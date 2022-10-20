В Калининграде могут запретить ездить через Бранденбургские ворота

Сейчас движение через ворота открыто в обе стороны. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде создали межведомственную комиссию, которая будет рассматривать вопросы ограничения или запрета движения на территории объекта культурного наследия. Соответствующий приказ был подписан 17 октября.

- Теперь спорные ситуации вроде желания втиснуть массивный внедорожник в узкий проезд арки Лёбенихтского госпиталя будут предотвращаться коллегиальным решением, - рассказал «Комсомолке» руководитель региональной службы охраны памятников Евгений Маслов.

- Значит ли это, что в Калининграде могут запретить ездить через памятники? Например, через Бранденбургские ворота или ту же арку Лёбенихтского госпиталя?

- И могут, и не могут. Для решения подобных сложных вопросов комиссия и создана, что предполагается областным законом об объектах культурного наследия.

Глава службы также сообщил, что был утвержден состав научно-методического совета по культурному наследию при Службе госохраны ОКН Калининградской области.

- Принцип формирования совета выдержали: здесь все эксперты на проведение государственной историко-культурной экспертизы Минкультуры России по нашей области, представители от архитектурного, художественного и научного сообществ, от лицензированных на работы по сохранению ОКН организаций, - сообщил Евгений Маслов. - Мнение участников совета будет учитываться при разработке проектов непосредственно работ на памятниках, их границ территорий, зон охраны, предметов охраны. Планируем рассматривать и другие вопросы: от выработки стратегических позиций по научно-методическому регулированию нашей деятельности до принятия решений по установлению историко-культурной ценности выявляемых объектов.

В состав этого совета вошли: скульптор заслуженный художник России Людмила Богатова, замдиректора историко-художественного музея Анатолий Валуев, архитекторы Олег Васютин, Юрий Забуга, Сергей Медведев и Виталий Русакович, проектировщик Артур Сарниц, архитектор-реставратор Мария Сизикова, историки и другие специалисты.

Первое собрание совета намечено на начало ноября.