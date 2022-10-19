Раскопки у Фридрихсбургских ворот в Калининграде: находят солдатские расчески и откачивают воду

Объем работы очень большой. Сейчас на месте раскопок трудится 30 рабочих и 7 научных сотрудников. Фото: предоставлено Николаем БОКОВЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за раскопками, которые проводятся на месте строительства дублера двухъярусного моста неподалеку от Фридрихсбургских ворот. Находки здесь случаются ежедневно. Об этом нам рассказал начальник экспедиции Николай Боковенко.

Археологи исследуют центральную часть остатков крепости Фридрихсбург, где располагалось огромное здание Нового арсенала, построенное в 1796 году. По предположениям специалистов, тут хранились артиллерийские орудия и боеприпасы, военное снаряжение.

- Мы опускаемся вниз, ближе к полу подвала. Находки идут постоянно. Это и монеты, и пряжки ременные, и фрагменты самих ремней, и пуговицы, фрагменты керамики. Это все вещи, связанные с гарнизоном. Что-то терялось, что-то, как пуговицы, обрывалось. Это бытовая культура. Попадаются и личные вещи солдат: гребешки, расчески, курительные трубки, - говорит Николай Боковенко.

Первые находки. Фото: предоставлено Николаем БОКОВЕНКО

Сейчас археологи работают в слое конца XVII - XVIII века. Осенняя погода, конечно, вносит свои коррективы.

- Дождик мочит, грязи много, - отмечает начальник экспедиции. - Но что делать? Конечно, хотелось бы, чтобы погода была без дождей. Мы все время откачиваем воду, она стекает по канавкам... Объем работы очень большой, сейчас у нас на месте трудятся 30 рабочих и 7 научных сотрудников. Это и художник, и археологи, и лаборанты…

Напомним, раскопки проходят на территории крепости Фридрихсбург, входившей в качестве отдельного и самого крупного узла обороны в состав вального укрепления, которое начали строить в первой половине XVII века и которое сохраняло свою актуальность до 60-70-х годов XIX века. Уже в конце XIX века эти укрепления свое значение потеряли, и на их месте немцы начали строительство огромного сортировочного узла с железнодорожной станцией. Строительство это наиболее активно велось в 1910-е годы, тогда же был построен мост через Прегель, а вся прилегающая территория оказалась преобразована. Крепость засыпали 3-метровым слоем песка. И вот пришло время его раскапывать…

Территория попала в проект, на этом месте построят автомобильный мост, который станет дублером старого двухъярусного моста.

По словам ученых, сформированный раскоп в 1,5 тысячи метров вряд ли удастся закончить в этом году.

ЗВОНОК ЧИНОВНИКАМ

«Пока нам отчеты не сдавали»

- Мы знаем, что археологические работы проводятся, ждем результатов работ, которые будут предоставлены в техническом отчете, в заявлении о выявлении объекта археологического наследия. Пока нам никто отчетов не сдавал. Когда работы завершатся, нам покажут, что было изучено путем раскопок, насколько это ценно и что именно требует сохранения, что предлагается музеефицировать… Пока такого обсуждения не было, - сказал «Комсомолке» руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.