, в оптимальных астрономических условиях ее видимости.

- Если нам удастся заснять комету в период ее наибольшего блеска, мы обязательно подготовим новый наглядный материал для наших читателей, - пообещали в телеграм-канале астрономического сообщества.