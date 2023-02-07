В Калининградской области увеличат время продажи алкоголя

Сейчас готовятся соответствующие поправки в закон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининградской области вновь планируют изменить время продажи алкоголя. На этот раз – в сторону увеличения.

В начале года власти разместили на портале для проведения публичных консультаций поправки в закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области». Изменения устанавливали время продажи алкоголя с 9 до 23 часов. В настоящее время спиртное официально продают в регионе с 11 до 21 часа.

На днях о судьбе поправок задали вопрос на странице губернатора Антона Алиханова во «ВКонтакте». На него ответили представители регионального министерства экономического развития.

«Действительно, был разработан законопроект, который предлагал ограничить розничную продажу алкоголя с 23 до 9 часов. Но в ходе обсуждений, с учетом мнений граждан и организаций этот законопроект изменили. Сейчас готовится новая версия, которую вынесут на комиссию по законотворческой деятельности, она ограничивает продажу алкоголя с 22 до 11 часов», - сообщили в министерстве.

Запрет на продажу алкоголя после 9 часов вечера вступил в силу в Калининградской области в ноябре 2019 года. Тогда с антиалкогольной инициативой выступила областная прокуратура и лично областной прокурор Сергей Хлопушин.

Изначально ведомство предложило установить временной промежуток, когда можно продавать спиртное, – с 11 до 20 часов. Однако депутаты областной думы отказались вносить изменения в региональное законодательство на таких условиях. Начались бесконечные консультации, даже появилась специальная рабочая группа для доработки прокурорской инициативы. Результатом этой работы стало уменьшение времени действия запрета на один час - с 21 до 11 часов.

На мнение бизнес-сообщества, которое предупреждало о бурном развитии теневого алкогольного рынка, парламентарии тогда решили не обращать внимание. Теневики, в свою очередь, не обратили внимания на депутатов и прокуратуру и спокойно продавали алкоголь в любое время.