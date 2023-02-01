Сокровища калининградских музеев. Уходим на «Глубину»: киты-гиганты, пришелец из космоса, кальмар юрского периода

В центре зала - огромный скелет кашалота. Мимо не пройдешь! А крошечные экспонаты помогает рассмотреть современная оптика. Фото: Александр Подгорчук

«Комсомолка» начинает долгий и, надеемся, увлекательный сериал, посвященный калининградским музеям и сокровищам, которые в них хранятся. Невероятные изделия из янтаря, останки реликтовых животных, артефакты, созданные руками древних пруссов, изумительные художественные произведения… И многое-многое другое. В течение этого года мы рассчитываем совершить экскурсии по большим и маленьким музеям нашей области (причем даже по тем, о существовании которых вы еще не догадываетесь) и рассказать вам о результатах этих экскурсий. Все для того, чтобы вы сами отправились изучать необычное, неизведанное и очень красивое. Чтобы увидеть уникальные экспонаты собственными глазами. Что может быть лучше?

А начнем мы этот долгий экскурсионный поход с самого крупного музея нашей области, входящего, между прочим, в пятерку самых популярных в России – Музея Мирового океана. Недавно он побил рекорд по посещаемости и получил высокий статус музея-заповедника. Прямо скажем, ценное и почетное звание.

МУЗЕЙ БЬЕТ РЕКОРДЫ

- Действительно, во время этих новогодних каникул мы побили рекорд по посетителям, - подтверждает заместитель генерального директора Музея Мирового океана Алексей Буданов. – Со 2 по 5 января нас посетили более 35 тысяч человек. Были и туристы из «большой» России, и, конечно, калининградцы, которые в последнее время стали активнее изучать родную область.

Музей Мирового океана – это большой комплекс. Профиль его, как говорит название, связан с морями и океанами, однако объекты совершенно разные. Здесь и музейные суда – «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев», средний рыболовный траулер СРТ-129, подводная лодка Б-413, гидросамолет Бе-12... И маяки – в главном корпусе музея с линзой Френеля, плавучий «Ирбенский» и вполне стационарный маяк довоенной постройки в поселке Заливино. И старинные здания, наполненные сегодня интересными экспонатами, - Королевские и Фридрихсбургские ворота, Янтарная мануфактура… И строящийся корпус-шар, который уже стал одной из доминант исторического центра Калининграда. Мы обязательно подробно познакомимся с большинством из этих объектов. Но вначале давайте заглянем в главный корпус музея и совершим небольшую прогулку там, где развернута экспозиция «Глубина».

КИТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Название экспозиции говорит само за себя – здесь все экспонаты так или иначе связаны с изучением Мирового океана. Многочисленные научные приборы - барометры, батометры, измерители течений, гидрофизические зонды, приборы и оборудование для подводных съемок, изучения глубин и оптических свойств морской воды, глубоководная техника и многое другое.

Сердце серого кита. Словно огромный кулак. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Наверное, самый впечатляющий экспонат, на который посетители обращают внимание в первую очередь – скелет кашалота. Побывать в Музее Мирового океана и не сделать фото с кашалотом? Ни один турист, поверьте, такого себе не может позволить. Но ни одним кашалотом примечательна «Глубина».

- Несколько лет назад мы получили в коллекцию скелет серого кита, - говорит Алексей Буданов. - Он как бы находится в тени нашего кашалота. Но тоже очень интересен.

Скелет серого кита. Это лишь кажется, что он неприметен. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

14-метровый скелет серого кита, состоящий из 82 фрагментов, доставили в Калининград из дальневосточного Анадыря в январе 2017 года. Самого кита ранее добыли в рамках квот, выделяемых коренным жителям Чукотки на отлов этого млекопитающего, занесенного в Красную книгу. Предполагается, что при жизни животное могло весить более 30 тонн. Впечатляет!

В экспозиции можно также увидеть сердце серого кита и амбру кашалота. Не все знают, что такое эта амбра. Рассказываем. Это вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. В свежем виде она представляет собой мягкую массу серовато-черного цвета с неприятным запахом. Однако под действием морской воды и света она постепенно осветляется, становясь коричневатой или светло-серой («белая амбра»). Одновременно ее запах облагораживается и смягчается, делаясь сладковатым, по парфюмерной оценке - «землистым», «морским» и «животным». Почти вся собранная натуральная амбра скупается парфюмерными фирмами для изготовления дорогих духов. И стоит амбра очень и очень дорого.

Так хранится амбра кашалота. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- В прежние времена китобои, обнаружив амбру в кишечнике кашалотов, уходили с промысла, потому что эта находка окупала не только всю экспедицию, но и приносила большую прибыль – амбра ценилась дороже золота, - говорит Алексей Буданов.

ОБИТАТЕЛЬ ЮРСКОГО ПЕРИОДА…

Есть в коллекции Музея Мирового океана и доисторические животные. Например, предлагаем обратить внимание на окаменелость кальмара, который бороздил воды 165 миллионов лет назад, то есть во времена юрского периода – безумно увлекательную эпоху бронтозавров, тираннозавров и прочих гигантских ящеров.

