Цены в Калининграде: Электропылесосы подорожали на 10 процентов, термометры и блендеры подешевели

Электропылесосы возглавили рейтинг подорожавших товаров в сентябре. Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на непродовольственные товары в Калининградской области в сентябре 2022 года и сравнил их с ценами в августе этого года и в сентябре прошлого.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В сентябре в Калининградской области, по данным Калининградстата, наиболее существенно подорожали электропылесосы. За месяц цены на них выросли на 10,46 процента. На второй позиции оказались женские демисезонные пальто, ставшие дороже в среднем на 10,12%. Чуть более чем на 8 процентов стали дороже детские трикотажные шапочки, на 7 процентов подорожали мужские головные уборы. Традиционно в пятерку подорожавших товаров входит цемент – за месяц он стал дороже на 8 процентов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

Безртутные медицинские термометры в сентябре стоили почти на 12 процентов дешевле, чем в августе. И это в преддверии сезона гриппа и ОРВИ! Подешевели также миксеры и блендеры – на 11,23 процента. Лекарственный препарат «Ацетилцистеин» (АЦЦ) можно купить на 7,24 процента дешевле, а школьные ранцы – на 6,18 процента. Упал в цене и аспирин, но только отечественного производства – на 6,7 процента.

Безртутные медицинские термометры наиболее существенно упали в цене. Фото: Виктор Сергеев

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом рейтинге наиболее подорожавших товаров уже достаточно давно наблюдается некая стабильность. Первые места в пятерке продолжают занимать строительные материалы. Тот же цемент, который за месяц вырос в цене на 8 процентов, продается на 85,21 процента дороже, чем в сентябре 2021 года. В среднем 50-килограммовый мешок можно купить за 863 рубля. Красный кирпич тоже здорово прибавил в цене за год – на 77,30 процента (чуть более 35 тысяч рублей за 1000 штук).

Уголь за год подорожал почти на 73 процента, сейчас тонну топлива дешевле 12 тысяч рублей вряд ли получится купить, к сожалению.

На 64 процента стали дороже одноразовые шприцы. Замыкают пятерку трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, за год они стали дороже на 54 процента.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

В пятерке наиболее подешевевших за год товаров две позиции занимают медицинские товары и лекарства. Препарат для снижения артериального давления «Эналаприл» упал в цене на 27 процентов, «Ацетилцистеин» (АЦЦ) - на 25 процентов.

На первом месте находятся древесно-стружечные плиты, подешевевшие по сравнению с сентябрем прошлого года более чем на 41 процент, обрезная доска упала в цене на 18 процентов. Подешевело и газовое моторное топливо – на 16 процентов.