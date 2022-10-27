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Общество27 октября 2022 12:39

Цены в Калининграде: Огурцы подорожали на треть, лук подешевел на 20 процентов

Калининградстат представил месячный обзор по динамике средних цен на продовольственные товары
Виктор Сергеев
Значительное снижение цен наблюдается на сезонные продукты.

Значительное снижение цен наблюдается на сезонные продукты.

Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в сентябре 2022 года и сравнил их с ценами в августе этого года и в сентябре 2021 года.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В сентябре в Калининградской области резко подорожали огурцы. По сравнению с августом они стали дороже на 32,5 процента. Почти 13 процентов прибавила в цене лососевая икра, а апельсины стали дороже почти на 11 процентов.

В топ-5 наиболее подорожавших продуктов, по данным Калининградстата, вошли овощные консервы для детского питания (+9,24 процента) и поваренная соль, которая подорожала за месяц более чем на 7 процентов.

Приближается Новый год, икра начинает дорожать.

Приближается Новый год, икра начинает дорожать.

Фото: Виктор Сергеев

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

Значительное снижение цен на продукты в сентябре наблюдается на сезонные продукты, что и неудивительно. Так, репчатый лук за месяц потерял в цене 20 процентов, а белокочанная капуста и свекла подешевели на 18 процентов. Почти на 16 процентов стал дешевле чеснок, а картофель – почти на 12 процентов.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом разрезе наиболее подорожавшим продуктом в регионе стала красная рыба, как охлажденная, так и мороженая. Она подорожала на 67 процентов. На 65 процентов стали дороже замороженные ягоды, почти на 60 процентов – сухофрукты.

Поваренная соль за год прибавила в цене 54 процента, а сгущенное молоко – почти 49 процентов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

На первом месте – картофель. За год популярный корнеплод подешевел на 35 процентов, а белокочанная капуста – почти на 34 процента. От 21 до 27 процентов стали дешевле в годовом разрезе помидоры, лимоны и свекла.

КСТАТИ

Продовольственную инфляцию сдерживает расширение предложения

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Калининградской области в сентябре снизился до 16,27 процента после 17,69 процента в августе. Главным образом на это повлияло расширение предложения продуктов питания, говорится в обзоре Центробанка РФ.

Развитие теплиц и погода способствовали росту сбора овощей открытого грунта и снижению цен на них.

Развитие теплиц и погода способствовали росту сбора овощей открытого грунта и снижению цен на них.

Фото: Виктор Сергеев

Например, в этом году отмечается рост урожая помидоров за счет развития тепличных комплексов. В итоге это повлияло на снижение цен. А ускоренное снижение цен на картофель и лук связывают с увеличением посевных площадей и благоприятными погодными условиями.

По данным Центробанка, в регионе также снизились годовые темпы удорожания мясопродуктов, в частности замедлился рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Это связано с ростом объемов производства животноводческих хозяйств и новыми каналами поставок отдельных видов мяса из зарубежных стран.

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