Это не холст и не масло. А отпечаток кальмара! Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Имя кальмара – акантотевтис, он из отряда белемнитид. Отпечаток и противоотпечаток головоногого моллюска был найден в 2014 году на местонахождении Михаленино на реке Унжа Костромской области в 2014 году. Образец интересен тем, что на остатках моллюска сохранились ископаемые мумифицированные ткани, благодаря которым видно направление мышечных волокон в разных частях тела. На практически целых щупальцах хорошо заметны многочисленные крючья, расположенные в два ряда. Кстати, художник Андрей Атучин сделал реконструкцию этого юрского головоногого, и теперь мы можем представить, как акантотевтис выглядел при жизни.

…И ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА

Еще один древнейший экспонат, причем внеземного происхождения, – 190-киллограммовый фрагмент метеорита Сеймчан, который был обнаружен в Магаданской области. По словам старшего научного сотрудника Музея Мирового океана Людмилы Гимбицкой, Сейчман относится к классу железокаменных метеоритов.

Фрагмент железокаменного метеорита. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Внешне он демонстрирует все особенности метеоритов - с оплавленной структурой поверхности, - рассказывала Людмила Гимбицкая радиостанции «Балтик Плюс» на открытии выставки «Чужеземцы». - Если мы его разрежем, то на срезе он продемонстрирует металлические пластины - это признаки железного метеорита. На отдельных участках он покажет высокое содержание оливина — главного породообразующего островного силиката. Очень красивого цвета — желто-зеленого.

Кстати, некоторые другие, более скромные по размеру, фрагменты метеорита Сеймчан не так давно продавались на лондонском аукционе Christie’s. Причем довольно дорого – 40 – 60 тысяч фунтов стерлингов за скромный кусочек космического железа. Как эти фрагменты попали из Чукотки в Великобританию, не совсем понятно, возможно, контрабандным путем.

О «МИРАХ» И НЕ ТОЛЬКО

А теперь перейдем к куда более поздним временам. Украшение экспозиции «Глубина» - глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1». Этот аппарат, как и его несколько уступающий по техническим характеристикам собрат «Мир-2» построили в Финляндии в 1987 году.

Настоящая легенда - глубоководный аппарат «Мир-1». Фото: Александр Подгорчук

Аппараты были установлены на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» и начали работать в Мировом океане. За последние десятилетия были проведены уникальные исследования в районе Срединно-Атлантического хребта, исследовано несколько гидротермальных районов Тихого океана, изучено вертикальное распределение планктона в Курило-Камчатском желобе. 11 декабря 1987 года «Мир-1» впервые опустился в Атлантическом океане на глубину 6170 метров. «Миры» участвовали в экспедициях по ликвидации последствий аварий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».

А еще глубоководный аппарат, украшающий сегодня коллекцию музея, в 1997 году принимал самое активное участие в съемках блокбастера Джеймса Кэмерона «Титаник» (в этом году, к слову, отмечается 25 лет с момента премьеры фильма, причем российская премьера «Титаника» прошла именно в Калининграде). После этого «Миры» использовали для съемок нескольких документальных картин.

Продолжили работу глубоководные аппараты и после «Титаника». Так, 2 августа 2007 года в рамках экспедиции «Арктика-2007» был совершен первый в мире спуск глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» в точке географического Северного полюса на глубину 4300 метров. Во время этого беспрецедентного погружения на дне был установлен титановый российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям. Аппараты выдержали давление в 430 атмосфер! Не удивительно, что достижения этой экспедиции занесены в книгу рекордов Гиннеса. А в 2011 году «Миры» побили еще один своеобразный рекорд – они провели первое в истории погружение на дно Женевского озера - одного из самых больших, но практически не изученных водоемов Европы.

В общем, нужно обязательно посмотреть на «Мир» поближе, подробно с ним познакомиться. А заодно изучить и другие образцы глубоководных аппаратов, которые есть в коллекции Музея Мирового океана: построенный в 1970-х годах «Pisces-VII», а также модель аппарата «DeepSea Challenger», в котором в 2012 году Джеймс Кэмерон совершил погружение на дно глубочайшей на Земле Марианской впадины. Модель «Челленджера», между прочим, была лично подарена режиссером Музею Мирового океана.

ПОЙДЕМ ПО СУДАМ!

Конечно, мы рассказали лишь о немногих сокровищах экспозиции «Глубина». Она, эта экспозиция, простите за тавтологию, гораздо глубже. Поэтому в музей необходимо просто сходить и посмотреть на все своими глазами. А в следующем выпуске нашей рубрики мы поговорим о тех сокровищах Музея Мирового океана, которые качаются на волнах у набережной Исторического флота – поговорим о научных (и не только научных) судах. Погуляем по «Витязю» и «Космонавту Виктору Пацаеву», заглянем в трюм подводной лодки, познакомимся со старинной деревянной посудиной, которую внезапно обнаружили на дне янтарного карьера. В общем, будет интересно.