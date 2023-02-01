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Общество31 января 2023 22:00

Такое не забудешь: как 10 лет назад появился «Марш жизни»

В 2013 году впервые состоялась акция в память о жертвах «Марша смерти»
Владислав РЖЕВСКИЙ
Каждый год участники акции преодолевают пешком часть пути, по которому гнали когда-то узников.

Каждый год участники акции преодолевают пешком часть пути, по которому гнали когда-то узников.

Фото: Архив автора

78 лет назад советские войска стремительно приближались к Кенигсбергу. Однако прежде чем город был окружен, нацисты успели вывести заключенных концлагерей. Ведь по ним требовалось «закрыть вопрос»…

Эсэсовцы гнали в сторону моря не менее пяти тысяч (точное число неизвестно) человек – в основном это были женщины-еврейки. Стоял мороз. Узники же – голодные, больные, полураздетые. Многие из них, окончательно обессилев, падали. Их добивали, бросая тела у дороги. 27 января выживших пригнали в Пальмникен (ныне – Янтарный). Четыре дня их держали на комбинате по добыче янтаря. А в ночь с 31 января на 1 февраля несчастных вывели на пляж и открыли по ним огонь, загоняя в море. Те, кто не погиб от пуль, тонули в ледяной воде. Спастись удалось лишь тринадцати…

В 2011 году на берегу моря в Янтарном появился памятник: протянутые к небу женские руки, молящие о помощи, на руках – номера, которые присваивались заключенным вместо имен. А 27 января 2013-го в память о жертвах «Марша смерти» впервые состоялся «Марш жизни»: очень разные люди преодолели пешком часть пути, по которому гнали когда-то узников. И с тех пор – это важный пункт ежегодных траурных мероприятий по погибшим в той бойне в Пальмникене.

Без «погружения» – никак?

Стартуя от братской могилы советских воинов в поселке Русское, завершается «Марш жизни» митингом у монумента в Янтарном. Участники говорят: такое не забудешь. Пока идешь, о многом успеваешь подумать. Но, как выяснилось, не все с этим согласны.

Год назад «Марш жизни» назначили на 30 января. И вдруг – новость: накануне состоится историческая реконструкция «По следам Холокоста в Пальмникен», где, как заявлялось, будет «полное погружение в события, с возможностью испытать на себе, что такое война человека с человеком». Источник финансирования проекта не озвучивался, при этом для создания «продукта» (как они это назвали) собралась целая команда единомышленников.

Насколько я понял, для них «Марш жизни» – лицемерие. И появление их проекта было «обусловлено желанием подчеркнуть, что война – это не красивая форма и гуляния, а миллионы загубленных жизней, каждая из которых уникальна». Для чего необходимо «погружение» в историю. В детали особо не вдавались – интрига, мол, авторское право. Тем не менее было известно, что по ходу планируется аж пять «реконструкций». Во время которых одни, получается, станут изображать убийц, а другие – их жертв. Да, еще для них приготовили желтые звезды – чтобы вешать на себя. Такой там был креатив.

В общем, приходите, сыграем в эсэсовцев и узников. Вишенкой же на торте стало то, что все это – якобы еще и при поддержке Еврейской общины Калининграда.

Шабаш отменил… ковид

Собственно, община и забила тревогу. Дескать, на самом деле не только не имеем к этому никакого отношения, но и категорически против. Ибо «историческая реконструкция тех событий на месте расстрела просто НЕДОПУСТИМА! Пропаганда фашизма, жуткая участь ни в чем не повинных людей под пиротехнические залпы и световое шоу ни в коем случае непозволительны! Это глумление над памятью убитых!». Следом высказался и глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин. Суть: мы не давали разрешения на проведение данного мероприятия и тоже расцениваем его как глумление.

Лишь 29 января, в день реконструкции, устроители отменили ее, причем объяснив это так: в связи с запретом Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий в условиях эпидемиологической обстановки «Марш Пальмникен 2022» переносится на другую дату по согласованию с вышестоящими инстанциями. То есть спустя два года пандемии они не знали про ограничения, связанные с коронавирусом? Что ж, сомнительная попытка сохранить лицо. Впрочем, какое уж там лицо.

И вот прошел год. Как и предполагалось, «шоу на крови», якобы перенесенное, никакой другой даты так и не дождалось. Кстати, на сайте «Марш Пальмникен 2022» сперва тихо исчез раздел «При поддержке» (где утверждалось, что Еврейская община Калининграда одобряет этот шабаш). Затем так же без лишнего шума пропала «Рабочая группа» – проект вроде как сам себя породил. Теперь же и сайт уже что-то не найти…

А «Марш жизни» состоялся – и год назад (даже невзирая на штормовую погоду), и сейчас. 29 января его участники снова прошли той дорогой, на которой 78 лет назад разыгрался, как считается, последний акт Холокоста.

25 лет назад:

«Кина» не будет – зрители кончились

31 января 1998-го в Калининграде открылся концертно-театральный комплекс «Дом искусств». Новый очаг культуры возник, так сказать, на старых дрожжах. А сперва, как известно, это был кинотеатр «Октябрь» – самый большой в области. Который в свою очередь открылся 30 апреля 1975-го (показом первых двух фильмов киноэпопеи «Блокада»). После чего 15 лет уверенно занимал лидирующие позиции на местном кинорынке.

Кинотеатр «Октябрь» вскоре после открытия. 1975 год.

Кинотеатр «Октябрь» вскоре после открытия. 1975 год.

Фото: Архив автора

Но в 90-х он стал чахнуть – как и вся отечественная киноиндустрия. Чтобы сводить концы с концами, администрации «Октября» пришлось «сдаваться в аренду». Чего тут только не было: салон мебели и турагентство, мини-фабрика по изготовлению мороженого и фирма по продаже линолеума, пункт копирования и дискотека. При этом здесь все еще пытались хоть как-то крутить кино.

Однако чем дальше, тем меньше становилось зрителей в российских кинотеатрах вообще и в калининградских в частности. На ладан дышали «Баррикады», «Москва» и «Победа». Едва сводили концы с концами «Заря», «Родина» и «Россия». Исчезли с кинокарты города «Новости дня», «Дружба», «Ленинград», «Строитель». А в начале 1997 года мэрия решила закрыть и «Октябрь».

Сразу же возник слух: там будет казино. Процесс перехода от старого к новому оказался непростым, не обошлось без судов. В июле 1997-го киносеансы были прекращены, здание закрылось. Когда же в январе 1998-го оно наконец вернулось в строй, то, вопреки слухам, экс-«Октябрь» превратился в главный муниципальный зал для проведения культурных и торжественных мероприятий. Открылся он концертом Калининградского симфонического оркестра. При этом в Доме искусств важнейшему (по мнению Ленина) из искусств – кино, места уже не нашлось.

Памятник Ленину, изгнанный в 2004 году с площади Победы, в итоге нашел приют у Дома искусств – бывшего кинотеатра, названного в честь Октябрьской революции.

Памятник Ленину, изгнанный в 2004 году с площади Победы, в итоге нашел приют у Дома искусств – бывшего кинотеатра, названного в честь Октябрьской революции.

Фото: Архив автора

Кстати, если кинотеатром это здание было 22 года, то его вторая жизнь продолжается уже четверть века. А сейчас Дом искусств готовится к масштабному ремонту, по итогам которого концертно-театральный комплекс должен выйти на новый уровень.

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