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Общество19 октября 2022 9:15

В Калининградской области заблудившаяся 87-летняя пенсионерка девять дней прожила в лесу

Все эти дни пожилая женщина, чтобы выжить, питалась листьями и травой
Виктор Сергеев
Спать несчастной пришлось на земле.

Спать несчастной пришлось на земле.

Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

За грибами 87-летняя Александра Пыченкова ушла в лес между поселками Медовое и Корнево Багратионовского района еще 9 октября. Вечером пенсионерка не вернулась домой, и ее объявили в розыск.

Все эти дни ее разыскивали сотрудники местной полиции, МЧС и волонтеры ПСО «Запад». Во вторник, 18 октября, спасатели получили сообщение от грибников, которые встретили в лесу пожилую женщину. Самостоятельно вывести ее из леса семейная пара не смогла, поэтому передала в службу спасения координаты местности, где находилась заблудившаяся.

На место незамедлительно отправились сотрудники полиции, МЧС и лесного хозяйства.

«Обессиленная женщина была обнаружена в 10 км от того места, где она зашла в лес, чтобы насобирать грибов. Бабушка рассказала, что все эти дни питалась листьями и травой, чтобы выжить. Спать приходилось на земле», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На носилках пенсионерку доставили к машине лесничего, на которой ее вывезли из леса и передали медикам.

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