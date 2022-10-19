В Калининградской области заблудившаяся 87-летняя пенсионерка девять дней прожила в лесу

Спать несчастной пришлось на земле. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

За грибами 87-летняя Александра Пыченкова ушла в лес между поселками Медовое и Корнево Багратионовского района еще 9 октября. Вечером пенсионерка не вернулась домой, и ее объявили в розыск.

Все эти дни ее разыскивали сотрудники местной полиции, МЧС и волонтеры ПСО «Запад». Во вторник, 18 октября, спасатели получили сообщение от грибников, которые встретили в лесу пожилую женщину. Самостоятельно вывести ее из леса семейная пара не смогла, поэтому передала в службу спасения координаты местности, где находилась заблудившаяся.

На место незамедлительно отправились сотрудники полиции, МЧС и лесного хозяйства.

«Обессиленная женщина была обнаружена в 10 км от того места, где она зашла в лес, чтобы насобирать грибов. Бабушка рассказала, что все эти дни питалась листьями и травой, чтобы выжить. Спать приходилось на земле», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На носилках пенсионерку доставили к машине лесничего, на которой ее вывезли из леса и передали медикам.