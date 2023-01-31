Первая ласточка: АВТОТОР приступил к производству китайских автомобилей Kaiyi

Старт производству дали (слева направо) губернатор Антон Алиханов, директор Kaiyi Auto по России и Восточной Европе Яо Джую, полпред президента в Северо‑Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

В минувший понедельник, 30 января, АВТОТОР открыл новую страницу в своей истории. На заводе в Калининграде официально стартовало производство китайских автомобилей Kaiyi E5. Это совершенно новый для нашей страны бренд (название произносится как «Каи»), который, тем не менее, имеет все шансы стать одним из самых популярных на отечественном рынке. И именно на партнерство с АВТОТОР сделана основная ставка.

УСПЕЛИ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Седан E5 стал первой моделью, которую АВТОТОР поставил на свой конвейер с момента приостановки производства. Для производства новой продукции на заводе полностью переоборудовали конвейер - за рекордно короткие сроки провели полную переналадку и настройку оборудования и внедрили совершенно новое программное обеспечение. Инвестиции только на этом этапе составили более 100 миллионов рублей.

Пока производство идет в режиме промышленной сборки на базе уже сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем запланирован переход на полный цикл производства.

Первенцем стал седан Kaiyi Auto - модель вот-вот поступит в продажу. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Комплектующие поступают на АВТОТОР из Китая через порты Дальнего Востока и дальше по железнодорожным линиям Транссибирской магистрали. Также проработаны варианты доставки с использованием паромных линий Санкт-Петербург - Калининградская область.

Непосредственно на выпуске Kaiyi E5 сейчас задействованы более 400 человек, включая рабочий и инженерно-технический персонал.

Компания Kaiyi Automobile была основана девять лет назад, в марте 2014 года, и пока ее собственные производственные площадки, расположенные в городе Ибинь, рассчитаны на выпуск 300 000 автомобилей в год.

- Благодаря новому этапу всестороннего стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, а также реализации стратегии «Один пояс и один путь» Россия стала одним из самых важных рынков для экспорта китайских автомобилей, - подчеркнул в своем видеообращении к участникам церемонии запуска производства Kaiyi E5 генеральный директор Kaiyi International Хан Рён. - Мы гордимся тем, что являемся стратегическим партнером АВТОТОР, который имеет богатейший опыт производства автомобилей и сильные операционные возможности. Российский рынок является самым важным стратегическим рынком для Kaiyi, и мы прекрасно осознаем, что никогда не добьемся успеха без доверия и поддержки со стороны российских партнеров и клиентов.

Стоит напомнить, что в биографии АВТОТОР уже был подобный успешный опыт. Когда в середине 90-х в Калининграде начали выпуск корейских KIA, об этом бренде в нашей стране тоже мало кто слышал. Зато совсем скоро модели, произведенные в нашем городе, прочно вошли в число бестселлеров и уверенно держались там на протяжении двух десятилетий.

30 января на официальной церемонии в Калининграде произошло еще одно важное событие - было подписано парафированное ранее генеральное соглашение, определяющее основные направления и условия стратегического сотрудничества АВТОТОР и Kaiyi Auto. Наш автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ.

ВРЕМЯ ТРУДНОСТЕЙ - ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Запуск производства автомобилей Kaiyi на АВТОТОР стал заметным событием не только для нашего региона. Официальную церемонию на заводе посетил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

- Сегодня знаменательный день. Перед нами, безусловно, хороший пример полноценного инвестиционного сотрудничества России и КНР, когда в короткие сроки создана новая производственная линия, - отметил он. - Хотел бы поблагодарить коллектив АВТОТОР и китайских партнеров, а также власти Калининградской области за создание условий для столь интенсивной деятельности, которая позволила в короткие сроки запустить новое производство. Я уверен, что эти автомобили будут востребованы у граждан нашей страны. Но самое главное - это счастливые, радостные лица работников предприятия. Убежден, что перспективы у предприятия хорошие. В добрый путь!

Присутствовавший на церемонии губернатор области Антон Алиханов также поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта.

- Прошлый год был годом больших испытаний для всей автомобильной отрасли, - напомнил глава региона. - В один момент страну покинуло большое количество компаний, с которыми мы работали долгие годы. Это их выбор. Остановка завода АВТОТОР в середине года была для нас тоже достаточно болезненной. Время трудностей - это одновременно и время возможностей. Надеемся, что те специальные инвестиционные контракты, которые были заключены с регионом и федеральным Министерством промышленности и торговли, будут исполняться и мы выйдем на все более новые уровни локализации и станем более устойчивыми. АВТОТОР для Калининградской области был и остается флагманом промышленного производства. Сегодняшний день - это большой праздник. Я всех от души поздравляю и уверен, что впереди у нас с вами новые достижения и победы.

В ПЛАНАХ - 100 000 МАШИН

Уже известно, что партнерство с Kaiyi будет включать в себя не только выпуск седана E5. На заводе вовсю готовят запуск производства еще нескольких новинок. Кроме того, по словам председателя совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерия Горбунова, на финальной стадии находятся переговоры как минимум с двумя новыми партнерами.

На новой линии сейчас задействованы более 400 человек, включая рабочий и инженерно-технический персонал. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Таким образом, в 2023 году АВТОТОР даже при пессимистическом сценарии рассчитывает произвести 70 000 автомобилей, а при удачном раскладе - до 100 000.

- Последние три года, когда падало производство, мы не теряли времени зря и создали огромные дополнительные мощности, - отметил Валерий Горбунов. - Мы построили современнейший завод на 52 000 квадратных метров, построили новые корпуса и строим еще один под окраску 100 000 кузовов в год. На АВТОТОР по-прежнему лежит огромная ответственность, поскольку на работе завода держится благосостояние порядка 30 000 жителей области. В первую очередь благодаря опыту автоторовцев к нам приходят новые партнеры, которые еще раз убедились в том, что даже в тяжелые времена мы способны быстро адаптироваться и осваивать новые модели. Все это означает только одно: мы будем жить, работать и создавать рабочие места.