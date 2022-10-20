Как калининградская Мельпомена в «неметчине» угол искала

Первые актрисы на фоне первого здания театра. Сегодня в нем (Советский проспект, 184) находится ОРТПЦ – областной радиотелевизионный передающий центр. Фото: Архив автора

Когда говорят пушки, музы молчат. Но рано или поздно орудия затихают. И тогда вновь становятся слышны звуки мирной жизни.

На истерзанной войной земле бывшей Восточной Пруссии большинству было не до муз. Началось трудное строительство новой жизни. Однако умные головы понимали: в такие времена особенно важна культура. Она помогает порой получше усиленного питания. Ибо не хлебом единым жив человек. Так что в разоренном янтарном крае не только восстанавливали заводы, латали дороги, налаживали быт. Открывались школы, библиотеки, кинотеатры. А потом очередь дошла и до театра.

Батареи просят… вернуть

Вообще новая театральная жизнь началась уже вскоре после войны – 30 сентября 1945-го в тогда еще Кёнигсберге открылся Театр Красной Армии. В 1946 году РККА переименовали в Советскую Армию. Соответственно переименовали и калининградский театр. Но он все равно оставался специфическим учреждением культуры «в погонах». А городу требовался классический театр.

И в Москве было решено направить в Калининград труппу, сформированную из молодых артистов, окончивших в 1947 году Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. 37 актеров плюс персонал, всего – полторы сотни человек. А разместиться новый областной драматический театр должен был в здании, где располагался армейский храм Мельпомены. Дом этот сохранился. Его нынешний адрес: Советский проспект, 184. А находится в нем теперь областной радиотелевизионный передающий центр.

Бывшая Восточная Пруссия первое время была особым военным округом. Люди в погонах чувствовали себя здесь хозяевами. И когда создаваемые в молодой области гражданские органы власти стали расправлять плечи, нередко возникали конфликты. Вот и тут без скандала не обошлось. Отступая с «позиций» на Советском проспекте, военные вывезли из здания все, что было можно. После чего еще и отопительную систему взялись разбирать. Главе обкома даже пришлось отбить в Ригу телеграмму командующему Прибалтийским военным округом. Мол, прошу передать здание, а также вернуть вывезенное оборудование и имущество…

Искусство требует жертв

Будучи еще в Москве, новая труппа подготовила семь спектаклей. Для всех постановок в столице были сделаны декорации и костюмы, которые привезли с собой. А начать решили с драмы Константина Симонова «Парень из нашего города». Впервые спектакль был показан 21 октября 1947-го. Зрители приняли его на ура. Потом были аншлаги 25 и 26 октября. А затем спектакль начали давать дважды в день – в 12 и 19.30. Вот как народ истосковался по искусству!

Однако местное партийное руководство все эти аншлаги сочло вроде как репетицией. По существовавшей тогда традиции к государственным праздникам было принято подносить трудовые подарки. Вот и официальной датой открытия облдрамтеатра считается 6 ноября 1947-го, когда состоялся показ «Парня из нашего города», приуроченный к 7 ноября – Дню Великой Октябрьской социалистической революции (главный праздник в СССР).

Как водится, по случаю открытия говорилось, что театр обрел дом. Хотя все понимали, что эта крыша над головой – лишь временное пристанище: приспособленное помещение, а не храм Мельпомены. Причем на отшибе – в конец Советского проспекта в ту пору было трудно добраться. При этом окрестности и вход в театр не освещались. Потому на встречу с прекрасным люди шли почти на ощупь, спотыкаясь и наступая в лужи. А в зале было не намного теплее, чем на улице…

Тем не менее в более подходящее помещение (на улице Бассейной, 42) наша «драма» смогла переехать только в 1950 году. А потом еще десять лет пришлось ждать здание, в котором она обретается и поныне. Впрочем, это уже другая история.

20 лет назад:

Нас всех посчитали?

С 9 по 16 октября 2002-го в области, как и по всей стране, прошла перепись населения. Суммарный результат по России тогда оказался неутешительным: в сравнении с данными предыдущей переписи численность жителей РФ сократилась на 1,8 миллиона человек. Но конкретно у нас была, наоборот, прибавка. Правда, благодаря переселенцам, а не за счет рождаемости. И тем не менее: если в 1989 году в регионе насчитали 871 159 человек, то в 2002-м – 955 281.

Группа калининградцев ждет автобус на Литовском валу. Так, в стиле «ничего лишнего», там 20 лет назад была оборудована остановка: растущий прямо из земли покосившийся ржавый столб с табличкой – ну и хватит на этом. Фото: Архив автора

В общем, калининградские переписчики 20 лет назад не только хорошо потрудились, но и принесли хорошие вести. За что им бы премию дать, верно? Между тем в итоге многим из них пришлось ждать, когда же им просто заплатят за выполненную работу…

Ну а год назад в эти дни проходила последняя на сегодня перепись населения. В области насчитали уже один миллион 30 тысяч человек.

50 лет назад:

«О тех, кого помню и люблю»

В октябре-ноябре 1972-го у нас снимали очередной фильм о войне. Увы, многие из них оказались посредственными. Но по итогам тех съемок студия «Ленфильм» выпустила отличную ленту, которая вышла в прокат под названием «О тех, кого помню и люблю».

Эта героическая драма, основанная на реальных событиях (снималась по документальной повести «Девичья команда»), рассказывает о саперном женском взводе. Не забыты там и до конца верные помощники девушек-саперов – служебные собаки.

В фильме сыграли Майя Булгакова, Виктория Ф едорова и Екатерина Васильева, которую мы и видим в центре этого кадра. Фото: кадр из фильма

Искреннюю, правдивую и человечную картину сняли режиссеры Анатолий Вехотко и Наталия Трощенко. В фильме сыграли немало известных актеров: Валерий Золотухин, Майя Булгакова, Виктория Федорова. А также Екатерина Васильева, которую мы и видим в центре этого кадра, снятого на фоне характерной прусско-калининградской натуры.