Цены в Калининграде: Огурцы подорожали на треть, лук подешевел на 20 процентов

Значительное снижение цен наблюдается на сезонные продукты. Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в сентябре 2022 года и сравнил их с ценами в августе этого года и в сентябре 2021 года.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В сентябре в Калининградской области резко подорожали огурцы. По сравнению с августом они стали дороже на 32,5 процента. Почти 13 процентов прибавила в цене лососевая икра, а апельсины стали дороже почти на 11 процентов.

В топ-5 наиболее подорожавших продуктов, по данным Калининградстата, вошли овощные консервы для детского питания (+9,24 процента) и поваренная соль, которая подорожала за месяц более чем на 7 процентов.

Приближается Новый год, икра начинает дорожать. Фото: Виктор Сергеев

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

Значительное снижение цен на продукты в сентябре наблюдается на сезонные продукты, что и неудивительно. Так, репчатый лук за месяц потерял в цене 20 процентов, а белокочанная капуста и свекла подешевели на 18 процентов. Почти на 16 процентов стал дешевле чеснок, а картофель – почти на 12 процентов.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом разрезе наиболее подорожавшим продуктом в регионе стала красная рыба, как охлажденная, так и мороженая. Она подорожала на 67 процентов. На 65 процентов стали дороже замороженные ягоды, почти на 60 процентов – сухофрукты.

Поваренная соль за год прибавила в цене 54 процента, а сгущенное молоко – почти 49 процентов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

На первом месте – картофель. За год популярный корнеплод подешевел на 35 процентов, а белокочанная капуста – почти на 34 процента. От 21 до 27 процентов стали дешевле в годовом разрезе помидоры, лимоны и свекла.

КСТАТИ

Продовольственную инфляцию сдерживает расширение предложения

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Калининградской области в сентябре снизился до 16,27 процента после 17,69 процента в августе. Главным образом на это повлияло расширение предложения продуктов питания, говорится в обзоре Центробанка РФ.

Развитие теплиц и погода способствовали росту сбора овощей открытого грунта и снижению цен на них. Фото: Виктор Сергеев

Например, в этом году отмечается рост урожая помидоров за счет развития тепличных комплексов. В итоге это повлияло на снижение цен. А ускоренное снижение цен на картофель и лук связывают с увеличением посевных площадей и благоприятными погодными условиями.

По данным Центробанка, в регионе также снизились годовые темпы удорожания мясопродуктов, в частности замедлился рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Это связано с ростом объемов производства животноводческих хозяйств и новыми каналами поставок отдельных видов мяса из зарубежных стран.