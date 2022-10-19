Банк «Открытие» предоставит дополнительные финансовые гарантии для автозаемщиков

«Открытие Авто» (блок автобизнес банка «Открытие») запускает продажи продукта «Независимая Гарантия» на возврат автокредитов. Сервис разработан специально для автозаемщиков и обеспечит финансовую защиту при потере работы (из-за сокращения должности или штата, банкротства организации, переезда компании) и иной непредвиденной ситуации.

Гарантом выступает ООО «АвтоАссист», который выплатит до трёх ежемесячных платежей по кредиту в случае неисполнения клиентом своих обязательств. Это позволит сохранить спокойствие и поддержать семейный бюджет во время поиска новой работы, а семье - сохранить привычный уровень жизни в сложной ситуации.

Среди прочих преимуществ независимой гарантии – отсутствие просрочек и пени и сохранение заёмщиком положительной кредитной истории, моментальная выплата при наступлении основания для оформления гарантии и получение сертификата «Автоюрист» с возможностью юридических консультаций в любое время в течение года.

Приобрести независимую гарантию может клиент банка «Открытие» в возрасте от 18 до 65 лет при оформлении автокредита в любом дилерском центре-партнере «Открытие Авто». Стоимость сертификата зависит от величины кредита и срока действия гарантии.

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

ООО «Автоассист» — сервис поддержки автомобилистов и автомобильного бизнеса, реализующий продукты под одноименным названием «Ultra24», один из лидеров российского авторынка дистанционных услуг. Входит в Группу Компаний «ЕЮС». Клиентами сервиса являются автомобильные бренды, частные клиенты автодилеров и крупный бизнес с большим автопарком, которым требуется надежная и оперативная система помощи на дорогах с широким спектром услуг 24/7 на всеи территории России, СНГ и стран Европы.